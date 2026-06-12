Así operaba la banda que obtenía claves bancarias y retiraba dinero de sus víctimas en Lima

Los sujetos engañaban a las víctimas haciéndose pasar por personas dispuestas a ayudarlas en cajeros automáticos (Créditos: Latina)

Los agentes de la Dirincri detuvieron a cuatro presuntos timadores acusados de engañar a usuarios de cajeros automáticos y robarles dinero mediante el tradicional ‘cambiazo´ y la obtención de claves. La banda operaba en distintos puntos de Lima, con énfasis en zonas de Lima Norte y Lima Sur, y actuaba incluso en lugares con cámaras de seguridad y vigilancia privada.

De acuerdo con Latina, varias víctimas relataron que los sospechosos se acercaban con una actitud de falsa ayuda. Les decían que “había cambiado el sistema del banco” y, bajo esa excusa, les pedían la tarjeta para “apoyarlos” durante la operación. En ese mismo momento, solicitaban la clave secreta, con lo que obtenían acceso total a la cuenta.

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El método, según las imágenes de seguimiento policial, comenzaba con una fase previa: los intervenidos ingresaban a agencias bancarias, pero también a centros comerciales, supermercados y otros establecimientos concurridos. Allí observaban a potenciales objetivos, los ubicaban y, en algunos casos, regresaban días después para concretar el engaño.

Los delincuentes ganaban la confianza de los usuarios con la falsa excusa de un supuesto cambio en el sistema bancario - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La modalidad: acercamiento, engaño y cambiazo

En las grabaciones analizadas por los agentes se observa cómo los sospechosos se aproximaban a las personas en la zona de cajeros automáticos. Luego de iniciar conversación, simulaban orientar a la víctima sobre un supuesto cambio del sistema o un error durante la operación. En ese lapso, realizaban el cambiazo: sustituían la tarjeta real por otra, que entregaban a la persona afectada para que no notara de inmediato la sustitución.

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Con la tarjeta original en su poder y la clave obtenida, uno de los implicados entregaba el plástico a un cómplice. De acuerdo con el reporte del medio, ese segundo integrante se desplazaba a otro punto para realizar retiros de dinero o efectuar compras por Internet, con el objetivo de reducir la posibilidad de ser identificado en el mismo lugar del engaño.

Las autoridades tampoco descartaron que el grupo empleara otras variantes para lograr el mismo fin, entre ellas la instalación de mecanismos para que el cajero retuviera la tarjeta. Ese escenario, señalaron, forma parte de las hipótesis en investigación debido a la forma en que se seleccionaba a las víctimas y a la rapidez con la que se concretaban los retiros posteriores.

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Tras obtener la clave secreta y cambiar la tarjeta, los cómplices realizaban retiros y compras para vaciar las cuentas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Seis víctimas reportadas y vínculos bajo investigación

Hasta el momento, según Latina, se reportaron seis víctimas vinculadas a esta organización, aunque la Policía evalúa si existen más afectados que no denunciaron. Los intervenidos, siempre según la información disponible, actuaban en varios distritos de Lima y elegían puntos con alto flujo de personas, pese a la presencia de sistemas de videovigilancia.

La investigación incluye el perfil de los detenidos. Dos de ellos registraban salidas al extranjero, y la Policía no descartó posibles conexiones con bandas criminales fuera del país. Los agentes que participaron en la intervención también identificaron indicios que podrían vincularlos con otras estructuras delictivas, por lo que las diligencias continuarán.

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La Policía recomendó a los usuarios evitar aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos, proteger el teclado al digitar claves y retirar la tarjeta solo cuando finalice la operación. Además, pidió reportar cualquier intento de contacto sospechoso al personal de seguridad o a las autoridades del lugar.