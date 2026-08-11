Rating del estreno de Yo Soy, El Reventonazo de la Chola y Chapa tu money: ¿Cuál fue el programa más visto?

El estreno de Yo Soy compitió con El Reventonazo de la chola. América TV/ Latina

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El sábado 8 de agosto marcó el esperado regreso de Yo Soy a la televisión peruana. El programa de talentos, que estrenó una nueva temporada bajo la conducción de Franco Cabrera y Alicia Mercado, reunió en su mesa de jurado a figuras como Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. A pesar de la gran expectativa generada en redes sociales y la promoción en diversos medios, el debut de Yo Soy alcanzó 6.3 puntos de rating, quedando por debajo de otras propuestas de entretenimiento del mismo horario.

El liderazgo del prime time sabatino correspondió a El Reventonazo de la Chola, que una vez más se posicionó como el programa más visto de la televisión nacional. Con 9 puntos de rating, la propuesta de América Televisión superó ampliamente a la competencia, consolidando el carisma de la Chola Chabuca y el formato familiar que viene cautivando a la audiencia limeña. En la reciente edición, el programa contó con la presencia de los actores de la telenovela ‘Señora del destino’ y la participación musical de la orquesta Mallanep. Además, la parodia “Chola sin money” generó gran repercusión en redes sociales por el ingenio y humor característicos del espacio.

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Por su parte, el programa Chapa tu money se ubicó en el cuarto puesto de la jornada con 7,2 puntos de rating, superando el debut de Yo Soy, pero sin alcanzar a la Chola Chabuca. El segundo y tercer lugar fue alcanzado por las ediciones de Los Milagros de la rosa.

El homenaje de Carlos Alcántara a su madre

El espacio de Latina logró el noveno lugar en su estreno del sábado 8 de agosto. Además de talentos, el público fue testigo de un emotivo que le hizo Carlos Alcántara a su madre. En esta oportunidad, y cuando aún se encontraba delicada de salud, el actor rindió homenaje a su madre, Isabel Vilar, una figura esencial tanto en su vida personal como artística.

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Las ocurrencias, frases y el particular carácter de doña Chabela marcaron profundamente la obra de Alcántara, quien plasmó esas vivencias en sus monólogos y, más tarde, en la exitosa saga cinematográfica “Asu Mare”. Entre las frases más recordadas que dedicó a su madre destaca: “Mi mamá es una mujer adorable, pero mi vieja es fina, raza pitbull”, expresión que resume el humor y el cariño con que siempre la describió.

La madre de Carlos Alcántara, Isabel Vilar, falleció este domingo 9 de agosto. Un día antes, el actor le había enviado un emotivo saludo durante el regreso de ‘Yo Soy’. Latina/ Yo Soy.

La influencia de Isabel Vilar fue clave desde la infancia de Carlos Alcántara. Rodeado de música y reuniones familiares, creció alentado por su madre, quien lo animaba a bailar al ritmo de Raphael, su artista favorito. “Ha sido mi ídolo toda la vida. Desde chiquito, por eso que yo soy artista”, relató Alcántara en una de sus anécdotas.

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Durante el regreso de “Yo Soy”, el actor rindió tributo a su madre al caracterizarse como Raphael y compartir escenario con Josué Rivaldo, dedicándole la presentación a doña Chabela. Horas después, Alcántara comunicó el fallecimiento de su madre, agradeciéndole su fortaleza y amor. “Fuiste una gran mujer , gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré, todo mi amor para ti”, escribió.

El agradecimiento de la Chola Chabuca

La Chola Chabuca, interpretada por Ernesto Pimentel, agradeció el respaldo del público por el liderazgo en sintonía. “Una vez más debo de agradecer al público por el respaldo con su sintonía, y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien, entregando un programa que puedan disfrutar las familias peruanas cada sábado. Esto nos llena de orgullo y de mucha responsabilidad porque nos queremos superar cada semana”, expresó el artista en declaraciones a América Televisión.

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El Reventonazo de la Chola también se destacó por abordar temas sociales, como el respaldo público a la cantante Naldy Saldaña tras las recientes denuncias por acoso y hostigamiento. “Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectados por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida”, comentó la Chola Chabuca en un segmento especial del programa.

Ernesto Pimentel se muestra orgulloso por la acogida que tiene su programa. América TV