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Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, afirmó que “juntos vamos a seguir desmantelando organizaciones criminales”

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
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La Policía Nacional del Perú (PNP), la Embajada de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) avanzaron en la instalación de un equipo de trabajo conjunto en Perú para enfrentar el crimen organizado transnacional.

La representación diplomática estadounidense y el embajador Bernie Navarro confirmaron la bienvenida a los integrantes del grupo PNP-FBI junto al comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

El general PNP Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, sostuvo en declaraciones a Exitosa que la eventual participación estadounidense aportaría tecnología e inteligencia. A la vez, dejó claro que cualquier integración a tareas concretas dependerá de una decisión del Gobierno y del Ministerio del Interior.

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Castillo habló mientras crece la presión por respuestas frente a delitos que, según remarcó, ya tienen alcance transnacional. En ese marco, vinculó el refuerzo de capacidades con la necesidad de capturar a delincuentes que no actúan solo a escala local.

Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)
Embajada de Estados Unidos anuncia equipo FBI-PNP para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

Cooperación del FBI y la Policía Nacional

Ante preguntas sobre el eventual apoyo estadounidense, Castillo señaló que “todo lo que sume para mejorar la seguridad ciudadana es bueno”. El jefe policial ubicó esa posible asistencia en aspectos como la inteligencia. “Sería excelente contar con apoyo de ellos”, afirmó, al referirse a la experiencia y a los recursos con los que cuenta Estados Unidos en materia de seguridad.

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Consultado por la posibilidad de que ese trabajo se integre al patrullaje vinculado al sector transporte, evitó fijar una fecha y agregó que la Policía se adaptará a las estrategias que se definan.

Castillo precisó además cuál sería, a su juicio, el aporte de esa cooperación. “Seguramente esa inteligencia será importantísima para lograr la captura de estos delincuentes”, señaló.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, publicó en su cuenta de X un mensaje positivo. “¡Atentos criminales! Hoy junto al Teniente General Arriola dimos la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo vetado FBI - PNP. Juntos vamos a seguir desmantelando organizaciones criminales y protegiendo a nuestras familias. Denlo por hecho”

Policía ejecuta operativo en Lima Norte ante ataques a transportistas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: referencia/Agencia Andina)
Policía ejecuta operativo en Lima Norte ante ataques a transportistas. (Foto composición: Infobae Perú/Foto: referencia/Agencia Andina)

Transportistas apoyan la ayuda y exigen resultados

Las reacciones recogidas por Exitosa entre conductores y trabajadores del transporte exhibieron una respuesta positiva. Una parte de los consultados consideró que la cooperación puede ser útil ante la incapacidad de las autoridades peruanas para contener la delincuencia.

Uno de los transportistas resumió esa posición en términos directos: “Me parece que está bien, porque nuestras autoridades de acá del país no pueden de repente combatir contra la delincuencia. Yo creo que un apoyo más es bueno”.

Ese mismo trabajador puso el centro del problema en la extorsión cotidiana. “Nosotros a diario sufrimos las extorsiones”, afirmó, al describir la situación que atraviesan quienes trabajan en el sector.

Otro transportista optó por una posición de expectativa. Señaló que la iniciativa le causaba sorpresa, aunque aceptó cualquier respaldo que permita frenar la inseguridad: “Si es algo para que ayude a la policía a poder parar con estas cosas, todo sea bienvenido”.

Al cerrar su testimonio, describió la rutina del sector con una frase breve: “La realidad de nosotros es que trabajamos día a día, inseguros siempre”.

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