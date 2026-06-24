Poder Judicial lanza 315 empleos con sueldos de hasta S/ 10.200: revisa las vacantes, perfiles y cómo postular

Composición: Infobae Perú

El Poder Judicial mantiene abierta una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) con 315 vacantes dirigidas a personas con distintos niveles de formación académica, desde secundaria completa hasta profesionales titulados y colegiados.

Las plazas están distribuidas en las 23 regiones del país, entre ellas Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Junín, Amazonas, Loreto, Piura, San Martín, Ucayali, Apurímac y Tacna. Los salarios oscilan entre S/ 1.300 y S/ 10.200 mensuales, dependiendo del cargo y de los requisitos exigidos.

Es importante tener en cuenta que no todas las convocatorias tienen la misma fecha de cierre, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente el cronograma correspondiente a cada puesto antes de presentar su postulación.

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¿Qué vacantes ofrece el Poder Judicial?

Poder Judicial

La convocatoria incluye oportunidades para profesionales de Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Estadística, Economía, Bibliotecología, Gestión Documental, Computación e Informática, entre otras especialidades.

Para secundaria completa

Personal de Seguridad – Amazonas Remuneración: S/ 1.950 Postulación hasta el 23 de junio

Agente de Seguridad – Callao 2 vacantes Remuneración: S/ 1.950 Postulación hasta el 24 de junio

Conductor de Vehículo – Cusco Remuneración: S/ 1.950 Requiere licencia Clase A Categoría II-B Postulación hasta el 25 de junio

Conducción de Vehículo – Arequipa Remuneración: S/ 1.300 Postulación hasta el 25 de junio

Resguardo, Custodia y Vigilancia – Arequipa Remuneración: S/ 1.300 Postulación hasta el 25 de junio



Para estudiantes técnicos o universitarios

Apoyo Administrativo en Notificaciones – Lima Estudios técnicos en Computación e Informática Sueldo: S/ 1.300 Cierre: 24 de junio

Servicio de Control de Calidad de Imagen – Lima Estudios técnicos o universitarios en Tecnologías de Información o Administración Sueldo: S/ 1.700 Cierre: 24 de junio

Auxiliar Legal – Lima Desde sexto u octavo ciclo de Derecho, según la convocatoria Sueldos entre S/ 2.725 y S/ 2.972

Asistente Judicial Vacantes en Lima, Piura, Arequipa y otras sedes Requisito: estudios universitarios en Derecho desde el octavo ciclo Sueldos entre S/ 2.572 y S/ 4.000



Para egresados y bachilleres

Asistente Legal Disponible en Lima, Callao, Junín, Loreto, Amazonas, Puno, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Ancash, Pasco, San Martín y otras regiones Requisito: Bachiller en Derecho o Derecho y Ciencias Políticas Remuneración habitual: S/ 4.000

Asistente de Atención Integral Para bachilleres en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o carreras afines Sueldo: S/ 4.000

Apoyo Administrativo y Jurisdiccional Para egresados de Derecho Sueldo: S/ 2.972 Postulación hasta el 26 de junio



Para profesionales titulados

Entre las plazas con mayores remuneraciones destacan:

Responsable de Componente Formación en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o afines Sueldo: S/ 10.200 Lima Cierre: 23 de junio

Responsable de Componente (Comunicación y Periodismo) Para profesionales en Ciencias de la Comunicación, Periodismo o carreras afines Sueldo: S/ 10.200 Lima

Coordinador del Componente de Derechos Humanos Título en Derecho Remuneración: S/ 10.200 Cierre: 25 de junio

Asesor en Gestión de Inversiones Profesionales en Economía, Administración o Ingeniería Sueldo: S/ 10.000 Cierre: 26 de junio



También se ofrecen puestos como:

Especialista de Gestión Integral ( S/ 5.600 )

Especialista Judicial ( S/ 4.750 )

Analista Legal ( hasta S/ 6.000 )

Analista Administrativo ( S/ 6.010 )

Analista de Recursos Humanos ( S/ 6.500 )

Especialista en Contrataciones del Estado ( S/ 8.000 )

Coordinador en Programación ( S/ 8.000 )

Coordinador Normativo de Planeamiento ( S/ 7.800 )

Analistas en Derecho y Estadística (S/ 7.500)

¿Cómo postular a la convocatoria del Poder Judicial?

Hay 52 vacantes disponibles en esta convocatoria de trabajo del Poder Judicial. Foto: composición Infobae Perú/Poder Judicial/Gobierno del Perú

Los interesados deben verificar primero que cumplen con todos los requisitos establecidos para la plaza de su interés, ya que cada convocatoria solicita documentación específica, experiencia laboral y, en algunos casos, colegiatura y habilitación profesional vigente.

Antes de enviar la inscripción, se recomienda revisar:

La formación académica exigida.

La experiencia requerida.

Los anexos y formatos obligatorios.

La documentación sustentatoria que debe adjuntarse.

La fecha límite de postulación, ya que varía entre el 22 y el 26 de junio de 2026, dependiendo del puesto.

El Poder Judicial ha precisado que existen oportunidades para perfiles técnicos, universitarios y profesionales en diversas especialidades, por lo que los postulantes deben leer detenidamente las bases de cada proceso para completar correctamente su inscripción y participar en la selección.

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