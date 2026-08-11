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A 19 años del terremoto de Pisco, sobreviviente que perdió a 11 familiares pide tomar en serio el simulacro nacional

El sobreviviente recordó el dolor que dejó el terremoto de 2007 en Pisco y llamó a los peruanos a participar con responsabilidad en el simulacro del 14 de agosto.

Reportaje periodístico sobre el decimonoveno aniversario del terremoto de Pisco. El video muestra imágenes aéreas de la ciudad devastada tras el sismo, así como al 'Payasito Terremoto' sentado entre escombros de viviendas. Se observan personas removiendo restos y un templo religioso dañado. El 'Payasito Terremoto' comparte su testimonio, haciendo un llamado a la prevención y a la participación en simulacros de emergencia. Las imágenes evidencian la magnitud de la destrucción y la lentitud en la reconstrucción.
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A 19 años del terremoto de magnitud 7.9 que devastó Pisco y dejó una profunda huella en miles de familias, la población de esta ciudad aún conserva recuerdos de aquella tragedia. Hembert Hernández, conocido como el “Payaso Terremoto”, es uno de los sobrevivientes que transformó su dolor en una forma de acompañar a quienes, como él, enfrentaban las consecuencias del desastre.

El terremoto ocurrió el 15 de agosto de 2007 y provocó la muerte de cientos de personas, además de destruir viviendas y dejar numerosos damnificados en Pisco y otras zonas del sur del país. A casi dos décadas de aquella noche, algunas edificaciones todavía muestran las consecuencias de la tragedia.

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En Pisco, algunas familias lograron reconstruir sus viviendas con el paso de los años. Sin embargo, también permanecen inmuebles que no fueron completamente recuperados y que conservan escombros y estructuras deterioradas.

Perdió a 11 familiares durante el terremoto de Pisco

Hembert Hernández recuerda el 15 de agosto de 2007 como uno de los momentos más dolorosos de su vida. Durante el terremoto perdió a 11 familiares. Pese al impacto de la tragedia, decidió continuar acompañando a niños y adultos afectados mediante su trabajo como payaso.

“Payasito Terremoto” fue el nombre con el que la población comenzó a identificarlo después del desastre. Según explicó, su intención no era ocultar el dolor, sino encontrar en la alegría y la creatividad una manera de ayudar a quienes atravesaban momentos difíciles.

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Es una manera de jugar la tristeza que tenía en el alma, irradiando alegría por medio de mi creatividad”, recordó.

Ruinas de edificios y un automóvil semienterrado en una zona devastada, con un hombre sentado en un recuadro circular
La destrucción del terremoto de 2007 en Perú muestra edificios colapsados, escombros y un automóvil semienterrado, junto a un hombre en un recuadro.

Su labor se desarrolló incluso durante las réplicas que siguieron al terremoto. Los niños se acercaban a él y lo llamaban “Terremoto”, apelativo que posteriormente quedó asociado a su historia.

“La vida continúa”, afirma a 19 años del desastre

Para Hernández, el dolor por la pérdida de sus familiares no desaparece con el paso del tiempo. Sin embargo, considera que es necesario continuar y utilizar la experiencia vivida para generar conciencia entre las nuevas generaciones.

“Es un dolor que nunca va a pasar, pero la vida continúa”, señaló.

El sobreviviente también recordó que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y que la población debe asumir que un terremoto puede ocurrir en cualquier momento.

Pide no tomar el simulacro del 14 de agosto como un juego

En ese contexto, Hernández hizo un llamado a las familias peruanas para que participen seriamente en el simulacro nacional del 14 de agosto y aprovechen esta actividad para identificar cómo actuar frente a un movimiento sísmico real.

“Esto no es un juego, hay que estar preparado”, enfatizó.

El “Payaso Terremoto” consideró que la prevención debe comenzar desde el hogar y que los padres tienen un papel importante al enseñar a sus hijos qué hacer durante una emergencia.

También destacó la importancia de contar con una organización familiar previamente definida: saber dónde reunirse, qué integrante recogerá a los menores, cómo proteger a las mascotas y tener lista una mochila de emergencia.

Terremoto de Pisco - sismo en Perú - Ica - Perú - 14 de agosto
(Photo by JAIME RAZURI / AFP)

“Lo que te mata no es el terremoto, sino en el momento que tú te descuidas te cae una pared”, advirtió.

A 19 años de la tragedia que marcó a Pisco, su testimonio recuerda que la memoria del terremoto no solo debe servir para recordar a quienes murieron, sino también para reforzar la prevención y preparación de las familias ante futuros sismos.

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