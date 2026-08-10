¿Estás recostado y, de pronto, tu corazón se acelera? Estas son las causas de las palpitaciones nocturnas

Una persona sentada en su cama experimenta una alta frecuencia cardíaca indicada por un gráfico digital de 165 latidos por minuto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estar en reposo y sentir de pronto que el corazón comienza a latir rápidamente, aletear o incluso parece “saltarse” un latido puede resultar alarmante. Estas sensaciones se conocen como palpitaciones cardíacas y pueden aparecer incluso durante la noche o mientras la persona permanece recostada. Aunque en la mayoría de los casos no son peligrosas, también pueden estar relacionadas con alteraciones del ritmo cardíaco que requieren evaluación médica.

En el Perú, la salud cardiovascular también representa un motivo de preocupación. Solo durante 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) registró más de 57 mil personas con riesgo alto de padecer enfermedades cardíacas, siendo la hipertensión arterial el principal factor de riesgo identificado. Ante este panorama, la detección temprana y los controles médicos son importantes para identificar posibles problemas cardiovasculares.

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En este contexto, reconocer algunos síntomas relacionados con el corazón puede ayudar a identificar cuándo es necesario buscar atención médica. Uno de ellos son las palpitaciones, esa sensación de que el corazón late demasiado rápido, con fuerza, aletea o incluso parece “saltarse” un latido. Especialistas de Mayo Clinic señalan que estas pueden ser más perceptibles durante la noche o cuando la persona está recostada.

¿Por qué aparecen las palpitaciones cuando estás recostado?

Según explica Divya Korpu, M.B.B.S., especialista en Medicina Cardiovascular del Sistema de Salud de Mayo Clinic, las palpitaciones pueden sentirse como si el corazón latiera demasiado rápido, golpeara con fuerza, aleteara o cambiara repentinamente su ritmo. Estas sensaciones también pueden percibirse en el pecho, el cuello o la garganta y presentarse tanto durante la actividad como en reposo. La especialista señala que suelen ser más perceptibles durante la noche o cuando la persona está acostada.

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Un hombre joven recostado en la cama con una expresión de preocupación apoya su mano sobre el pecho mientras las luces de la ciudad se observan a través de la ventana durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las explicaciones es que, al encontrarse en silencio y sin otras actividades que distraigan la atención, la persona puede notar con mayor facilidad los latidos. Sin embargo, las palpitaciones también pueden ser provocadas por distintos factores físicos o emocionales.

Entre las causas frecuentes señaladas por Mayo Clinic se encuentran:

Estrés, ansiedad o ataques de pánico , que pueden generar una respuesta emocional capaz de acelerar el ritmo cardíaco.

Cafeína y otros estimulantes , incluidos la nicotina y algunos medicamentos para el resfriado y la tos.

Alcohol , especialmente cuando su consumo es excesivo.

Ejercicio intenso , que puede elevar temporalmente la frecuencia cardíaca.

Fiebre .

Cambios hormonales , como los asociados con la menstruación, el embarazo o la menopausia.

Alteraciones de la tiroides, tanto por exceso como por falta de hormona tiroidea.

Mayo Clinic también señala que, en algunos casos, no es posible identificar una causa concreta de las palpitaciones.

Cuando las palpitaciones pueden estar relacionadas con una arritmia

No todas las palpitaciones significan que existe una enfermedad cardíaca. Sin embargo, ocasionalmente pueden ser una manifestación de una arritmia, es decir, una alteración del ritmo normal del corazón.

Las arritmias pueden provocar que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Entre sus síntomas pueden aparecer palpitaciones fuertes o aceleradas, falta de aire, dolor en el pecho, cansancio, mareos, sudoración o sensación de desmayo.

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En personas jóvenes, Mayo Clinic explica que determinados episodios de taquicardia pueden hacer que la frecuencia cardíaca aumente de manera súbita desde valores normales hasta 180 o 200 latidos por minuto. Este incremento puede acompañarse de mareos, inestabilidad, ansiedad e incluso desmayos.

Entre las alteraciones que pueden producir estos episodios están las extrasístoles auriculares (PAC) y las extrasístoles ventriculares (PVC). Aunque pueden generar una sensación muy llamativa de que el corazón “se salta” un latido o cambia repentinamente de ritmo, estas suelen ser benignas en muchas personas.

Fibrilación auricular: otra causa de ritmo irregular

En adultos mayores, una de las alteraciones del ritmo cardíaco más frecuentes es la fibrilación auricular (FA). Puede provocar un latido irregular, palpitaciones, molestias en el pecho, mareos, cansancio y, en algunos casos, desmayos. Sin embargo, algunas personas no presentan síntomas y la alteración se descubre durante un control médico.

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Entre los factores relacionados con la fibrilación auricular se encuentran la apnea del sueño no tratada, el consumo excesivo de alcohol o cafeína, los trastornos de la tiroides y determinados cambios hormonales. En algunos pacientes, incluso ciertos alimentos pueden actuar como desencadenantes.

Esta arritmia merece especial atención porque puede favorecer la formación de coágulos dentro del corazón. Si uno de ellos llega al cerebro, puede provocar un accidente cerebrovascular. Por ese motivo, dependiendo del riesgo individual, el médico puede indicar medicamentos anticoagulantes y otros tratamientos.

¿Cuándo las palpitaciones pueden ser peligrosas?

Las palpitaciones que aparecen ocasionalmente y duran apenas unos segundos generalmente no requieren una evaluación urgente, especialmente si no están acompañadas de otros síntomas. Sin embargo, si se presentan con frecuencia, empeoran o existen antecedentes de enfermedad cardíaca, Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de salud para determinar si es necesario realizar estudios.

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La atención médica de emergencia es necesaria si las palpitaciones aparecen junto con:

Dolor o molestia en el pecho.

Falta de aire intensa.

Mareos fuertes.

Desmayo o pérdida del conocimiento.

Estos síntomas pueden indicar que el ritmo cardíaco está afectando la capacidad del corazón para mantener una circulación adecuada o que existe otra condición que necesita atención inmediata.

¿Cómo se pueden evaluar las palpitaciones?

Un corazón humano muestra la desorganización eléctrica de sus aurículas, característica de la fibrilación auricular, con líneas de pulso irregulares sobre un fondo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico puede comenzar con una evaluación física y un electrocardiograma (ECG), que permite registrar la actividad eléctrica del corazón. Si los episodios no coinciden con el momento del examen, pueden utilizarse dispositivos de monitoreo durante más tiempo, como un monitor Holter o un registrador de eventos. También puede solicitarse un ecocardiograma para observar la estructura y el funcionamiento del corazón.

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El tratamiento dependerá de la causa. Cuando las palpitaciones no están relacionadas con una enfermedad cardíaca, puede ser suficiente reducir los factores que las desencadenan, como el estrés, la cafeína, la nicotina, las bebidas energizantes o determinados medicamentos. Si existe una arritmia, el tratamiento puede incluir medicamentos u otros procedimientos destinados a controlar o corregir el ritmo cardíaco.

Por ello, sentir que el corazón se acelera mientras se está recostado no significa necesariamente que exista un problema grave, pero tampoco debe ignorarse si los episodios son frecuentes, intensos o aparecen acompañados de otros síntomas. Una evaluación médica permite determinar si se trata de una palpitación aislada o de una alteración del ritmo cardíaco que necesita tratamiento.

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