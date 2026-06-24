Shirley Arica confirma que sale con Pablo Heredia y descarta reconciliación con Ivo Ezeta: "Estamos intentándolo"

Entre coqueteos, bailes y explicaciones. Shirley Arica enfrenta a Magaly Medina por un ampay con Ivo Ezeta que puso en aprietos su relación con Pablo Heredia. Descubre todos los detalles del intenso fin de semana de la 'chica realidad'. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Shirley Arica rompió el silencio y confirmó que mantiene una relación incipiente con el actor argentino Pablo Heredia, días después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes que la mostraban en actitud cercana con su expareja, el empresario Ivo Ezeta, en un local nocturno.

La popular ‘Bomba Sexy’ se presentó en el set de Magaly Medina el 23 de junio para dar su versión de los hechos, negar el presunto beso con Ezeta y dejar en claro que su vínculo actual es con Heredia. “Con Ivo no pasó nada y con Pablo (Heredia) estamos saliendo, lo podría decir así. Él es soltero, yo estoy soltera. Nos estamos conociendo, viendo lo que pasa”, declaró Arica ante las cámaras del programa de ATV.

PUBLICIDAD

La aparición en el set se produjo luego de que la modelo amenazara con enviar una carta notarial a Medina y a otros medios que replicaron la información sobre el supuesto doble beso en menos de 24 horas.

El ampay, la carta notarial y el cara a cara con Magaly

La controversia se desató cuando Magaly TV: La Firme publicó un informe en el que se veía a Arica bailando de manera muy cercana con Ezeta en una discoteca, con gestos que el programa interpretó como un beso. Al día siguiente, la exchica reality fue captada besando a Pablo Heredia en otro local, lo que encendió las especulaciones sobre su vida sentimental.

PUBLICIDAD

Ante la difusión de las imágenes, Arica reaccionó de inmediato en redes sociales y anunció acciones legales. “Le escribí a una persona de producción a decirle: ‘ojo con lo que están afirmando’. Yo también puedo pedir las cámaras del local”, advirtió la modelo. No obstante, la amenaza de carta notarial no impidió su aparición en el programa de la conductora, donde el encuentro derivó en un tenso cara a cara.

Shirley Arica confirmó en Magaly TV: La Firme que está saliendo con Pablo Heredia y descartó una reconciliación con Ivo Ezeta.

Medina le mostró en vivo los videos en cámara lenta, en los que se apreciaría un contacto entre los labios de ambos, además de coqueteos y roces en el rostro. “Mira eso, ahí está, dos labios juntitos”, sostuvo la conductora mientras las imágenes se repetían. Arica se mantuvo en su postura: “Dedo sí hay, baile sí hay, pero no hay beso. Se los juro que no hubo beso”.

PUBLICIDAD

Lo que sí terminó por exponer la conductora fue un audio en el que la propia Arica, en comunicación previa con el equipo del programa, admitía que la situación la había perjudicado: “Me ha jodido bastante, estoy saliendo con Pablo”, se escucha decir en la grabación. Ante ese material, la exchica reality reconoció que el viernes no estaba formalmente con Heredia, pero que el sábado y domingo retomaron el contacto.

“Estamos intentándolo”: la relación con Pablo Heredia y su historia previa

Más allá del episodio con Ezeta, Arica aprovechó su aparición pública para hablar sobre el vínculo que la une a Pablo Heredia, conocido como ‘Pato Heredia’. La modelo reveló que su historia con el actor argentino no comenzó en el reality La Granja VIP, de Panamericana Televisión, sino varios años atrás.

PUBLICIDAD

“En pandemia lo conocí en una fiesta y ahí hubo un beso. Luego él me escribió para salir, pero nunca le contesté”, contó Arica. Según explicó, fue dentro del encierro del reality donde el vínculo se fortaleció, pues Heredia se convirtió en su principal soporte emocional durante esa etapa.

“Pablo fue una contención en ciertos momentos porque era una persona con quien conversaba. Aparte, había un gusto y lo más cómodo es que ya lo conocía de afuera, así que fluyó más rápido y mejor”, detalló.

La modelo dejó en claro que está soltera. Negó beso con su ex y asegura que no le falló al actor argentino | Magaly TV La Firme

El propio Heredia se pronunció sobre la relación en el programa ¡Habla Chino!, donde ambos coincidieron. Con humor, el actor señaló que él y Arica se conocen desde hace aproximadamente cinco años, aunque recién ahora están explorando un vínculo más cercano. “Ella me dijo: ‘Que fluya y que nada influya’”, reveló entre risas.

PUBLICIDAD

Sobre el futuro de la relación, Arica fue directa: “Estamos intentándolo. Si la cosa funciona, funciona; si no, lamentablemente va a quedar ahí”. La modelo también descartó intentar cambiar al actor y dejó en claro su postura frente a una eventual decepción: “No sé, si él cambia es su problema. Si me falla, también es su problema. Yo, si me enamoro, cambio”.

Arica también confirmó que Heredia se incomodó al ver las imágenes con Ezeta, aunque ambos conversaron al respecto y el argentino aceptó su versión. “Sí me habla, ya hemos hablado. Yo le expliqué que no ha habido beso, chape, nada, simplemente hay baile, coqueteo. Soy coqueta por naturaleza”, afirmó la modelo.

PUBLICIDAD

El historial con Ivo Ezeta y los antecedentes del romance

El vínculo entre Arica y Ezeta tiene una historia que el programa de Medina se encargó de repasar. Según lo difundido, la relación entre ambos se hizo pública en agosto de 2025, cuando fueron captados ingresando juntos a un hotel. El inicio del romance resultó polémico porque, en ese momento, Ezeta habría tenido una novia: la exreina de belleza Paola Rosas Tirado, quien declaró que él le fue infiel con Arica.

Ezeta negó la infidelidad y, posteriormente, él y Arica se mostraron como pareja en reuniones familiares. La relación habría concluido antes del ingreso de la modelo al reality La Granja VIP.

PUBLICIDAD

La modelo confesó que la decisión de su pareja de no acompañarla terminó deteriorando la relación | YouTube / Shirley Arica

Arica sostuvo que la separación se dio en buenos términos y que el cariño con su ex se mantiene intacto. “Yo terminé muy bien con él, no tendría por qué no saludarlo ni bailar con él. Cuando estuve en la granja, él fue a ayudar a mi mamá porque su hija es amiga de mi hija. Es alguien a quien quiero mucho”, expresó.

La exchica reality también rechazó que su relación de amistad con Ezeta pueda interpretarse como una señal de reconciliación romántica. “Conozco a Ivo hace más de 18 años, hoy en día es un amigo y me van a seguir viendo con él porque lo quiero mucho, pero no regresaría con él”, sentenció.

PUBLICIDAD