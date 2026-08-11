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Anchoveta: el Ministerio de la Producción se juega sus últimas cartas y autoriza EUREKA LXXVIII para salvar la temporada

La temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en la zona Norte-Centro sigue suspendida por la presencia de juveniles y las condiciones ambientales asociadas a El Niño

pesca - anchoveta
La campaña de IMARPE evaluará la distribución, abundancia y condición biológica de la anchoveta con estudios biológicos, oceanográficos e hidroacústicos.
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El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la Operación EUREKA LXXVIII, una evaluación científica a gran escala destinada a conocer el estado de la anchoveta y otros recursos pelágicos frente a las nuevas condiciones oceanográficas generadas por el fenómeno El Niño 2026-2027.

Bajo la conducción de IMARPE y con la participación del sector pesquero, la operación movilizará 22 embarcaciones industriales desde Talara hasta Morro Sama, cubriendo desde las 5 hasta las 50 millas náuticas de la costa peruana.

Esta franja costera incluye los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Prácticamente, todo el litoral.

La anchoveta huye de El Niño y la ciencia va tras ella

La Operación EUREKA LXXVIII se enfoca en obtener información actualizada sobre la distribución, abundancia y condición biológica de la anchoveta, así como sobre los cambios en el entorno marino.

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El despliegue contempla evaluaciones biológicas, oceanográficas e hidroacústicas, con transectos cada 15 millas y colecta de muestras en puntos determinados por IMARPE. “Estamos poniendo la ciencia en el centro de las decisiones que necesita el sector pesquero”, afirmó el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

pesca - anchoveta
En 2026, la cuota máxima de anchoveta fue de 1,91 millones de toneladas, pero solo se capturó el 25% del volumen autorizado.

La operación tiene como objetivo ofrecer una radiografía precisa de la situación de los recursos pelágicos, particularmente en un contexto de variabilidad ambiental.

La Operación EUREKA nos permitirá conocer, directamente en el mar, cómo se está comportando la anchoveta y cuáles son las condiciones oceanográficas actuales. Esta información será fundamental para tomar decisiones oportunas, responsables y orientadas a garantizar la sostenibilidad de nuestros recursos”, sostuvo Requejo.

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EUREKA LXXVIII: Una expedición científica desde Piura hasta Tacna

La misión EUREKA LXXVIII es resultado de la coordinación técnica entre IMARPE, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y los armadores bajo la Ley N.° 26920.

Si bien estos actores participaron en la definición de los componentes científicos y logísticos, la conducción y metodología de toda la operación recaen exclusivamente en IMARPE. Se aclara que todas las capturas tienen fines científicos, sin propósitos comerciales.

anchoveta - harina de pescado
Harian de pescado. Más de la mitad de la anchoveta extraída en 2026 correspondió a ejemplares juveniles, un dato que elevó la preocupación sobre el recurso.

Hay que tener muy en cuenta que la Operación EUREKA no es una operación de pesca comercial. Las embarcaciones estarán abocadas exclusivamente a la investigación científica y las muestras serán obtenidas en los puntos y bajo la metodología que determine IMARPE”, precisó el ministro Requejo.

La cobertura incluye zonas operativas norte, centro-norte y sur, con una organización flexible que se consolidará conforme avance la campaña.

Temporada suspendida: la incertidumbre persiste

Actualmente, la temporada de pesca de anchoveta y anchoveta blanca en la zona Norte-Centro permanece suspendida, una medida adoptada en junio pasado antes del ingreso de Keiko Fujimori a la Presidencia y de Juan Carlos Requejo Alemán al Ministerio de la Producción.

La decisión respondió a la detección de una alta proporción de ejemplares juveniles y a condiciones ambientales adversas atribuidas al fenómeno El Niño, según informes técnicos de IMARPE.

pesca industrial - TASA - anchoveta
IMARPE dirigirá la operación EUREKA LXXVIII con 22 embarcaciones industriales a lo largo del litoral peruano, desde Talara hasta Morro Sama.

Cuando el mar se calienta, la anchoveta desciende a profundidades fuera del alcance de las redes, se dispersa hacia aguas más frías o se acerca a la costa, donde la flota industrial no puede pescar.

En 2026, la cuota máxima autorizada fue de 1,91 millones de toneladas, la más baja en una década. Sin embargo, solo se alcanzó el 25% de esa meta, ya que más de la mitad de los peces capturados correspondían a juveniles.

Durante el periodo, PRODUCE aplicó sucesivas suspensiones: tras una primera veda de 10 días en abril, la pesca se reanudó brevemente, pero la persistencia de juveniles llevó a una nueva suspensión de quince días desde el 12 de mayo.

El sector pesquero enfrenta incertidumbre por la reducción de la biomasa, la baja productividad y el impacto de condiciones climáticas extremas.

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