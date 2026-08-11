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Papa León XIV en Perú: FAP advierte presencia de municiones en terreno previsto para misa en Chiclayo

Autoridades peruanas investigan la seguridad del terreno en Chiclayo que recibirá al sumo pontífice del 11 al 17 de noviembre, periodo en el que se espera una asistencia multitudinaria de fieles provenientes de distintas regiones del país

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) advirtió sobre la posible presencia de municiones sin detonar en el parque industrial de Eten, el área elegida para la misa masiva que celebrará el papa León XIV en noviembre en la ciudad de Chiclayo en el marco de su llegada al Perú. Según un oficio enviado por la FAP el pasado 20 de julio, el terreno seleccionado funcionó en el pasado como polígono de tiro aéreo y terrestre, lo que genera incertidumbre sobre la seguridad del lugar donde se espera la asistencia de más de un millón de personas.

El documento de la Fuerza Aérea del Perú señala que el subsuelo podría contener pertrechos militares y municiones sin detonar. La advertencia motivó un despliegue de personal especializado que realiza tareas de rastreo y supervisión en el área, mientras avanza la organización de uno de los eventos religiosos más multitudinarios del año en Perú.

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Riesgo de municiones en zona de misa del Papa León XIV, advierte Fuerza Aérea del Perú| Foto: Vatican News/Gobierno Regional Chiclayo
Riesgo de municiones en zona de misa del Papa León XIV, advierte Fuerza Aérea del Perú| Foto: Vatican News/Gobierno Regional Chiclayo

Gobernador minimiza advertencia

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, explicó que las zonas con mayor riesgo permanecerán restringidas; es decir, no se ingresará a este espacio.

“Ya el ejército está trabajando ahí 24/7, sino que además todo ese perímetro no va a ser utilizado absolutamente por nadie. Nosotros nos estamos quedando con dos mil hectáreas en evaluación concreta, porque en esa zona no va a entrar nadie y solamente nos están habilitando mil kilómetros”, indicó el funcionario.

Pérez Flores descartó la posibilidad de trasladar la ceremonia a otro escenario. Por lo que calcula que el terreno está apto para la multitudinaria que asistirá al lugar.

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“En mil hectáreas tranquilamente pueden entrar un millón y medio de personas”, precisó el gobernador. La autoridad remarcó que la comisión del Vaticano ha sido informada sobre el riesgo existente en el terreno a través de la Cancillería peruana, que cuenta con un agente especial en Chiclayo desde hace un mes.

El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS
El papa León XIV dirige el rezo semanal del Ángelus desde una ventana del Vaticano, 9 de agosto de 2026. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS

Visita de la Comisión del Vaticano a meses de la llegada del sumo pontífice

Según los organizadores, el arribo de la comisión del Vaticano a la ciudad está previsto para el 26 de agosto. La delegación analizará en el terreno las condiciones de seguridad y definirá la ubicación definitiva del evento, que se perfila como una de las mayores concentraciones de fieles en la historia reciente de Lambayeque.

La expectativa por la visita del papa León XIV moviliza a autoridades locales, quienes mantienen coordinación con las fuerzas armadas y representantes del Vaticano para garantizar la seguridad de los asistentes y reducir cualquier riesgo potencial vinculado al antiguo uso militar del predio.

Un sacerdote con cruz, dos religiosas y una multitud de personas, incluyendo niños, frente a una iglesia amarilla con torres
El papa León XIV, vestido de clergyman, saluda a la multitud de fieles que lo recibe junto a dos religiosas frente a una iglesia de color amarillo durante su visita pastoral en Chiclayo, Perú. (Andina Noticias)

El papa León XIV tiene previsto llegar a Perú en la segunda quincena de noviembre de este año, como parte de una gira pastoral por Sudamérica. La visita incluye una agenda de actividades religiosas y encuentros con autoridades civiles y eclesiásticas.

Durante su estadía en Perú, el sumo pontífice visitará Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo. En cada ciudad se programaron misas multitudinarias y reuniones con comunidades locales. El primer día de su llegada se encontrará con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

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