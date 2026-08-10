Perú
Agregar Infobae enGoogle

¿Estás recostado y, de pronto, tu corazón se acelera? Estas son las causas de las palpitaciones nocturnas

Sentir que el corazón se acelera, late con fuerza o “se salta” un latido puede resultar alarmante, especialmente en personas jóvenes. Conoce las señales que no deben ignorarse.

Mujer sentada en la cama con una mano en el pecho, con gráfico digital de frecuencia cardíaca, un teléfono, un vaso de agua y una lámpara de noche
Una persona sentada en su cama experimenta una alta frecuencia cardíaca indicada por un gráfico digital de 165 latidos por minuto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Estar en reposo y sentir de pronto que el corazón comienza a latir rápidamente, aletear o incluso parece “saltarse” un latido puede resultar alarmante. Estas sensaciones se conocen como palpitaciones cardíacas y pueden aparecer incluso durante la noche o mientras la persona permanece recostada. Aunque en la mayoría de los casos no son peligrosas, también pueden estar relacionadas con alteraciones del ritmo cardíaco que requieren evaluación médica.

En el Perú, la salud cardiovascular también representa un motivo de preocupación. Solo durante 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) registró más de 57 mil personas con riesgo alto de padecer enfermedades cardíacas, siendo la hipertensión arterial el principal factor de riesgo identificado. Ante este panorama, la detección temprana y los controles médicos son importantes para identificar posibles problemas cardiovasculares.

PUBLICIDAD

En este contexto, reconocer algunos síntomas relacionados con el corazón puede ayudar a identificar cuándo es necesario buscar atención médica. Uno de ellos son las palpitaciones, esa sensación de que el corazón late demasiado rápido, con fuerza, aletea o incluso parece “saltarse” un latido. Especialistas de Mayo Clinic señalan que estas pueden ser más perceptibles durante la noche o cuando la persona está recostada.

¿Por qué aparecen las palpitaciones cuando estás recostado?

Según explica Divya Korpu, M.B.B.S., especialista en Medicina Cardiovascular del Sistema de Salud de Mayo Clinic, las palpitaciones pueden sentirse como si el corazón latiera demasiado rápido, golpeara con fuerza, aleteara o cambiara repentinamente su ritmo. Estas sensaciones también pueden percibirse en el pecho, el cuello o la garganta y presentarse tanto durante la actividad como en reposo. La especialista señala que suelen ser más perceptibles durante la noche o cuando la persona está acostada.

PUBLICIDAD

Hombre recostado en cama, mano en el pecho. Ventana con luces de ciudad nocturnas. Mesa de noche con lámpara encendida, vaso de agua y teléfono móvil
Un hombre joven recostado en la cama con una expresión de preocupación apoya su mano sobre el pecho mientras las luces de la ciudad se observan a través de la ventana durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las explicaciones es que, al encontrarse en silencio y sin otras actividades que distraigan la atención, la persona puede notar con mayor facilidad los latidos. Sin embargo, las palpitaciones también pueden ser provocadas por distintos factores físicos o emocionales.

Entre las causas frecuentes señaladas por Mayo Clinic se encuentran:

  • Estrés, ansiedad o ataques de pánico, que pueden generar una respuesta emocional capaz de acelerar el ritmo cardíaco.
  • Cafeína y otros estimulantes, incluidos la nicotina y algunos medicamentos para el resfriado y la tos.
  • Alcohol, especialmente cuando su consumo es excesivo.
  • Ejercicio intenso, que puede elevar temporalmente la frecuencia cardíaca.
  • Fiebre.
  • Cambios hormonales, como los asociados con la menstruación, el embarazo o la menopausia.
  • Alteraciones de la tiroides, tanto por exceso como por falta de hormona tiroidea.

Mayo Clinic también señala que, en algunos casos, no es posible identificar una causa concreta de las palpitaciones.

Cuando las palpitaciones pueden estar relacionadas con una arritmia

No todas las palpitaciones significan que existe una enfermedad cardíaca. Sin embargo, ocasionalmente pueden ser una manifestación de una arritmia, es decir, una alteración del ritmo normal del corazón.

Las arritmias pueden provocar que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Entre sus síntomas pueden aparecer palpitaciones fuertes o aceleradas, falta de aire, dolor en el pecho, cansancio, mareos, sudoración o sensación de desmayo.

En personas jóvenes, Mayo Clinic explica que determinados episodios de taquicardia pueden hacer que la frecuencia cardíaca aumente de manera súbita desde valores normales hasta 180 o 200 latidos por minuto. Este incremento puede acompañarse de mareos, inestabilidad, ansiedad e incluso desmayos.

Entre las alteraciones que pueden producir estos episodios están las extrasístoles auriculares (PAC) y las extrasístoles ventriculares (PVC). Aunque pueden generar una sensación muy llamativa de que el corazón “se salta” un latido o cambia repentinamente de ritmo, estas suelen ser benignas en muchas personas.

Fibrilación auricular: otra causa de ritmo irregular

En adultos mayores, una de las alteraciones del ritmo cardíaco más frecuentes es la fibrilación auricular (FA). Puede provocar un latido irregular, palpitaciones, molestias en el pecho, mareos, cansancio y, en algunos casos, desmayos. Sin embargo, algunas personas no presentan síntomas y la alteración se descubre durante un control médico.

Entre los factores relacionados con la fibrilación auricular se encuentran la apnea del sueño no tratada, el consumo excesivo de alcohol o cafeína, los trastornos de la tiroides y determinados cambios hormonales. En algunos pacientes, incluso ciertos alimentos pueden actuar como desencadenantes.

