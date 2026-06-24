Dos trabajadores heridos y oficinas destruidas: el saldo del nuevo atentado con explosivos contra Minera Poderosa en Pataz

Ataque con explosivos contra oficinas administrativas de Minera Poderosa en la unidad Santa María, en Pataz. Composición: Infobae Perú

La violencia vinculada a la minería ilegal continúa generando nuevos episodios de inseguridad en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Durante la madrugada de este miércoles, un ataque con explosivos contra instalaciones de la empresa minera Poderosa dejó trabajadores heridos y daños en infraestructura administrativa, en un contexto marcado por reiteradas denuncias sobre la presencia de organizaciones criminales en la zona.

El atentado se produjo en las oficinas administrativas de Santa María, una de las unidades vinculadas a las operaciones de la compañía minera. El hecho motivó una nueva alerta sobre la situación de seguridad en esta provincia liberteña, donde las autoridades mantienen un estado de emergencia debido a los problemas asociados a la minería ilegal y a la acción de grupos delictivos.

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Tras conocerse el incidente, diversas instituciones expresaron su preocupación por el incremento de los actos violentos en Pataz. Entre ellas figura la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que solicitó acciones más contundentes para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el sector.

Explosión afectó oficinas administrativas y dejó trabajadores lesionados

A través de un comunicado, Minera Poderosa informó que sujetos no identificados lanzaron una mochila con explosivos por encima del muro perimetral de las oficinas administrativas de Santa María, ubicadas en la provincia de Pataz.

La detonación provocó daños en diversas áreas administrativas de las instalaciones. Además, dos trabajadores de una empresa contratista resultaron afectados mientras realizaban sus labores en el lugar.

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Según precisó la compañía, ambos sufrieron lesiones auditivas a consecuencia de la explosión. La empresa indicó que recibieron atención inmediata y posteriormente fueron trasladados de emergencia a la ciudad de Trujillo para recibir atención especializada.

La minera también señaló que, tras el ataque, activó sus protocolos de contingencia y reforzó las medidas de control en la zona. Asimismo, informó que mantiene coordinación con las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones destinadas a identificar a los responsables.

Comunicado de la minera Pataz

Poderosa condena el atentado y solicita acciones contra la violencia

En su pronunciamiento, la empresa rechazó lo ocurrido y calificó el hecho como un acto terrorista.

“Expresamos nuestra más enérgica condena frente a este nuevo acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura; e instamos a las autoridades competentes adopten acciones firmes y efectivas para detener la escalada de violencia relacionada a la minería ilegal que viene afectando a Pataz y a distintas regiones del país”, indicó la compañía.

La minera también reafirmó su posición respecto al desarrollo de actividades extractivas dentro del marco legal. En ese sentido, manifestó su compromiso con una minería formal, segura y sostenible, orientada al desarrollo de las comunidades ubicadas en su área de influencia.

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Gremio minero advierte sobre incremento de ataques

Minera Poderosa - atentado

Tras el atentado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía emitió un pronunciamiento en el que condenó el ataque registrado en la unidad productiva Santa María.

La organización señaló que existe una creciente preocupación por los actos de violencia atribuidos a grupos vinculados a la minería ilegal que buscan ocupar concesiones pertenecientes a operaciones formales.

De acuerdo con el gremio, la situación resulta especialmente preocupante debido a que Pataz permanece bajo estado de emergencia y cuenta con presencia de efectivos policiales y militares. Pese a ello, los episodios de violencia continúan registrándose en la provincia.

“No se puede tolerar que la criminalidad asociada a la minería ilegal continúe amenazando la seguridad de los habitantes de la provincia de Pataz y de los trabajadores de las empresas mineras formales”, sostuvo la SNMPE.

La SNMPE advirtió que las acciones de los grupos criminales muestran un cambio en sus objetivos. Según explicó, los ataques ya no se limitan a trabajadores dentro de los socavones, sino que también alcanzan instalaciones estratégicas de las operaciones mineras.

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El gremio indicó que campamentos, oficinas administrativas y otras infraestructuras vinculadas a la actividad formal figuran entre los blancos de estos actos violentos. Esta situación genera preocupación entre trabajadores, contratistas y proveedores que desarrollan actividades en la provincia.

Además, la organización alertó sobre la intención de grupos asociados a la minería ilegal de convertir a Pataz en una “zona liberada” para facilitar el desarrollo de actividades ilícitas sin intervención de las autoridades.

Exigen reforzar la seguridad y combatir la minería ilegal

Frente a este escenario, la SNMPE exhortó al Gobierno a fortalecer las medidas de seguridad en la provincia y a intensificar las acciones contra las organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal.

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El gremio sostuvo que esta actividad ilícita afecta distintos ámbitos, entre ellos la seguridad de la población, el empleo formal y la actividad económica vinculada al sector minero.

Asimismo, reiteró la necesidad de una respuesta coordinada entre las fuerzas del orden y las entidades competentes para enfrentar la violencia que afecta a Pataz y garantizar condiciones de seguridad para las operaciones mineras formales que se desarrollan en la zona.