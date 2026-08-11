Educar para el futuro, el arte de enseñar a navegar lo desconocido

Un graduado universitario con toga y birrete explora diversas aplicaciones de inteligencia artificial en su laptop, simbolizando la integración tecnológica en la educación y el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una persona que hoy inicia su carrera profesional recorrerá un camino radicalmente distinto al que imaginó al elegir qué estudiar. No solo cambiará de puesto o de empresa; deberá incorporar herramientas, conocimientos y metodologías que aún no existen. Es a esto a lo que hace referencia el informe de LinkedIn, La IA llega al trabajo, y estima que hacia 2030 habrá cambiado el 70% de las competencias requeridas en la mayoría de los empleos. Además, quienes ingresan actualmente al mercado laboral podrían desempeñar el doble de trabajos a lo largo de su trayectoria en comparación con quienes empezaron hace quince años.

El tsunami de la inteligencia artificial está acelerando de forma vertiginosa este ritmo. Es así como el Global AI Jobs Barometer 2026 de PwC, tras analizar más de mil millones de ofertas laborales, revela que las posiciones que exigen competencias específicas en IA crecen casi ocho veces más rápido que el resto del mercado. Sin embargo, el dato más revelador surge en los roles de entrada: las posiciones más expuestas a esta tecnología demandan ahora habilidades antes reservadas a perfiles sénior, como el criterio, el liderazgo y la capacidad para tomar decisiones.

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En este nuevo contexto, las organizaciones ya no buscan simples ejecutores; necesitan profesionales capaces de gestionar en medio de la incertidumbre y el cambio constante. La creatividad adquiere así una nueva dimensión: ya no se trata solo de resolver los problemas del presente, sino de anticipar las transformaciones del mañana.

¿Qué nos dice esto sobre la educación? Que preparar estudiantes únicamente para dominar las herramientas disponibles al momento de graduarse resulta una estrategia insuficiente. Muchas de esas herramientas cambiarán, algunas desaparecerán y otras serán reemplazadas antes de que concluyan su vida laboral. Por ello, el verdadero desafío educativo no es enseñar un procedimiento rígido, sino formar personas capaces de aprender de manera continúa mucho después de dejar las aulas.

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Esto no invalida la base técnica, indispensable para comprender problemas, decidir y construir nuevas ideas. Lo que se transforma radicalmente es nuestra relación con el saber: necesitamos curiosidad para investigar lo desconocido, criterio para filtrar la información valiosa y flexibilidad para ajustar la mirada cuando la realidad demuestra que nuestras respuestas dejaron de funcionar.

Aprender a aprender exige abrazar algo que la educación tradicional solía evitar: la incertidumbre de no tener una respuesta inmediata. Investigar, probar una alternativa, equivocarse, recibir retroalimentación y volver a intentarlo desarrolla una autonomía real que jamás se logra con soluciones servidas en bandeja.

Frente a la IA, la UNESCO propone ir más allá del uso técnico de plataformas para enfatizar el pensamiento centrado en las personas, la ética, la creación y el juicio crítico. Esta realidad redefine el rol de quienes educamos: dejamos de ser simples transmisores de contenidos para convertirnos en diseñadores de experiencias que estimulan la indagación, conectan ideas y promueven la responsabilidad del estudiante sobre su propio desarrollo. Enseñar exige acompañar sin entregar todas las respuestas.

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Esta misión no culmina con el título universitario. La OCDE advierte que sólo cuatro de cada diez adultos participan anualmente en actividades de formación, una cifra estancada o reducida en diversas economías justo cuando la aceleración tecnológica exige una actualización permanente.

Aunque la educación enfrenta un escenario incierto, no hace falta predecir cada cambio para preparar a las nuevas generaciones. Podemos darles algo mucho más duradero: curiosidad para indagar, confianza para asumir lo que aún no dominan y capacidad para reinventarse una y otra vez. Porque el conocimiento más valioso en un mundo dinámico no es la información que acumulamos, sino la capacidad que desarrollamos para seguir construyéndola.

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