Perú

José María Balcázar viaja al Vaticano y sostendrá reunión con el Papa León XIV: ¿Cuándo se dará dicha cita y qué conversarán?

El jefe de Estado desarrollará una agenda de alto nivel entre el 15 y el 19 de junio, con actividades en el Vaticano y París, tras un debate parlamentario marcado por el disenso sobre la pertinencia del viaje

Guardar
Google icon
José María Balcázar
El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera. - Crédito Presidencia

El Congreso aprobó el viaje oficial del presidente José María Balcázar al Vaticano y París, que se realizará entre el 15 y el 19 de junio. La visita presidencial tiene como eje central una audiencia privada con el papa León XIV, fijada para el 18 de junio, y encuentros con organismos internacionales en Francia. Según se informó en la sesión parlamentaria, el desplazamiento está directamente vinculado a la próxima visita del pontífice al Perú.

Durante su ausencia, Balcázar mantendrá sus funciones ejecutivas de manera remota, con retorno previsto para el viernes 19 de junio. La agenda internacional incluye reuniones con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.

PUBLICIDAD

Debate parlamentario y postura de los legisladores

La autorización para el viaje se resolvió tras un debate tenso en el hemiciclo. Algunos congresistas expresaron respaldo, mientras otros cuestionaron la pertinencia y el momento político del desplazamiento. Un sector del pleno defendió la importancia de la representación internacional. “Tenemos que tener un jefe de Estado que nos represente, nos guste o no nos guste, es el presidente en este momento”, afirmó uno de los legisladores.

Otra intervención a favor subrayó la dimensión institucional de la visita. “El actual presidente representa la política exterior, presidente, personifica la nación. Yo creo que ese viaje es importante toda vez que también el Santo Padre es peruano”, sostuvo otro congresista durante la sesión.

PUBLICIDAD

Jose Maria Balcazar, a member of Peru's Congress, casts his vote as Congress holds a session to elect a new president following Jose Jeri's ousting over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru February 18, 2026. Ernesto Arias/Peru Congress/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES.
Jose Maria Balcazar, a member of Peru's Congress, casts his vote as Congress holds a session to elect a new president following Jose Jeri's ousting over a scandal involving undisclosed meetings with a Chinese businessman, in Lima, Peru February 18, 2026. Ernesto Arias/Peru Congress/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES.

Agenda oficial: audiencia con el Papa y reuniones multilaterales

El punto central de la agenda será la audiencia privada de Balcázar con el papa León XIV el 18 de junio en la Ciudad del Vaticano. Este encuentro se produce en el contexto de la próxima visita del pontífice al Perú, lo que ha otorgado especial relevancia a la presencia presidencial en Europa.

Imagen 3GI4MODSAJEWDBRVDFKUQRCEWY

Además, la agenda contempla reuniones con representantes de la FAO y la OCDE en París. El mandatario aprovechará su estancia en Francia para avanzar en coordinaciones relativas a políticas alimentarias y desarrollo económico. La presencia en estas instancias multilaterales busca reforzar la proyección internacional del país y asegurar compromisos de cooperación en temas prioritarios.

Críticas y objeciones de la oposición

El debate parlamentario también incluyó objeciones desde la oposición. Las críticas se centraron en el costo político y en la coyuntura interna del Gobierno. “Pero me parece inaudito que este presidente ateo, que no representa a una población peruana, quiera irse con ese presupuesto a presentar sus respetos de una persona que no controla a sus ministros irrespetuosos”, expresó una de las voces críticas.

Imagen ZN2VAJZDNRADLFV2BP5SCVDEEE

Otra intervención opositora propuso que el Congreso debiera debatir una sanción política en vez de autorizar el viaje. “Si algo deberíamos estar aprobando hoy, debería ser la censura y eventual vacancia al señor Valcá y no un viaje al Vaticano”, señaló un congresista durante la discusión.

Permiso otorgado y continuidad en el ejercicio presidencial

A pesar de los cuestionamientos, el permiso fue finalmente concedido. La autorización permite a José María Balcázar cumplir una agenda oficial fuera del país, mientras continúa ejerciendo el mando presidencial de manera remota. El retorno está programado para el 19 de junio, una vez finalizadas las actividades en Europa.

