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Avalanchas en el Huascarán: riesgo latente y anticipan posible evento de mayor magnitud

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares (Inaigem) advierte sobre el riesgo latente, donde recientes episodios han encendido la alarma entre autoridades y habitantes locales

Familias de Huaraz continúan la búsqueda de desaparecidos mientras autoridades y expertos alertan por el aumento del peligro en el principal macizo peruano tras recientes avalanchas en la región
Familias de Huaraz continúan la búsqueda de desaparecidos mientras autoridades y expertos alertan por el aumento del peligro en el principal macizo peruano tras recientes avalanchas en la región| Foto: Actualidad Ambiental
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En las laderas del nevado Huascarán, en la región de Huaraz, los estragos de las avalanchas recientes han dejado una huella visible en la comunidad andina. Familias enteras aún buscan a sus seres queridos entre la nieve, mientras que las autoridades han tenido que paralizar los rescates.

Según informó la agencia Andina, los expertos advierten que las pequeñas avalanchas registradas pueden anticipar un evento de mayor magnitud en menos tiempo.

El subdirector de Riesgos Asociados a Glaciares del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), Juan Torres Lázaro, señaló que el peligro afecta a una zona extensa del Huascarán y no solo a uno de sus picos.

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Alerta en Huaraz por nuevas avalanchas, expertos piden reforzar la prevención| Foto: Perú Travel
Alerta en Huaraz por nuevas avalanchas, expertos piden reforzar la prevención| Foto: Perú Travel

“Ese peligro latente existe no solamente en el pico norte, sino también en el pico sur. Es en gran parte de toda el área del Huascarán. Definitivamente, las avalanchas o pequeñas avalanchas que ha habido son un aviso de que podría generarse una avalancha de mayor proporción”, afirmó Torres Lázaro a Agencia Andina.

La alerta se extiende a otras zonas, donde la geografía y el clima incrementan la vulnerabilidad de las poblaciones cercanas. Inaigem recomendó mantener la vigilancia constante y fortalecer la preparación de los habitantes de Huaraz y áreas adyacentes, quienes están potencialmente expuestos a las consecuencias de un nuevo deslizamiento de nieve y hielo.

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El especialista instó a los gobiernos locales a trabajar en conjunto con la población para identificar zonas seguras y rutas de evacuación. De esta manera, no repetir la historia de Yungay.

Evacuación ante una emergencia

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres de Áncash cuenta con planes de evacuación. Las autoridades provinciales y distritales de las localidades de Mancos, Ranrahirca, Matacoto, Shupluy y Yungay, así como Amashca y Tinco, recibieron documentos que detallan zonas seguras y rutas señalizadas para evacuar en caso de emergencia.

Vista panorámica de una gran montaña rocosa parcialmente cubierta de nieve y hielo con un cielo azul despejado en la esquina superior izquierda
El nevado Huascarán en la Cordillera Blanca de Áncash, Perú, es el escenario de un operativo de rescate tras un accidente de montañismo. (Redes sociales)

Estos mapas no solo identifican los puntos de mayor riesgo, sino que también establecen rutas de desplazamiento rápido hacia áreas consideradas seguras.

Entre los antecedentes que fundamentan estos planes figura el reporte de evaluación rápida elaborado por el Inaigem tras la avalancha registrada en mayo de 2025 en el glaciar Raymondi 3, ubicado en el sector sur del Huascarán. Según ese análisis, una modelación preliminar de un posible desprendimiento masivo indicó que Mancos se encuentra entre los distritos con mayor probabilidad de impacto en caso de un colapso total del glaciar.

La simulación determinó que un aluvión de esas características alcanzaría el río Santa en menos de 16 minutos, un margen de tiempo reducido que resalta la importancia de que la población conozca de antemano tanto las rutas de evacuación como las zonas destinadas para refugio. Por eso, los mapas de evacuación recomiendan señalizar claramente los caminos, realizar simulacros periódicos y mantener informados a los habitantes sobre los protocolos de actuación ante alertas.

Lago de agua turquesa con varias barcas de madera a la orilla y dentro del agua, rodeado de montañas imponentes bajo un cielo azul soleado
Laguna Chinancocha en el Parque Nacional Huascarán, un sector de alta afluencia de turistas en la Cordillera Blanca de Áncash.

La precisión en la ubicación de las zonas seguras y la claridad de las rutas de salida son factores decisivos para minimizar el riesgo y facilitar una respuesta rápida, cada segundo cuenta ante una emergencia de esta magnitud.

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