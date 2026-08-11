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Tragedia en Chorrillos: ciclista muere tras ser embestido por camioneta cerca a la estación Matellini del Metropolitano

El conductor huyó luego de una colisión que dejó a un ciclista sin vida en la avenida, mientras que otro chofer resultó herido

Un hombre de 51 años que se dirigía a su casa en bicicleta perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Prolongación Paseo de la República, en Chorrillos. Uno de los conductores implicados se dio a la fuga.| Video: América Noticias
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Un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta mientras transitaba por la avenida Prolongación Paseo de la República, en el distrito de Chorrillos. El accidente ocurrió a pocos metros de la estación Matellini del Metropolitano.

El fatal siniestro se origina cuando dos camionetas circulaban por la misma vía intentando esquivar los baches de la pista; una de ellas impactó directamente contra la bicicleta de la víctima, identificada como Javier Martín Uraniga Juárez, de 51 años.

De acuerdo con los relatos obtenidos, uno de los conductores involucrados abandonó la escena, mientras que el otro perdió el conocimiento y fue trasladado a un hospital cercano. Las autoridades policiales informaron que los familiares de la víctima llegaron al lugar del accidente.

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Fatal accidente en Chorrillos, un ciclista pierde la vida en plena vía
Fatal accidente en Chorrillos, un ciclista pierde la vida en plena vía | Foto: América Noticias

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la seguridad vial en la zona y solicitaron a las autoridades la pronta instalación de cámaras de vigilancia y una mejor señalización. Indicaron que no es la primera vez que se registra un accidente de tránsito en ese tramo de la avenida.

La unidad de investigación de accidentes de tránsito ya inició las labores correspondientes para recoger evidencias, analizar la escena y determinar las responsabilidades derivadas del hecho. Las pesquisas buscan establecer la secuencia exacta de los acontecimientos, así como la identidad del conductor que se dio a la fuga para que pueda enfrentar los cargos.

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Fatal accidente en Chorrillos, un ciclista pierde la vida en plena vía | Foto: América Noticias
Fatal accidente en Chorrillos, un ciclista pierde la vida en plena vía | Foto: América Noticias

En Lima, 294 personas han fallecido en lo que va del año a causa de accidentes de tránsito, convirtiendo a la capital en la región con más víctimas fatales. A nivel nacional, los siniestros viales han provocado la muerte de 1785 personas hasta julio, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe reportes de accidentes de tránsito, delitos o situaciones de emergencia a través del número 105. El personal policial acude al lugar para asegurar la zona, iniciar investigaciones y brindar apoyo a las víctimas y sus familiares.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias médicas, incendios y rescates llamando al número 116. Los bomberos cuentan con unidades especializadas para intervenir en accidentes vehiculares y ofrecer atención inmediata en el lugar de los hechos.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) atiende urgencias médicas y traslados prehospitalarios marcando el 106. El SAMU dispone de ambulancias equipadas y personal capacitado para estabilizar a pacientes y trasladarlos de forma segura a centros de salud.
  • La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) supervisa el cumplimiento de las normas de tránsito y regula la seguridad en el transporte terrestre en todo el país.
  • La Policía de Carreteras puede ser contactada a través del número 110. Este canal permite reportar emergencias, accidentes o situaciones de riesgo en las principales vías del país, facilitando una respuesta rápida y la llegada de apoyo especializado en carretera.

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