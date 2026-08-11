Integrantes de La Bella Luz declaran en la Depincri por el caso Naldy Saldaña

Caso Naldy Saldaña: miembros de La Bella Luz rinden declaración ante las autoridades

Guardar

Las integrantes de La Bella Luz acudieron este martes a la sede de la Depincri de San Juan de Lurigancho (SJL) para rendir declaración ante las autoridades en el marco de la investigación por la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez. La diligencia reunió a varias de las actuales vocalistas, así como a los abogados de las partes involucradas, mientras la atención mediática se concentró en la sede policial a la espera de avances en el caso.

Desde primeras horas de la mañana, la presencia en la dependencia de San Juan de Lurigancho de los representantes legales de César Sánchez y de Naldy Saldaña marcó el inicio de la jornada. También llegaron cantantes de la agrupación como Anely Dávila, Ariana González y Fernana Urbina, quienes participaron en las diligencias, algunas acompañadas de familiares. La asistencia de las jóvenes generó expectativa, considerando que se trató de la primera ocasión en que varias de ellas ofrecieron su testimonio directo sobre los hechos investigados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información proporcionada por una reportera de América Hoy, fue la primera vez que varias de las integrantes de La Bella Luz declararon formalmente sobre la denuncia interpuesta por la exvocalista. La periodista destacó que la presencia de familiares acompañando a algunas de las artistas ya se había registrado en otras actividades públicas del grupo, reflejando el impacto emocional y personal del proceso. En el exterior de la sede policial, el ambiente estuvo marcado por la incomodidad y la molestia de algunas asistentes ante la presencia de cámaras y periodistas, que aguardaban sus declaraciones.

Preocupación e incertidumbre

La madre de Ariana González evitó emitir comentarios sobre la investigación. Según el reporte, la familiar expresó no tener relación con el caso y aseguró desconocer detalles de la situación que involucra actualmente a la agrupación de cumbia. La reserva por parte de familiares y representantes de las artistas fue una constante durante la jornada, en tanto la investigación avanza bajo la conducción de la Policía Nacional del Perú.

PUBLICIDAD

La denuncia penal contra César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, fue presentada por Naldy Saldaña por presunto acoso e intentos de tocamientos indebidos. Los hechos habrían ocurrido en junio de 2026, durante actividades laborales ligadas a la agrupación. Las investigaciones incluyen el análisis de registros de videovigilancia y testimonios de exintegrantes que habrían presenciado situaciones irregulares en el entorno artístico del grupo. El caso provocó, además, la cancelación de contratos y cuestionamientos al entorno laboral de la orquesta.

Integrantes de La Bella Luz se emocionan en el escenario de Tarapoto. Tiktok/ IG

Entre las pruebas presentadas por la denunciante se encuentran videos captados el 18 de junio de 2026, que muestran el momento en que el exdirector se acerca a la vocalista durante un ensayo. Según la denuncia, César Sánchez interceptó a la artista en una zona próxima a los servicios higiénicos e intentó mantener contacto físico sin su consentimiento. La denuncia fue formalizada tras la obtención de los videos por parte de Naldy Saldaña, quien luego acudió a la Policía Nacional. El reporte policial señala: “Un sujeto de nombre César Sánchez Chavesta, empezándola a tocarla e intentando besarla sin su consentimiento”, dato que figura en la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

El avance del caso continúa bajo estricta reserva, mientras las autoridades recogen declaraciones y analizan evidencias. Las diligencias buscan esclarecer la veracidad de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El episodio ha tenido repercusiones directas en la imagen pública de La Bella Luz y ha generado debate sobre la protección de las mujeres en el medio artístico.

El proceso judicial también motivó manifestaciones de solidaridad hacia Naldy Saldaña por parte de colegas y figuras del espectáculo, así como llamados a la reflexión respecto a los protocolos de prevención y denuncia de situaciones de acoso en agrupaciones musicales.

El regreso de la agrupación generó aplausos entre los asistentes y controversia en redes sociales por la rápida reaparición tras el escándalo. Tiktok