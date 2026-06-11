EsSalud cambia otra vez de presidente: Jaime Moreno Eustaquio se convierte en el número 12 en menos de cinco años

Este video presenta un episodio del programa informativo 'Ocurre Ahora'. Se observa una conductora en un estudio de televisión, interactuando con invitados, incluido el Defensor del Pueblo. Las imágenes muestran a un hombre con traje interactuando con una paciente en un hospital y a una mujer expresando su opinión en la calle. También se presenta un panel de discusión con documentos legales en pantalla. El contenido se centra en el nombramiento del presidente de EsSalud y el análisis de normativas legales. Este es un programa de cobertura de eventos actuales.

La inestabilidad continúa marcando el rumbo de EsSalud. Jaime Moreno Eustaquio fue designado el 10 de junio como nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social (EsSalud) y se convirtió en la duodécima persona en asumir el máximo cargo de la institución desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo en julio de 2021.

Su nombramiento llega apenas días después de la designación de Juan Vidal Rodríguez, quien había asumido la presidencia ejecutiva el pasado 3 de junio. El rápido relevo vuelve a poner en evidencia la constante rotación de autoridades en una entidad que brinda cobertura a más de 12 millones de asegurados en todo el país.

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La sucesión de presidentes se ha convertido en una constante en EsSalud. Desde 2021, la institución ha pasado por las gestiones de Mario Carhuapoma, Gino Dávila —en dos periodos—, Alegre Fonseca, Aurelio Orellana, Rosa Gutiérrez, César Linares, María Elena Aguilar, Segundo Acho, Luis Rosales, Juan Vidal y ahora Jaime Moreno.

Sin embargo, los cambios en la presidencia ejecutiva no han logrado disipar los cuestionamientos que persisten sobre el sistema de salud. Mientras se suceden las designaciones, usuarios continúan denunciando falta de medicamentos, demoras en la atención y deficiencias en hospitales y centros asistenciales.

Jaime Moreno Eustaquio junto a la fachada del EsSalud. A un costado de la imagen, la fotografía de Juan Vidal Rodríguez, expresidente de Seguro Social

“Uno ingresa al hospital y no encuentra medicina”, señaló una asegurada consultada por el programa Ocurre Ahora de ATV. Otro usuario afirmó que la atención “ha ido empeorando”, mientras que pacientes con enfermedades crónicas denunciaron dificultades para acceder a medicamentos esenciales. Se trata de escenarios que se han ido repitiendo a lo largo de estos cinco años.

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Un nombramiento bajo cuestionamientos

La designación de Moreno Eustaquio tampoco ha estado exenta de polémica. Antes de asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud, el funcionario se desempeñó como gerente de la Red Prestacional Sabogal, cargo al que llegó durante la gestión de Segundo Acho Mego.

Según un reportaje difundido, durante su administración se habría producido un incremento de las contrataciones de locadores de servicios. Gremios y sindicatos de la red denunciaron que parte de estas incorporaciones habrían beneficiado a personas vinculadas a organizaciones políticas, especialmente a Alianza para el Progreso (APP), en medio de los recurrentes cuestionamientos por la presunta influencia del partido de César Acuña en el Seguro Social.

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El informe también da cuenta de observaciones formuladas por la Contraloría. Moreno Eustaquio habría permitido el presunto fraccionamiento de contrataciones destinadas a la instalación de techos en instituciones educativas, una práctica que habría evitado la realización de un proceso de licitación pública. Por estos hechos, se le atribuiría presunta responsabilidad administrativa y penal.

A ello se suma que el nuevo presidente ejecutivo registra una denuncia por presunta violencia contra la mujer y mantiene diversas carpetas fiscales abiertas.

Pese a estos antecedentes, el Gobierno de José María Balcázar le ha confiado la conducción de una institución que brinda cobertura a más de 12 millones de asegurados y que atraviesa una crisis marcada por constantes cambios de gestión, denuncias de corrupción y reclamos por el desabastecimiento de medicamentos.

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Defensoría pide una reorganización profunda

Tras conocerse el nuevo cambio en la presidencia de EsSalud, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reiteró la necesidad de adoptar medidas de fondo para enfrentar la crisis que atraviesa la institución.

“Hemos solicitado hace mucho tiempo que se declare en emergencia EsSalud y también toda la política de atención de salud”, sostuvo.

El titular de la Defensoría afirmó que los problemas responden a una estructura que se mantiene pese al cambio constante de autoridades.

“No existe ningún mecanismo para poder sanar esto de fondo si es que no se hace una razzia total contra el aparato corrupto que existe en EsSalud. Un aparato que se sucede gobierno tras gobierno”, declaró.

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Gutiérrez aseguró además que la Defensoría ha advertido reiteradamente problemas relacionados con medicamentos, equipamiento médico y gestión administrativa, sin que se hayan producido cambios sustanciales.

“Ojalá el nuevo gobierno tenga la capacidad de reorganizar la institución y priorizar la atención de salud”, indicó.