Esta arritmia merece especial atención porque puede favorecer la formación de coágulos dentro del corazón. Si uno de ellos llega al cerebro, puede provocar un accidente cerebrovascular. Por ese motivo, dependiendo del riesgo individual, el médico puede indicar medicamentos anticoagulantes y otros tratamientos.

¿Cuándo las palpitaciones pueden ser peligrosas?

Las palpitaciones que aparecen ocasionalmente y duran apenas unos segundos generalmente no requieren una evaluación urgente, especialmente si no están acompañadas de otros síntomas. Sin embargo, si se presentan con frecuencia, empeoran o existen antecedentes de enfermedad cardíaca, Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de salud para determinar si es necesario realizar estudios.

La atención médica de emergencia es necesaria si las palpitaciones aparecen junto con:

  • Dolor o molestia en el pecho.
  • Falta de aire intensa.
  • Mareos fuertes.
  • Desmayo o pérdida del conocimiento.

Estos síntomas pueden indicar que el ritmo cardíaco está afectando la capacidad del corazón para mantener una circulación adecuada o que existe otra condición que necesita atención inmediata.

¿Cómo se pueden evaluar las palpitaciones?

Ilustración de un corazón humano con aurículas naranjas, líneas onduladas caóticas amarillas y rojas, y líneas de pulso irregulares sobre fondo azul.
Un corazón humano muestra la desorganización eléctrica de sus aurículas, característica de la fibrilación auricular, con líneas de pulso irregulares sobre un fondo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico puede comenzar con una evaluación física y un electrocardiograma (ECG), que permite registrar la actividad eléctrica del corazón. Si los episodios no coinciden con el momento del examen, pueden utilizarse dispositivos de monitoreo durante más tiempo, como un monitor Holter o un registrador de eventos. También puede solicitarse un ecocardiograma para observar la estructura y el funcionamiento del corazón.

El tratamiento dependerá de la causa. Cuando las palpitaciones no están relacionadas con una enfermedad cardíaca, puede ser suficiente reducir los factores que las desencadenan, como el estrés, la cafeína, la nicotina, las bebidas energizantes o determinados medicamentos. Si existe una arritmia, el tratamiento puede incluir medicamentos u otros procedimientos destinados a controlar o corregir el ritmo cardíaco.

Por ello, sentir que el corazón se acelera mientras se está recostado no significa necesariamente que exista un problema grave, pero tampoco debe ignorarse si los episodios son frecuentes, intensos o aparecen acompañados de otros síntomas. Una evaluación médica permite determinar si se trata de una palpitación aislada o de una alteración del ritmo cardíaco que necesita tratamiento.

Temas Relacionados

enfermedades cardiovascularescorazónarritmiaperu-salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre los movimientos sísmicos registrados este lunes 10 de agosto en distintas regiones del país; en esta nota se detallan las características de cada evento reportado

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Sismo en Trujillo este lunes 10 de agosto, epicentro y reporte del IGP

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

La directora del Cerceu de la UNMSM recomendó evaluar las condiciones estructurales de las viviendas y preparar una mochila de emergencia ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud

Especialista de San Marcos brinda recomendaciones tras los sismos en Colombia y Junín: “Villa El Salvador, Ventanilla, La Molina tienen suelos arenosos”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

El exjugador explicó la exigencia competitiva del sistema formativo argentino frente al panorama peruano. También relacionó esa estructura con roles internos, conducción profesional y el efecto del dinero actual

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

El defensor ‘blanquiazul’ sufrió un esguince de segundo grado en el partido contra los chalacos. Pasará varias semanas de recuperación antes de volver a jugar

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

La influencer colombiana, pareja de Ignacio Baladán, relató que su condición neurológica agravó el miedo y su mayor preocupación era el pequeño Lucca. Llegada la calma, busca apoyar a las víctimas

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Juan José Santiváñez admite que entra sin restricciones al Mininter, incluso en ropa deportiva: “Soy visitante asiduo”

Cecilia Chacón sobre robos dentro del Congreso: “Hay que tener paciencia; lamentablemente pasan por remodelaciones”

“Le encantan las cámaras”: Javier Cipriani acusa a Harvey Colchado de obstaculizar la Comisión de Ética con su renuncia

Castillo amenaza con revelar “pronto” quiénes hacían Consejos de Ministros y reuniones empresariales en Barbadillo

Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

ENTRETENIMIENTO

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Natalia Segura revive el terremoto 7,4 que vivió en Colombia: atrapada en el baño, miedo por su hijo y la condición que la inmovilizó

Stephanie Cayo pasa sus primeras vacaciones con los cuatro hijos de Alejandro Sanz a bordo de un yate en Mallorca

Mayra Couto se sincera sobre Juan Camilo y confirma que quiere una boda, hijos y una casa con jardín: “Es el amor de mi vida”

Milena Zárate comparte el dramático mensaje de su mamá tras el terremoto de 7,4 en Colombia: "La gente salió a llorar"

Armonía 10 descarta atentado en su contra tras ataque en concierto en Manchay y seguirán con sus presentaciones

DEPORTES

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Germán Alemanno reveló las principales diferencias entre Argentina y Perú en juveniles: “¿Por qué no hay clubes sociales?”

Preocupación en Alianza Lima por Marco Huamán: el tiempo que estará fuera de las canchas tras fuerte golpe ante Sport Boys

Perú clasificó a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-1 ante Filipinas

Resultados del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 4

Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras victoria ante Filipinas por fecha 4