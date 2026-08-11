Osiptel restringirá 360.000 equipos móviles en agosto: estas son las tres fechas del bloqueo

Las operadoras deberán informar mediante SMS a los usuarios afectados y comunicarles que la restricción podría concretarse dentro del plazo establecido (Imagen Ilustrativa Infobae).

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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció un nuevo bloqueo de 360.000 equipos móviles durante agosto, debido a que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y están vinculados con personas que anteriormente utilizaron celulares con el IMEI alterado.

La medida busca combatir el comercio ilegal de dispositivos móviles y se aplicará de manera progresiva durante tres fechas. La primera jornada se realizará este martes 11 de agosto, cuando se restringirá el funcionamiento de 120.000 celulares. Posteriormente, el 18 y 25 de agosto se ejecutarán dos operaciones adicionales, cada una sobre otra cantidad similar de aparatos.

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Con esta nueva programación, entre enero y agosto de 2026 se alcanzaría aproximadamente 2,4 millones de teléfonos bloqueados. La cifra se suma a los dispositivos afectados desde abril de 2025, periodo en el que ya se habrían restringido más de 4,9 millones de terminales en el marco de las acciones contra la comercialización de aparatos de procedencia irregular.

El procedimiento contempla la participación del sistema Renteseg, administrado por Osiptel. Esta plataforma envía a las empresas operadoras las órdenes correspondientes a los equipos que no aparecen en la relación de dispositivos autorizados y que, además, se encuentran asociados con usuarios reincidentes en el empleo de celulares cuyo código IMEI fue manipulado.

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Tras recibir la disposición, las compañías de telecomunicaciones cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para comunicar la situación a sus abonados mediante mensajes de texto (SMS). En estas notificaciones se advierte que la restricción se concretará, como máximo, dentro de ese mismo periodo y se indica que el propietario debe gestionar la inscripción de su dispositivo.

Los propietarios podrán regularizar sus equipos antes del bloqueo, siempre que acrediten su procedencia legítima y cumplan las condiciones exigidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si recibes el mensaje de bloqueo?

Si una persona considera que la medida no corresponde y adquirió el celular dentro del territorio nacional, deberá acudir a la empresa o establecimiento donde realizó la compra para solicitar que el aparato sea incorporado a la lista blanca del Renteseg. Para realizar esta gestión, será necesario acreditar la procedencia legítima del terminal y cumplir con las verificaciones establecidas.

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En cambio, si el teléfono fue comprado en otro país para uso personal, el titular tendrá que dirigirse a la compañía operadora que le proporciona el servicio móvil. Allí podrá solicitar la inscripción del equipo en la lista blanca, siempre que cumpla con las condiciones previstas para validar su utilización en el Perú.

Como parte del proceso, el personal autorizado comprobará que exista coincidencia entre el IMEI físico y el lógico. El primero corresponde al código pregrabado en una zona física del aparato, como la bandeja de la tarjeta SIM, la parte posterior o el espacio ubicado debajo de la batería, según el modelo.

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El segundo puede consultarse desde el propio celular mediante la combinación *#06#. Después de contrastar ambos códigos y completar las validaciones correspondientes, el usuario deberá suscribir una declaración jurada como parte del trámite de registro.

La recomendación es revisar con atención cualquier SMS recibido y realizar la gestión dentro del plazo establecido para evitar que el equipo quede inutilizado para acceder a las redes móviles nacionales.