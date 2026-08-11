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Lin Shaye disfruta de la cultura y la cocina peruana: visitó la Huaca Pucllana, le encantó el lomo saltado y hasta paseó por la Vía Expresa

La estrella de Hollywood exploró sitios históricos de Lima, degustó platos típicos en restaurantes como Maido y Casa Tambo, y compartió su entusiasmo por la artesanía y el cariño del público peruano

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Lin Shaye visita la Huaca Pucllana en Miraflores y comparte su admiración por el legado histórico de Lima durante su gira promocional en Perú.
Lin Shaye visita la Huaca Pucllana en Miraflores y comparte su admiración por el legado histórico de Lima durante su gira promocional en Perú.

La reconocida actriz estadounidense Lin Shaye, ícono del cine de suspenso y terror, llegó a Lima para promocionar la nueva entrega de la saga Insidious. La visita, que forma parte de la gira internacional de “Insidious: Out of the Further” (“La noche del demonio: Están entre nosotros”), convirtió a Perú en el único país fuera de Estados Unidos incluido en el recorrido de presentación previo al estreno programado para el 20 de agosto.

La llegada de Shaye al país generó entusiasmo tanto entre los fanáticos del género como en la comunidad artística local. En videos difundidos en redes sociales, la actriz fue recibida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con aplausos y muestras de admiración. Con una carrera de más de cinco décadas y más de 250 créditos en cine y televisión, Shaye es reconocida mundialmente como una de las figuras más emblemáticas del terror, gracias a su participación en títulos como Insidious, “La maldición”, “Ouija” y “Pesadilla en Elm Street”. Además, ha formado parte de producciones de comedia como “Loco por Mary”.

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La icónica actriz de terror, Lin Shaye, es recibida por una multitud de fanáticos emocionados a su llegada al aeropuerto en Perú para el estreno de 'La Noche del Demonio 6'. - TikTok @ana.fio12 @elheter26

Recorrido turístico

Durante su estadía, Lin Shaye dedicó parte de su tiempo a explorar algunos de los lugares más emblemáticos de Lima. Uno de los momentos destacados fue su recorrido por la Vía Expresa, donde se detuvo en un puente para observar un cartel publicitario de la nueva película que promociona. Posteriormente, visitó la Huaca Pucllana, el sitio arqueológico preincaico ubicado en el distrito de Miraflores. En sus redes sociales, la actriz compartió su asombro por el valor histórico del lugar, calificando el recorrido como una de las experiencias más memorables de su viaje. “¡Me encantó este increíble recorrido histórico por la Huaca Pucllana en Miraflores! ¿Pueden creer que construyeron esto? ¡Qué genial! ¡Qué final para un hermoso día!”, escribió la actriz, acompañando el mensaje con una imagen de la puesta de sol limeña.

El contacto con la cultura peruana también se reflejó en sus visitas a tiendas de artesanía, donde posó con un peluche de pingüino de Humboldt y mostró simpatía por un muñequito de alpaquita. Un grupo de seguidores le obsequió un chullo, prenda tradicional andina, que la actriz recibió con gratitud.

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La experiencia culinaria fue otro de los puntos altos del paso de Lin Shaye por la capital peruana. Según publicó en sus redes sociales, la actriz quedó gratamente sorprendida por la oferta gastronómica local. Uno de los restaurantes que visitó fue Maido, dirigido por el chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, considerado uno de los mejores del mundo. “Increíblemente divertido y comida exquisita en Maido, el restaurante número uno del mundo. ¡Postre!”, comentó la actriz, quien compartió imágenes de su experiencia y de un postre preparado con nitrógeno líquido, técnica que llamó su atención.

La actriz de “Insidious” disfruta de la gastronomía peruana y la recomienda a sus seguidores internacionales.
La actriz de “Insidious” disfruta de la gastronomía peruana y la recomienda a sus seguidores internacionales.

La actriz también expresó su entusiasmo por el lomo saltado, uno de los platos emblemáticos de la cocina peruana. “Este delicioso plato se llama lomo saltado, que comimos en el restaurante Casa Tambo. Un lugar que debes visitar en Perú”, recomendó Shaye, resaltando la calidad y el sabor de la gastronomía local.

El itinerario de Lin Shaye incluyó además una visita a la Fortaleza del Real Felipe, histórica construcción en el Callao, donde la actriz se mostró interesada por la historia y el patrimonio del país. Las interacciones con el público continuaron en cada una de sus paradas, con seguidores que le pidieron autógrafos y se fotografiaron con ella.

La reacción de los usuarios en redes sociales fue inmediata. Comentarios como “Tremenda actriz”, “Qué afortunados los peruanos de recibir tantos famosos” y “Perú es clave”, reflejaron el orgullo de los fanáticos y el impacto positivo de la visita en la opinión pública local. La presencia de Lin Shaye en Lima no solo sirvió para fortalecer el vínculo entre el cine internacional y la audiencia peruana, sino que también evidenció la capacidad del país para recibir figuras de talla mundial y ofrecer experiencias culturales y gastronómicas de alto nivel.

Con la expectativa en aumento por el estreno de “Insidious: Out of the Further”, la visita de Lin Shaye consolidó su vínculo con el público peruano y dejó testimonio de su aprecio por la cultura, la historia y la gastronomía del país.

Lin Shaye posa con un peluche de pingüino de Humboldt durante su recorrido por mercados de artesanía en Lima, donde demostró su aprecio por la cultura local.
Lin Shaye posa con un peluche de pingüino de Humboldt durante su recorrido por mercados de artesanía en Lima, donde demostró su aprecio por la cultura local.

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