Nuevo presidente de EsSalud reconoce crisis en hospitales: “A los corruptos los vamos a botar”

La crisis en EsSalud volvió a quedar expuesta públicamente tras una protesta realizada en los exteriores del Hospital Edgardo Rebagliati, donde pacientes, médicos, enfermeros y personal administrativo denunciaron la falta de medicamentos, insumos básicos y equipos médicos. Durante la manifestación, asegurados con enfermedades crónicas y oncológicas relataron las dificultades que enfrentan para acceder a tratamientos esenciales, mientras que representantes del cuerpo médico alertaron sobre un deterioro progresivo en las condiciones de atención.
En medio de los reclamos, el recientemente nombrado presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, se presentó en el establecimiento y respondió a las críticas. El funcionario sostuvo que la institución ya cuenta con recursos económicos para atender las carencias reportadas en diferentes hospitales del país y atribuyó parte de los problemas a fallas de gestión. Además, lanzó una advertencia directa contra quienes resulten responsables de irregularidades dentro de la entidad: “A los corruptos los vamos a botar”.
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Pacientes y médicos denuncian falta de medicamentos e insumos en el Rebagliati
La protesta reunió a trabajadores de salud y asegurados que expresaron su preocupación por la escasez de medicamentos y materiales considerados indispensables para la atención diaria. Según denunciaron representantes del cuerpo médico, la situación afecta tanto a pacientes hospitalizados como a quienes requieren tratamientos especializados de manera permanente.
Uno de los dirigentes médicos señaló que el problema no solo involucra la ausencia de medicinas, sino también de elementos básicos como agujas, jeringas, catéteres y otros dispositivos utilizados en procedimientos rutinarios. De acuerdo con su versión, la situación se ha agravado en los últimos años debido a deficiencias en la planificación y adquisición de insumos.
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Durante la manifestación también participaron pacientes con enfermedades autoinmunes, quienes aseguraron enfrentar dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan para controlar sus condiciones de salud. Uno de ellos afirmó que lleva más de un año sin recibir el tratamiento habitual y sostuvo que los productos entregados en reemplazo no han tenido los resultados esperados.
A los reclamos se sumaron pacientes oncológicos. Una mujer diagnosticada con cáncer de mama denunció que no pudo recoger los medicamentos prescritos para continuar con su tratamiento. Según explicó, recibió una receta médica, pero le informaron que debía esperar a que hubiera disponibilidad del producto, situación que la obligó a permanecer sin medicación.
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Los representantes del cuerpo médico también cuestionaron la falta de equipos y medicamentos utilizados en áreas críticas. Un especialista de cuidados intensivos afirmó que durante su última guardia se encontraron con limitaciones para acceder a determinados fármacos empleados en el manejo de pacientes con complicaciones cardíacas, lo que, según indicó, incrementa los riesgos durante la atención.
Además de la falta de medicinas, los manifestantes advirtieron sobre demoras en la obtención de citas médicas y retrasos en exámenes diagnósticos. Según señalaron, los problemas no se limitan al Hospital Rebagliati, sino que también son reportados en otros establecimientos de EsSalud a nivel nacional.
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Jaime Moreno afirma que se transfirieron S/107 millones y anuncia cambios en la gestión
Frente a las denuncias, Jaime Moreno aseguró que desde su llegada a la presidencia ejecutiva de EsSalud se han adoptado medidas para enfrentar los problemas de abastecimiento. El funcionario indicó que lleva seis días en el cargo y afirmó que una de sus primeras acciones fue gestionar la transferencia de 107 millones de soles para la compra de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios en todo el país.
Según explicó, parte de esos recursos fueron destinados al Hospital Rebagliati, que recibió aproximadamente 17 millones de soles para atender sus necesidades inmediatas. No obstante, señaló que el principal problema ahora radica en la velocidad de ejecución del presupuesto.
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“Lo que estoy viendo es que lo gasten rápido”, manifestó durante su intervención. Asimismo, indicó que evaluará el desempeño de los responsables administrativos y advirtió que podrían producirse cambios en distintas dependencias si no se agilizan las adquisiciones.
Moreno reconoció que al visitar el área de emergencia del Rebagliati encontró carencias de materiales básicos, entre ellos equipos de venoclisis y vías utilizadas para la atención de pacientes. Sin embargo, sostuvo que el problema no se debe actualmente a la falta de recursos económicos, sino a dificultades en los procesos de gestión y compra.
Respecto a las denuncias por corrupción, el titular de EsSalud señaló que impulsará una política de transparencia y control. En ese contexto, pronunció una de las frases más contundentes de su intervención: “Los corruptos los vamos a botar”.
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El funcionario añadió que cualquier investigación deberá realizarse respetando los procedimientos correspondientes y con participación de órganos como la Contraloría, las oficinas de control institucional y las áreas de integridad.
Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de equipos médicos. Moreno aseguró que uno de los tomógrafos observados por los trabajadores volvería a operar y afirmó que se encuentra realizando seguimiento directo a los problemas reportados en los principales hospitales de la institución.
Sobre las largas esperas para acceder a citas médicas, reconoció que existen dificultades que afectan a miles de asegurados en diversas regiones. En ese sentido, adelantó que se evaluarán nuevas estrategias para reducir las colas presenciales, telefónicas y virtuales, especialmente en beneficio de adultos mayores y pacientes con enfermedades complejas.
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El presidente ejecutivo también informó que los directores y gerentes de las redes asistenciales mantendrán una comunicación más cercana con los usuarios para atender reclamos relacionados con falta de medicamentos, demoras en consultas y acceso a procedimientos especializados. Mientras tanto, pacientes y trabajadores continúan exigiendo soluciones concretas ante problemas que, según sostienen, se vienen arrastrando desde hace varios años en distintos hospitales de EsSalud.
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