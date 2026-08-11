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Un turista estadounidense aparece muerto en una habitación de hotel de Urubamba, en Cusco

La víctima fue identificada como Stewart Brower, de 65 años, hallado este lunes en el cuarto 211 del San Agustín, en Recoleta, y la PNP inició las diligencias tras la alerta del establecimiento

Un ciudadano estadounidense fue encontrado muerto en una habitación del Hotel San Agustín de Urubamba, en Cusco.
Un ciudadano estadounidense fue encontrado muerto en una habitación del Hotel San Agustín de Urubamba, en Cusco. (Andina)
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Un ciudadano estadounidense fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Urubamba, Cusco, lo que generó la intervención de autoridades peruanas para investigar las circunstancias de su fallecimiento, informó RPP Noticias.

El cuerpo de Stewart Brower, un turista de nacionalidad estadounidense de 65 años, fue localizado en la habitación número 211 del Hotel San Agustín, situado en el sector de Recoleta, en la provincia de Urubamba. Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar tras recibir una alerta del establecimiento durante un patrullaje regular.

Al ingresar a la habitación, los efectivos confirmaron el fallecimiento y realizaron una inspección preliminar. Verificaron que la víctima presentaba las características físicas de un hombre de 1,80 metros de estatura y tez blanca.

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Dictan prisión preventiva a investigados por crimen y descuartizamiento de Rudy Palomino. (Foto: Captura video/Panamericana)
La Policía Nacional del Perú confirmó el fallecimiento de Stewart Brower, un turista estadounidense de 65 años, tras una alerta del hotel.

Intervención fiscal

Frente a la gravedad del hecho, representantes del Ministerio Público y peritos de Medicina Legal se desplazaron al hotel para realizar las diligencias correspondientes. El objetivo principal fue examinar la escena y recolectar los primeros indicios que permitan esclarecer las condiciones en las que ocurrió la muerte del ciudadano extranjero. Hasta el momento, no se ha determinado de forma oficial la causa ni las circunstancias del fallecimiento, detalló RPP Noticias.

Una vez concluidas las primeras labores de investigación, el fiscal de turno autorizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue de Urubamba para la realización de exámenes forenses a fin de avanzar en el esclarecimiento del caso.

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“El reporte policial se consolidó en horas de la tarde, aunque el deceso habría ocurrido en la mañana (del lunes)”, precisaron fuentes policiales consultadas por RPP Noticias.

Vista nocturna de agentes de policía y un civil con mascarilla observando un área acordonada con malla naranja frente a un edificio de adobe con techo de chapa
La causa y las circunstancias de la muerte de Stewart Brower en Cusco no fueron determinadas de forma oficial.

Seguridad para turistas

El fallecimiento de Stewart Brower se suma a una serie de incidentes recientes que involucran a visitantes extranjeros en la región de Cusco, un destino turístico de gran afluencia internacional. Las autoridades locales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, han reforzado los procedimientos para la atención de emergencias y la protección de turistas, ante el flujo constante de visitantes que recibe la zona.

La intervención de la Medicina Legal y la coordinación con el Ministerio Público forman parte del protocolo para casos de muerte de extranjeros, lo que incluye la notificación a las autoridades consulares del país de origen del fallecido.

Antecedente reciente

A fines de mayo de este año, otro caso impactó a la comunidad turística de Cusco cuando las autoridades del distrito de Machupicchu confirmaron el hallazgo sin vida de Matthew Cameron Patron, un turista australiano reportado como desaparecido en el Camino Inca hacia Machu Picchu. El cuerpo fue localizado en las inmediaciones del kilómetro 107, donde previamente se encontraron pertenencias del visitante extranjero.

Recuperan el cadáver de ciudadano australiano desaparecido en ruta a Machu Picchu. (Foto: Difusión)
Recuperan el cadáver de ciudadano australiano desaparecido en ruta a Machu Picchu. (Foto: Difusión)

El subprefecto del distrito, Michael Ugarte, informó que el cuerpo sería trasladado hacia Machupicchu Pueblo para las diligencias legales. La operación de búsqueda involucró a personal policial y brigadas de rescate que se desplazaron a una zona de difícil acceso, lo que complicó la localización.

“Nos acaban de informar de que ya el cuerpo del ciudadano australiano ha sido recuperado y va a ser trasladado por el kilómetro 107 hacia Machupicchu Pueblo. El cuerpo está sin vida”, declaró Ugarte.

Las autoridades detallaron que la presencia de pertenencias del turista facilitó el hallazgo y que la investigación determinó un accidente en el tramo Wiñaywayna–Intipunku, donde el extranjero habría caído a un abismo durante una caminata. En este caso, la embajada de Australia fue notificada para activar los procedimientos consulares y brindar asistencia a los familiares.

Tanto en el caso del ciudadano estadounidense hallado en Urubamba como en el del australiano en el Camino Inca, la intervención de autoridades locales y la comunicación con las embajadas respectivas forman parte de los protocolos establecidos para la atención de turistas extranjeros en situaciones de emergencia en Perú.

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