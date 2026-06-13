José María Balcázar viaja al Vaticano y sostendrá reunión con el Papa León XIV: ¿Cuándo se dará dicha cita y qué conversarán?

El Congreso aprobó el viaje oficial del presidente José María Balcázar al Vaticano y París, que se realizará entre el 15 y el 19 de junio. La visita presidencial tiene como eje central una audiencia privada con el papa León XIV, fijada para el 18 de junio, y encuentros con organismos internacionales en Francia. Según se informó en la sesión parlamentaria, el desplazamiento está directamente vinculado a la próxima visita del pontífice al Perú.
Durante su ausencia, Balcázar mantendrá sus funciones ejecutivas de manera remota, con retorno previsto para el viernes 19 de junio. La agenda internacional incluye reuniones con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.
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Debate parlamentario y postura de los legisladores
La autorización para el viaje se resolvió tras un debate tenso en el hemiciclo. Algunos congresistas expresaron respaldo, mientras otros cuestionaron la pertinencia y el momento político del desplazamiento. Un sector del pleno defendió la importancia de la representación internacional. “Tenemos que tener un jefe de Estado que nos represente, nos guste o no nos guste, es el presidente en este momento”, afirmó uno de los legisladores.
Otra intervención a favor subrayó la dimensión institucional de la visita. “El actual presidente representa la política exterior, presidente, personifica la nación. Yo creo que ese viaje es importante toda vez que también el Santo Padre es peruano”, sostuvo otro congresista durante la sesión.
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Agenda oficial: audiencia con el Papa y reuniones multilaterales
El punto central de la agenda será la audiencia privada de Balcázar con el papa León XIV el 18 de junio en la Ciudad del Vaticano. Este encuentro se produce en el contexto de la próxima visita del pontífice al Perú, lo que ha otorgado especial relevancia a la presencia presidencial en Europa.
Además, la agenda contempla reuniones con representantes de la FAO y la OCDE en París. El mandatario aprovechará su estancia en Francia para avanzar en coordinaciones relativas a políticas alimentarias y desarrollo económico. La presencia en estas instancias multilaterales busca reforzar la proyección internacional del país y asegurar compromisos de cooperación en temas prioritarios.
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Críticas y objeciones de la oposición
El debate parlamentario también incluyó objeciones desde la oposición. Las críticas se centraron en el costo político y en la coyuntura interna del Gobierno. “Pero me parece inaudito que este presidente ateo, que no representa a una población peruana, quiera irse con ese presupuesto a presentar sus respetos de una persona que no controla a sus ministros irrespetuosos”, expresó una de las voces críticas.
Otra intervención opositora propuso que el Congreso debiera debatir una sanción política en vez de autorizar el viaje. “Si algo deberíamos estar aprobando hoy, debería ser la censura y eventual vacancia al señor Valcá y no un viaje al Vaticano”, señaló un congresista durante la discusión.
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Permiso otorgado y continuidad en el ejercicio presidencial
A pesar de los cuestionamientos, el permiso fue finalmente concedido. La autorización permite a José María Balcázar cumplir una agenda oficial fuera del país, mientras continúa ejerciendo el mando presidencial de manera remota. El retorno está programado para el 19 de junio, una vez finalizadas las actividades en Europa.
El Gobierno comunicó que todas las actividades y encuentros previstos responden a una estrategia de fortalecimiento de la política exterior, con énfasis en la relación con la Santa Sede y en el diálogo con organismos multilaterales como la FAO y la OCDE. La visita busca consolidar la imagen del país en el escenario internacional y avanzar en compromisos de cooperación.
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Reacciones políticas y expectativas ante la visita
La decisión de autorizar la salida presidencial generó reacciones diversas tanto dentro como fuera del Parlamento. Mientras un sector oficialista consideró que la medida ratifica el rol institucional de la Presidencia en materia internacional, la oposición insistió en la necesidad de priorizar la atención a los asuntos internos. El debate reflejó el clima político, con diferencias marcadas sobre la proyección y la oportunidad de la agenda exterior del Ejecutivo.
Está previsto que la audiencia con León XIV y las reuniones en París tengan repercusión en la agenda nacional, especialmente ante la inminente visita del pontífice al país. El Ejecutivo informó que los resultados de los encuentros serán comunicados a su regreso, en cumplimiento de los compromisos asumidos ante el Congreso.
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