Perú

BCRP no cambió la proyección del PBI para el primer año del nuevo gobierno: Julio Velarde responde por qué

Keiko Fujimori lleva más votos que Roberto Sánchez en el conteo de resultados de las Elecciones 2026, y faltan solo las actas observadas. A pesar de esto, el BCRP no ve mayor cambio en el PBI esperado

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Julio Velarde - BCR
Julio Velarde - BCR

El BBVA Research ya había revelado sus proyecciones para el PBI del Perú para este año y el 2027. Así, si bien para este 2026 se espera un mayor crecimiento, de 3,1 %, para el 2027 el porcentaje a pasado de 3,1 % a 3,5 %, con un alza aparente y considerando que Keiko Fujimori asumiría como la presidenta para el periodo de los siguientes cinco años.

Sin embargo, tal aumento igual deja al Perú estancado en su economía, sin incremento considerable. Pero, ahora, inclusive el último reporte del Banco Central de Reserva (BCRP) en su proyección para el 2027 se mantiene en 3,2 %, aun menor que la de este año (3,4 %).

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Frente a la consulta de Infobae Perú, el presidente del BCRP, Julio Velarde, dio los factores que explican que su entidad no vea mayor cambio en la proyección con el nuevo periodo presidencial. “Es una proyección bastante conservadora. El Fenómeno El Niño está restando algo... Me gustaría que fuera bastante mayor. (...) Todavía no sabemos qué equipo técnico entra, ni medidas... En septiembre tendremos una visión más clara”, afirmó.

close-up de Keiko Fujimori
El dólar bajaría con respecto al sol peruano, pero la economía no se movería en mayor medida. - Crédito Paolo Aguilar/EFE/EFE

Primer año del nuevo gobierno a 3,2 % de PBI

Un impacto menor tendría el nuevo gobierno entrante. A pesar de que se considera que Keiko Fujimori estaría encima en la votación de las Elecciones y sería la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031, la proyección del BCRP aún no cambia para 2027.

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Para explicar las palabras de Julio Velarde, dado que aún no se conocen mayores detalles de cómo estaría conformado el equipo técnico ni la línea de Fujimori, quien lidera el conteo de votos, pero sobre el cual aún no hay un pronunciamiento oficial (dado que falta resolver los miles votos pendientes en las actas observadas), el BCRP no alteró la proyección para 2027 en estos términos.

Gente peruana en la calle de Lima
La economía peruana seguiría estancada sin alcanzar ni si quiera el 4%. - Crédito Andina/Carlos Lezama

Pero sí ese estancamiento, e inclusive menor PBI para 2027 con respecto al 2026 (3,4 % de proyección versus 3,2 %), se debería a factores como el posible impacto del fenómeno El Niño.

Esto, a pesar que al momento el BCRP no me mayor impacto sobre los precios al consumidor. Velarde resaltó que “la incertidumbre que tenemos es con respecto a El Niño. No creemos que vaya a golpear tanto. En su momento impactó en el limón. Con información que tenemos en este momento, no vemos una razón para considerar mayor inflación”, apuntó.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Aumentan proyección del PBI para 2026

El BCRP aumentó la proyección del PBI para este año de 3,2 % a 3,4 %. Esto se debe a los mayores resultados esperados en el sector del PBI no primario, con aumentos en todos los sectores, en Construcción, manufactura, servicios y otros. Se corrige al alza la cifra, inclusive considerando caída del PBI primario, con Pesca de -6,6 % a 28,3 % y de Manufactura de 0,2 % a 6,2 %.

Así estaría PBI primario:

  • PBI primario (total): de 0,2 % a -1,6 %
  • Agropecuario: de 2,5 % a 0,3 %
  • Pesca: de -6,6 % a -28,3 %
  • Minería metálica: de -0,1 % a 0,3 %
  • Hidrocarburos: de -4,7 % a -6,2 %
  • Manufactura primaria: de -0,2 % a -6,2 %.

Así estaría PBI no primario:

  • PBI no primario (total): de 4,0 % a 4,7 %
  • Manufactura: de 3,0 % a 3,3 %
  • Electricidad y agua: de 2,9 % a 3,1 %
  • Construcción: de 6,0 % a 10,0 %
  • Comercio: de 4,0 % a 4,5 %
  • Servicios: de 3,9 % a 4,5 %.

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