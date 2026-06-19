Municipalidad de Villa María del Triunfo lanza 19 empleos para secundaria con sueldos de hasta S/ 3.000

Serenos de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo | Foto: VMT

La Municipalidad de Villa María del Triunfo (VMT) abrió una nueva convocatoria de trabajo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) para cubrir 19 vacantes en el área de seguridad ciudadana. La oferta laboral está dirigida principalmente a personas con secundaria completa, quienes podrán acceder a puestos como sereno conductor, operador de cámara y supervisor de serenazgo.

Los salarios ofrecidos oscilan entre S/ 1.600 y S/ 3.000 mensuales, dependiendo del cargo. Además, algunas plazas están orientadas a exintegrantes de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, así como a postulantes que acrediten experiencia relacionada con las funciones requeridas. La convocatoria permanecerá vigente hasta el próximo 24 de junio de 2026.

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¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de Villa María del Triunfo?

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La entidad municipal busca incorporar personal para fortalecer las labores de vigilancia, monitoreo y seguridad en el distrito. Las plazas disponibles son las siguientes:

Secundaria completa

Supervisor de serenazgo

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 2.500

Modalidad: CAS

Requisitos: Secundaria completa. Licencia de conducir categoría A-1 o superior.



Sereno conductor

Vacantes: 14

Remuneración: S/ 2.500

Modalidad: CAS

Requisitos: Secundaria completa. Licencia de conducir A-1 o superior obligatoria.



Operador de cámara

Vacantes: 3

Remuneración: S/ 1.600

Modalidad: CAS

Requisitos: Secundaria completa. Estudios afines al puesto debidamente sustentados.



Egresados de escuelas policiales o militares y personal con experiencia

Supervisor del centro de control de cámaras

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 3.000

Modalidad: CAS

Requisitos: Egresado de la escuela de oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. También pueden postular civiles que acrediten experiencia relacionada con el cargo.



En total, la Municipalidad de Villa María del Triunfo pone a disposición 19 puestos de trabajo, siendo la posición de sereno conductor la que concentra la mayor cantidad de vacantes dentro de este proceso de selección.

¿Cómo postular a la convocatoria laboral de la Municipalidad de Villa María del Triunfo?

Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

Los puestos convocados por la Municipalidad de Villa María del Triunfo están orientados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el distrito. Los serenos conductores realizan patrullaje preventivo en las diferentes zonas de la jurisdicción, atienden alertas reportadas por vecinos o la central de monitoreo y apoyan en intervenciones junto con otros agentes municipales y la Policía Nacional.

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Por su parte, los supervisores de serenazgo se encargan de coordinar y supervisar las labores del personal operativo, verificando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y la correcta ejecución de los servicios de vigilancia.

En tanto, los operadores de cámara monitorean en tiempo real las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia municipal para detectar incidentes, actividades sospechosas o situaciones de emergencia que requieran atención inmediata. A su vez, el supervisor del centro de control de cámaras lidera las operaciones de monitoreo y coordina la respuesta ante eventos detectados por las cámaras.

Las personas interesadas en participar deberán revisar las bases del puesto al que desean postular para verificar los requisitos específicos, experiencia solicitada y documentos obligatorios que exige la entidad.

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Antes de enviar su inscripción, los candidatos deben asegurarse de adjuntar correctamente toda la documentación requerida, incluyendo formatos y anexos establecidos en las bases de la convocatoria. La omisión de alguno de estos documentos podría ocasionar la descalificación del postulante.

Datos clave de la convocatoria

Institución: Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Modalidad de contratación: CAS.

Cantidad de vacantes: 19.

Lugar de trabajo: Lima.

Sueldos: entre S/ 1.600 y S/ 3.000.

Fecha de publicación: 18 de junio de 2026.

Fecha límite para postular: 24 de junio de 2026.

Los postulantes deben considerar que cada cargo cuenta con requisitos particulares, por lo que se recomienda revisar detenidamente las bases oficiales antes de iniciar el proceso. Debido a que la mayoría de plazas están vinculadas a labores de seguridad ciudadana y monitoreo, la experiencia previa y las licencias de conducir vigentes pueden representar un factor determinante durante la evaluación.

Con esta convocatoria, la Municipalidad de Villa María del Triunfo busca reforzar sus servicios de vigilancia y respuesta ante emergencias en el distrito, ofreciendo una oportunidad laboral para personas con secundaria completa y perfiles con experiencia en seguridad pública.

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