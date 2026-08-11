Sporting Cristal vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del choque por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal se enfrentará con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.

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Todo está listo para que inicie la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 y Sporting Cristal tendrá un nuevo reto: se enfrentará a Sport Huancayo con la misión de volver al triunfo para seguir en carrera en la competición.

Los ‘cerveceros’ sacaron un punto importante ante Universitario de Deportes en el Monumental la jornada pasada. Ese resultado les permitió seguir en la zona de arriba, están en el cuarto lugar con 7 puntos, dos puntos menos que el líder Deportivo Garcilaso.

Sporting Cristal vs Sport Huancayo: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Sport Huancayo se disputará este domingo 16 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.

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La cita está programada para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando que los seguidores puedan disfrutar del partido en horario matutino. En Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 12:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay el pitazo inicial está fijado para las 13:00 horas.

Hernán Barcos se hizo cargo de la apertura del score contra Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026. - Crédito: RZ Visuals

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

La transmisión oficial del partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo estará a cargo de L1 MAX, el canal elegido por la Liga 1 para emitir el encuentro. Los hinchas podrán seguir el compromiso a través de cualquier servicio de televisión que incluya L1 MAX en su programación, lo que asegura cobertura nacional para quienes prefieren la pantalla tradicional.

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Quienes optan por alternativas digitales contarán con L1 Play, la plataforma de streaming que permite acceder al partido desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores. Esta opción requiere una suscripción y ofrece la flexibilidad de ver el duelo desde cualquier lugar conectado a internet.

En paralelo, Infobae Perú realizará una cobertura integral en su sitio web. Allí, los lectores encontrarán la previa, el minuto a minuto, todas las incidencias, los goles y un resumen completo al finalizar el encuentro. De esta manera, tanto quienes elijan la televisión como quienes prefieran informarse en línea tendrán múltiples opciones para no perderse ningún detalle del choque.

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¿Cómo llega Sporting Cristal y Sport Huancayo al choque?

Tras el empate con Universitario de Deportes en el estadio Monumental, el equipo de Roberto Mosquera se alista para recibir a Sport Huancayo con el objetivo de asegurar los tres puntos que le permita mantenerse arriba de la tabla de posiciones.

Los ‘cerveceros’ lograron sumar un nuevo fichaje para lo que resta de la temporada: Agustín Álvarez. El volante uruguayo llegó a La Florida en el pleno cierre de libro de pases y ocupará el lugar que dejó Gustavo Cazonatti.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Por su lado, el ‘rojo matador’ empató con Los Chankas. Ronal Huaccha abrió el marcador para Sport Huancayo a los 41 minutos, dando ventaja parcial a los locales. En la segunda mitad, Franco Nicolás Torres igualó para Chankas a los 65 minutos, asegurando el reparto de puntos.

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Tras este resultado, los huancaínos suman un total de 23 puntos en la tabla, mientras que los ‘gerreros’ alcanzan 41 unidades. El empate mantiene a ambos equipos con aspiraciones en el torneo, aunque deberán buscar victorias en las próximas fechas para consolidar sus posiciones.

Precios de entradas

Sporting Cristal puso a la venta los boletos para el duelo en el estadio Alberto Gallardo. Los hinchas podrán adquirir sus tickets a través del portal de Joinnus.

- Popular: S/. 22.90 soles

- Oriente Lateral: S/. 34.90 soles

- Oriente Central Butaca 1955: S/. 44.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 69.90 soles

- Occidente Butaca Zona D: S/. 79.90 soles

- Occidente Butaca Zona C: S/. 84.90 soles

- Occidente Butaca Zona B: S/ 99.90 soles

- Occidente Butaca Zona A: S/. 99.90 soles

- Occidente VIP: S/. 129.90 soles

- Palco Platino: S/. 149.90 soles

Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.

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