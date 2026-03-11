Perú

Municipalidad de VMT abre 62 vacantes de trabajo con sueldos de hasta S/ 2.990: conoce cómo postular

El proceso contempla plazas en seguridad ciudadana y gestión administrativa para laborar en Lima. También pueden participar licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro

Serenos de la Municipalidad Distrital
Serenos de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo | Foto: VMT

La Municipalidad de Villa María del Triunfo anunció una nueva convocatoria laboral CAS dirigida a personas con distintos niveles educativos, desde secundaria completa hasta profesionales titulados. La oferta contempla 62 vacantes en áreas vinculadas a seguridad ciudadana, administración y supervisión, con remuneraciones que van desde S/ 1.600 hasta S/ 2.990 mensuales.

Las plazas están destinadas a laborar en Lima, principalmente en funciones de serenazgo e inspección municipal. La convocatoria también está abierta para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, quienes podrán postular a cargos de supervisión dentro del sistema de seguridad ciudadana del distrito. La fecha límite para participar en el proceso de selección es el 11 de marzo de 2026.

¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de Villa María del Triunfo?

La Municipalidad de VMT puso
La Municipalidad de VMT puso movilidad a las personas discapacitadas y de la tercera edad para transportarlas hasta las zonas altas del cementerio Nueva Esperanza.

La convocatoria incluye puestos en seguridad, supervisión y áreas administrativas. A continuación, se detallan las vacantes disponibles según el tipo de perfil requerido:

Vacantes para personas con secundaria completa

  • Inspectores municipales
    • Vacantes: 2
    • Remuneración: S/ 1.600
    • Requisitos: secundaria completa y certificados de antecedentes policiales y penales.
  • Serenos a pie
    • Vacantes: 23
    • Remuneración: S/ 1.600
    • Requisitos: secundaria completa y certificados de antecedentes policiales y penales.
  • Serenos conductores
    • Vacantes: 6
    • Remuneración: S/ 1.900
    • Requisitos: secundaria completa y licencia de conducir A-I vigente o superior.

Vacantes para personas con estudios técnicos o universitarios

  • Serenos a pie especializado
    • Vacantes: 15
    • Remuneración: S/ 2.300
    • Requisitos: secundaria completa y estudios técnicos o universitarios culminados o en curso. También se puede presentar licencia de conducir A-1 (opcional).

Vacantes para personal de FF.AA. o PNP en retiro

  • Supervisor de serenazgo
    • Vacantes: 12
    • Remuneración: S/ 2.500
    • Requisitos: licenciados de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional (grado de suboficial). Licencia de conducir A-1 en adelante es opcional.
  • Supervisor de sereno a pie especializado
    • Vacantes: 2
    • Remuneración: S/ 2.500
    • Requisitos: titulados en ciencias militares o policiales y haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en retiro con grado de oficial.

Vacantes para profesionales o técnicos en administración

  • Especialista SIAF
    • Vacantes: 1
    • Remuneración: S/ 2.875
    • Requisitos: bachiller, título universitario o título técnico en administración o carreras afines.
  • Encargado de almacén
    • Vacantes: 1
    • Remuneración: S/ 2.990
    • Requisitos: bachiller, título universitario o técnico en administración o carreras relacionadas.

En total, la municipalidad busca cubrir 62 plazas, principalmente orientadas a reforzar el sistema de seguridad ciudadana y gestión administrativa del distrito.

¿Cómo postular a la convocatoria de la Municipalidad de Villa María del Triunfo?

Crear un currículum vitae (CV)
Crear un currículum vitae (CV) bien estructurado es crucial para sobresalir en el dinámico y competitivo mercado de trabajo en Perú. Foto: iProfesional

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deben seguir algunos pasos antes de presentar su postulación. La municipalidad recomienda revisar cuidadosamente las bases para verificar si se cumplen todos los requisitos.

1. Revisar las bases de cada puesto

Cada vacante cuenta con un documento oficial donde se detallan los requisitos específicos, funciones, experiencia solicitada y documentación obligatoria.

2. Verificar los documentos requeridos

Entre los documentos que podrían solicitarse se encuentran:

  • Copia del DNI.
  • Certificados de antecedentes policiales y penales (según el cargo).
  • Licencia de conducir vigente, en el caso de los puestos de conductor.
  • Documentos que acrediten estudios técnicos o universitarios.
  • Constancias que acrediten pertenencia a las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, si corresponde.

3. Presentar la postulación dentro del plazo

La fecha límite para enviar la documentación es el 11 de marzo de 2026. Las bases de cada puesto detallan la modalidad de inscripción y el procedimiento para completar la postulación.

4. Seguir el proceso de selección

Posteriormente, la entidad evaluará los expedientes y realizará las etapas del proceso CAS, que pueden incluir evaluación curricular, entrevistas y verificación de documentos.

Esta convocatoria representa una oportunidad laboral para quienes buscan empleo en el sector público, especialmente en el ámbito de seguridad municipal y administración pública. Debido a que el plazo de postulación es corto, se recomienda revisar las bases y reunir los documentos con anticipación para evitar inconvenientes durante la inscripción.

