Nuevas estafas con falsas papeletas de Sutran: ola de fraudes digitales alerta a miles de conductores

(Andina)

Una nueva modalidad de fraude electrónico afecta a conductores en todo el país. Delincuentes envían correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que simulan ser notificaciones oficiales de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

El objetivo de los estadores es engañar a los usuarios con supuestas órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas, exigiendo pagos indebidos o la entrega de datos personales y bancarios.

Según explicó Ronald Power, vocero de Sutran, “estas comunicaciones se anexan a estas comunicaciones links de pago para realizar este pagos a través de plataformas o a través de códigos QR para también redireccionar a plataformas de pago y realizar pagos por presunta comisión de infracciones”.

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Los mensajes utilizan el logotipo, la paleta de colores institucional y hasta la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) para aumentar la credibilidad. En algunos casos, los montos solicitados alcanzan los 2.800 soles, aunque también se han detectado cobros de 500 soles por un supuesto acumulado de multas.

Los estafadores han desarrollado portales web falsos y guías paso a paso para que el proceso parezca legítimo. “Ese mensaje lo ponen los falsificadores. Uno va a encontrar un paso por paso para realizar, validar la información y finalmente el último es el procedimiento de pago”, detalló Power en RPP.

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Esta estrategia busca generar urgencia y temor a los usuarios para que realicen el pago sin verificar la autenticidad de la notificación.

La Sutran subrayó que solo utiliza dos mecanismos oficiales para notificar sanciones: la casilla electrónica de cada usuario, donde solo se envía un mensaje de texto informativo, y las notificaciones físicas en el domicilio declarado.

“Sutran realiza comunicaciones por dos mecanismos. Uno, a través de depositar comunicaciones a través de la casilla electrónica mediante el cual un usuario se ha afiliado previamente. Y, en segundo lugar, estamos hablando de comunicaciones que realizamos a través de comunicaciones en los domicilios”, precisó Power.

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Supuesto aviso de infracción vehicular que solicita escanear un código QR para "ver la multa". Según expertos en seguridad digital, esta es una nueva modalidad de estafa que busca obtener datos personales o bancarios de los usuarios. Fotocomposición: Infobae Perú

En lo que va de 2026, Sutran ha detectado 11 casos de esta modalidad a nivel nacional. El procurador público de la entidad ya inició acciones legales y cuatro expedientes han sido derivados a la Fiscalía. “Uno ya tiene, por ejemplo, una sentencia condenatoria donde se ha determinado una responsabilidad a un delincuente”, añadió Power.

La institución recalcó que nunca emite órdenes de captura vehicular por deudas de papeletas. En un comunicado oficial, señaló: “Se ha identificado que personas inescrupulosas vienen utilizando indebidamente el nombre, logotipo e imagen institucional de la Sutran para intentar engañar a los ciudadanos y obtener pagos indebidos o información personal”.

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SAT también alerta multas y deudas falsas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó un aumento de mensajes falsos dirigidos a contribuyentes, simulando notificaciones de multas con enlaces a portales fraudulentos. La recomendación principal es consultar únicamente el sitio web oficial (www.gob.pe/satlima) o usar los canales verificados como Aló SAT (01) 315 2400 y el correo asuservicio@sat.gob.pe.

Para validar notificaciones, la Sutran habilitó la central telefónica (01) 200 4555 y el correo comunicate@sutran.gob.pe, donde los usuarios pueden consultar la autenticidad de cualquier documento recibido. Además, la entidad recuerda que los mensajes oficiales siempre provienen del dominio sutran.gob.pe.

Entre las recomendaciones para evitar ser víctima de fraude electrónico, la Sutran y el SAT de Lima sugieren:

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos o mensajes sospechosos.

No realizar pagos solicitados mediante comunicaciones no verificadas.

No compartir información personal, bancaria o de sus vehículos.

Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales.

Reportar cualquier intento de fraude o suplantación de identidad.