Poder Judicial lanza 315 empleos con sueldos de hasta S/ 10.200: revisa las vacantes, perfiles y cómo postular

El Poder Judicial mantiene abierta una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) con 315 vacantes dirigidas a personas con distintos niveles de formación académica, desde secundaria completa hasta profesionales titulados y colegiados.
Las plazas están distribuidas en las 23 regiones del país, entre ellas Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Junín, Amazonas, Loreto, Piura, San Martín, Ucayali, Apurímac y Tacna. Los salarios oscilan entre S/ 1.300 y S/ 10.200 mensuales, dependiendo del cargo y de los requisitos exigidos.
Es importante tener en cuenta que no todas las convocatorias tienen la misma fecha de cierre, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente el cronograma correspondiente a cada puesto antes de presentar su postulación.
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¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial?
La convocatoria incluye oportunidades para profesionales de Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Estadística, Economía, Bibliotecología, Gestión Documental, Computación e Informática, entre otras especialidades.
Para secundaria completa
- Personal de Seguridad – Amazonas
- Remuneración: S/ 1.950
- Postulación hasta el 23 de junio
- Agente de Seguridad – Callao
- 2 vacantes
- Remuneración: S/ 1.950
- Postulación hasta el 24 de junio
- Conductor de Vehículo – Cusco
- Remuneración: S/ 1.950
- Requiere licencia Clase A Categoría II-B
- Postulación hasta el 25 de junio
- Conducción de Vehículo – Arequipa
- Remuneración: S/ 1.300
- Postulación hasta el 25 de junio
- Resguardo, Custodia y Vigilancia – Arequipa
- Remuneración: S/ 1.300
- Postulación hasta el 25 de junio
Para estudiantes técnicos o universitarios
- Apoyo Administrativo en Notificaciones – Lima
- Estudios técnicos en Computación e Informática
- Sueldo: S/ 1.300
- Cierre: 24 de junio
- Servicio de Control de Calidad de Imagen – Lima
- Estudios técnicos o universitarios en Tecnologías de Información o Administración
- Sueldo: S/ 1.700
- Cierre: 24 de junio
- Auxiliar Legal – Lima
- Desde sexto u octavo ciclo de Derecho, según la convocatoria
- Sueldos entre S/ 2.725 y S/ 2.972
- Asistente Judicial
- Vacantes en Lima, Piura, Arequipa y otras sedes
- Requisito: estudios universitarios en Derecho desde el octavo ciclo
- Sueldos entre S/ 2.572 y S/ 4.000
Para egresados y bachilleres
- Asistente Legal
- Disponible en Lima, Callao, Junín, Loreto, Amazonas, Puno, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Ancash, Pasco, San Martín y otras regiones
- Requisito: Bachiller en Derecho o Derecho y Ciencias Políticas
- Remuneración habitual: S/ 4.000
- Asistente de Atención Integral
- Para bachilleres en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o carreras afines
- Sueldo: S/ 4.000
- Apoyo Administrativo y Jurisdiccional
- Para egresados de Derecho
- Sueldo: S/ 2.972
- Postulación hasta el 26 de junio
Para profesionales titulados
Entre las plazas con mayores remuneraciones destacan:
- Responsable de Componente
- Formación en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o afines
- Sueldo: S/ 10.200
- Lima
- Cierre: 23 de junio
- Responsable de Componente (Comunicación y Periodismo)
- Para profesionales en Ciencias de la Comunicación, Periodismo o carreras afines
- Sueldo: S/ 10.200
- Lima
- Coordinador del Componente de Derechos Humanos
- Título en Derecho
- Remuneración: S/ 10.200
- Cierre: 25 de junio
- Asesor en Gestión de Inversiones
- Profesionales en Economía, Administración o Ingeniería
- Sueldo: S/ 10.000
- Cierre: 26 de junio
También se ofrecen puestos como:
- Especialista de Gestión Integral (S/ 5.600)
- Especialista Judicial (S/ 4.750)
- Analista Legal (hasta S/ 6.000)
- Analista Administrativo (S/ 6.010)
- Analista de Recursos Humanos (S/ 6.500)
- Especialista en Contrataciones del Estado (S/ 8.000)
- Coordinador en Programación (S/ 8.000)
- Coordinador Normativo de Planeamiento (S/ 7.800)
- Analistas en Derecho y Estadística (S/ 7.500)
¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?
Los interesados deben verificar primero que cumplen con todos los requisitos establecidos para la plaza de su interés, ya que cada convocatoria solicita documentación específica, experiencia laboral y, en algunos casos, colegiatura y habilitación profesional vigente.
Antes de enviar la inscripción, se recomienda revisar:
- La formación académica exigida.
- La experiencia requerida.
- Los anexos y formatos obligatorios.
- La documentación sustentatoria que debe adjuntarse.
- La fecha límite de postulación, ya que varía entre el 22 y el 26 de junio de 2026, dependiendo del puesto.
El Poder Judicial ha precisado que existen oportunidades para perfiles técnicos, universitarios y profesionales en diversas especialidades, por lo que los postulantes deben leer detenidamente las bases de cada proceso para completar correctamente su inscripción y participar en la selección.
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