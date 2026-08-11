Silvia Cornejo niega que Analía Jiménez haya sido pareja de Jean Paul Gabuteau: “Hay muchas cosas que no se saben”

En una llamada telefónica con 'Amor y Fuego', Silvia Cornejo aclara la situación tras el ampay de Jean Paul Gabuteau con Analiá Jiménez, asegurando que esta última nunca fue su pareja oficial. Amor y Fuego/ Willax.

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Silvia Cornejo decidió romper su silencio luego de las nuevas imágenes protagonizadas por Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez, quienes nuevamente fueron captados juntos y en situaciones que generaron comentarios en el mundo de la farándula peruana. La exconductora de televisión conversó con Rodrigo González en ‘Amor y Fuego’ y realizó una contundente aclaración sobre la mujer que durante años ha sido señalada públicamente como una expareja del empresario.

En medio de la polémica por el reciente ampay de Jean Paul con Analía, Silvia dejó claro que no reconoce a Jiménez como una antigua pareja sentimental de su esposo. La periodista de espectáculos le preguntó directamente por la situación y Cornejo decidió responder, aunque dejó entrever que existen aspectos de la historia que todavía no han salido a la luz.

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La declaración llamó especialmente la atención porque la exconductora de América TV no solo negó que Analía haya sido pareja de Jean Paul Gabuteau, sino que también hizo referencia a información que, según sus palabras, Rodrigo González conocería mejor que el público.

Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

Silvia Cornejo niega que Analía Jiménez haya sido pareja de Jean Paul Gabuteau

Durante la conversación con Rodrigo González, Silvia Cornejo hizo una precisión respecto a la relación entre su todavía esposo y Analía Jiménez. La exconductora aseguró que cuando conoció a Jean Paul, él ya estaba separado de la madre de sus hijas y que, desde su perspectiva, Jiménez nunca ocupó el lugar de pareja formal del empresario.

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“Yo conocí a Jean Paul Gabuteau separado de la mamá de sus hijas. Esta señora, si se le puede llamar señora, nunca ha sido su pareja y creo que tú en el fondo sabes más de la historia de ella”, afirmó Silvia Cornejo durante su conversación con ‘Peluchín’.

La frase generó atención debido a que la conductora no solamente negó la versión que durante años ha circulado en los medios sobre Analía Jiménez, sino que también sugirió que existen antecedentes de esta historia que no necesariamente son conocidos por todos.

Silvia Cornejo, además, optó por medir sus palabras al referirse directamente a Jiménez. Incluso dejó claro que prefería no profundizar en determinados aspectos debido a que existe un vínculo familiar que involucra a los hijos de Jean Paul Gabuteau.

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La situación ocurre precisamente después de que nuevas imágenes del empresario junto a Analía volvieran a ponerlos en el centro de la atención mediática.

Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

La contundente aclaración de Silvia Cornejo sobre la supuesta expareja

Después de confirmar públicamente el final de su relación con Jean Paul Gabuteau, Silvia Cornejo volvió a marcar distancia respecto a la versión que presenta a Analía Jiménez como una expareja del empresario.

La exconductora sostuvo que, para ella, la única expareja de Jean Paul que reconoce es la madre de sus hijas. Con esta declaración, Cornejo dejó fuera de esa categoría a Analía, quien durante mucho tiempo ha sido relacionada sentimentalmente con el empresario debido a las imágenes que ambos han protagonizado.

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Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

“No voy a hablar más porque tiene un hijo en común y es medio hermano de mi hijo, pero hay muchas cosas que no se saben y yo lo único que te voy a decir es que ella nunca ha sido expareja de Jean Paul Gabuteau”, remarcó Silvia.

Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

¿Qué le dijo Jean Paul Gabuteau a Silvia Cornejo antes de salir con Analía?

Otro de los puntos que generó interés durante la conversación fue la explicación que Jean Paul Gabuteau le habría dado a Silvia Cornejo antes de salir de fiesta con Analía Jiménez.

La exconductora contó que su esposo le comunicó que tenía previsto salir con un grupo de amigos. Según su relato, dentro de ese grupo se encontraba una persona conocida por Rodrigo González, aunque Cornejo prefirió no revelar su identidad porque no pertenece al mundo del espectáculo.

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“Él me dijo que el viernes iba a salir con un grupo de amigos, en el cual en ese grupo está una persona que tú conoces muy de cerca, que mejor no lo voy a mencionar, porque no es del medio, y el sábado hemos estado en una reunión familiar, con amigos, todo bien”, reveló Silvia Cornejo.

De acuerdo con su versión, Jean Paul le presentó la salida como una reunión con amigos y no como un encuentro particular con Analía Jiménez. Sin embargo, las imágenes que posteriormente salieron a la luz terminaron generando una situación completamente diferente y volvieron a colocar al empresario en medio de los cuestionamientos.

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Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

Las imágenes de Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez sorprendieron a Silvia

Silvia Cornejo también reconoció que las nuevas imágenes de Jean Paul Gabuteau junto a Analía Jiménez fueron especialmente difíciles de procesar para ella. La situación tuvo un componente todavía más delicado debido al momento en que ocurrieron los hechos.

La exconductora señaló que las imágenes la afectaron particularmente porque se encontraba embarazada cuando ocurrieron los episodios que posteriormente tomaron relevancia pública.

Para Cornejo, descubrir que su pareja aparecía nuevamente junto a Analía en situaciones que podían generar suspicacias fue inesperado y doloroso. La propia exconductora describió el impacto que tuvo recibir estas imágenes como algo parecido a un golpe inesperado.

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Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.

Silvia Cornejo deja abierta la historia de Jean Paul y Analía

Con sus declaraciones en ‘Amor y Fuego’, Silvia Cornejo dejó una afirmación que podría generar nuevas preguntas: Analía Jiménez nunca habría sido pareja de Jean Paul Gabuteau, al menos según la versión de la exconductora.

“Hay muchas cosas que no se saben”, fue una de las frases que dejó Cornejo durante su conversación con Rodrigo González, aumentando la expectativa sobre aquello que todavía no habría sido contado públicamente.

Por ahora, la exconductora ha preferido no revelar mayores detalles. Su decisión tendría relación con el vínculo familiar existente entre los hijos de Jean Paul Gabuteau, razón por la que señaló que no desea hablar más de determinados aspectos de la historia.

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Silvia Cornejo revela qué le dijo Jean Paul Gabuteau para salir con Analía Jiménez mientras ella estaba embarazada. Captura: Amor y Fuego.