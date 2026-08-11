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Abogado de Naldy Saldaña detalla la suma que La Bella Luz pagaría por encubrimiento vinculado a César Sánchez

Israel Castillo explicó las consecuencias que asumiría la agrupación de cumbia luego de la denuncia por acoso interpuesta por la excantante

Israel Castillo explicó las consecuencias que asumiría la agrupación de cumbia luego de la denuncia por acoso interpuesta por la excantante | Día D
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El caso que involucra a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, ha tomado un nuevo rumbo legal. El abogado de Naldy Saldaña, Israel Castillo, advirtió que la agrupación musical podría afrontar una sanción económica significativa si se determina que existió encubrimiento tras la denuncia de la cantante por tocamientos indebidos. En una entrevista concedida al programa ‘Día D’, el letrado señaló la cifra que podría alcanzar la multa y detalló los alcances de la investigación en curso.

“Yo creo que la van a multar con 50 UIT”, afirmó Castillo en conversación con la periodista Pamela Vértiz. Esta multa equivale aproximadamente a 275.000 soles, de acuerdo con los parámetros vigentes de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

La denuncia presentada por Saldaña ha puesto bajo la lupa tanto al exdirector musical como a los responsables de la orquesta, entre ellos el fundador Óscar Custodio. El abogado sostiene que el propietario habría tenido conocimiento de los hechos y, pese a ello, permitió que Sánchez continuara dentro del grupo. De confirmarse este escenario, la empresa podría ser sancionada por Sunafil.

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Pantalla de programa de televisión dividido en tres con un hombre de traje, un televisor que muestra un músico con teclado Korg, y una mujer de blazer oscuro
Un programa de televisión emite el testimonio del abogado de Naldy Saldaña sobre el pago de La Bella Luz por encubrimiento a César Sánchez, con una presentadora y un video de archivo.

Según Castillo, la multa dependería de la gravedad de la falta y del número de personas afectadas. En el caso de La Bella Luz, la sanción podría extenderse no solo por la denuncia de la excantante, sino también por eventuales irregularidades ocurridas con otras exintegrantes. “La empresa tendría que responder ante las posibles irregularidades que habrían ocurrido con la cantante de 26 años y otras exintegrantes de la orquesta”, precisó el abogado.

El monto mencionado por Castillo se fundamenta en la normativa vigente que establece sanciones económicas para empresas que incurren en faltas relacionadas con acoso laboral o encubrimiento de este tipo de conductas. De acuerdo con la legislación peruana, la sanción puede variar según el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados.

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Dos hombres. Uno de ellos usa traje oscuro y corbata. El otro hombre lleva camisa a rayas y un micrófono de solapa
El abogado de Naldy Saldaña explica el monto que la agrupación La Bella Luz pagaría por encubrimiento relacionado con César Sánchez.

Integrantes de ‘La Bella Luz’ serían llamadas a dar declaraciones

Durante la conversación televisiva, Israel Castillo también aclaró que la intención de su defendida no es perjudicar a las actuales integrantes de la orquesta. No obstante, explicó que algunas de ellas podrían ser citadas por su calidad de testigos en el proceso.

“Quisiera aclarar que en ningún momento, como se viene dando en las redes, buscar una venganza contra las personas, las jovencitas de repente no tienen nada que ver, pero son testigos, lamentablemente van a tener que declarar”, indicó el abogado.

La investigación ha generado diversas reacciones en el entorno de la agrupación. Óscar Custodio, fundador y propietario de La Bella Luz, realizó una conferencia de prensa acompañado de su familia y de las actuales integrantes. Esta acción fue interpretada por Castillo como un intento de deslindar responsabilidades.

MTPE y Sunafil intervienen local de La Bella Luz donde Naldy Saldaña sufrió los tocamientos de Sánchez Chavesta
MTPE y Sunafil intervienen local de La Bella Luz donde Naldy Saldaña sufrió los tocamientos de Sánchez Chavesta

“Entonces es lo que está haciendo, está deslindándose de la responsabilidad y poniendo al hijo porque él cree que el hecho ya va a pasar de ahí”, aseguró el representante legal de Saldaña.

Según lo expuesto por Castillo, el avance del proceso podría derivar en nuevas citaciones y requerimientos de información a miembros actuales y anteriores de la orquesta.

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