Fernando Rospigliosi y José María Balcázar
José María Balcázar no es considerado una amenza para el sistema y los fundamentos macroeconómicos del país. - Crédito Congreso

El Gobierno comunicó que todas las actividades y encuentros previstos responden a una estrategia de fortalecimiento de la política exterior, con énfasis en la relación con la Santa Sede y en el diálogo con organismos multilaterales como la FAO y la OCDE. La visita busca consolidar la imagen del país en el escenario internacional y avanzar en compromisos de cooperación.

Reacciones políticas y expectativas ante la visita

La decisión de autorizar la salida presidencial generó reacciones diversas tanto dentro como fuera del Parlamento. Mientras un sector oficialista consideró que la medida ratifica el rol institucional de la Presidencia en materia internacional, la oposición insistió en la necesidad de priorizar la atención a los asuntos internos. El debate reflejó el clima político, con diferencias marcadas sobre la proyección y la oportunidad de la agenda exterior del Ejecutivo.

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV celebra la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, durante su viaje apostólico, en Barcelona, Cataluña, España. 10 de junio de 2026. REUTERS/Bruna Casas
FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV celebra la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, durante su viaje apostólico, en Barcelona, Cataluña, España. 10 de junio de 2026. REUTERS/Bruna Casas

Está previsto que la audiencia con León XIV y las reuniones en París tengan repercusión en la agenda nacional, especialmente ante la inminente visita del pontífice al país. El Ejecutivo informó que los resultados de los encuentros serán comunicados a su regreso, en cumplimiento de los compromisos asumidos ante el Congreso.

Temas Relacionados

José María BalcázarVaticanoPapa León XIVviaje oficialperu-politica

Más Noticias

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el registro de todas las actas que llegaron sin observaciones a su sede. Las que permanecen pendientes son aquellas remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión, cuyo procesamiento determinará el resultado final de la segunda vuelta

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

El ganador de la sexta edición del exitoso reality internacional compartió sus sensaciones tras más de cien días de encierro, sorprendiendo con declaraciones sobre su experiencia personal y el impacto del apoyo recibido desde distintos países.

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

Gobierno busca que aumentos y bonos de la negociación colectiva sean temporales y limitados

El Ejecutivo presentó su proyecto de crédito suplementario, que pide mayores recursos, ante el Congreso. Dentro incluye una medida que cambiaría las bases del convenio colectivo del sector público para 2027

Gobierno busca que aumentos y bonos de la negociación colectiva sean temporales y limitados

Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

Alfredo Torres explicó que los resultados del conteo rápido se ubicaron dentro del rango estadístico, subrayó la transparencia del proceso y criticó la ofensiva política que cuestiona la legitimidad del balotaje

Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?

El cierre del escrutinio coincide con la petición de una revisión integral por parte de Juntos por el Perú, pero la normativa vigente y los altos costos impiden cualquier recuento general fuera de los procedimientos ya previstos

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.327 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?

Congreso promulga la Ley ‘Anti Delia Espinoza’: Inhabilitados no podrán dirigir colegios profesionales

ONPE 100% de actas procesadas: ¿Qué falta para la confirmación de los resultados electorales?

ENTRETENIMIENTO

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

‘La Granja VIP’ confirma entrega de S/100 mil al ganador tras rumores y anuncia sorteos de premios de S/1,000 para el público

Pablo Heredia rompe en llanto al ver clasificar a Shirley Arica en la final de ‘La Granja VIP’

Brunella Horna y Richard Acuña disfrutaron a lo grande la inauguración del Mundial 2026 en México

‘Cri Cri’ es el último eliminado de ‘La Granja VIP’ y estos son los cinco finalistas del reality

DEPORTES

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Se conoció revelador detalle detrás del fichaje de Aixa Vigil a Universitario: la decisión de la FPV y la respuesta de San Martín

Dónde ver Haití vs Escocia en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú HOY: partido en Boston por fecha 1 del Mundial 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC HOY: canal tv online del partido por Copa de la Liga 2026