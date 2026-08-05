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Roberto Mosquera reveló charla con Hernán Barcos sobre la posibilidad que sea entrenador tras su retiro: “Es el liderazgo hecho jugador de fútbol”

El DT peruano llenó de elogios al delantero argentino por su aporte en Sporting Cristal y admitió que conversaron sobre la opción que sea técnico

El técnico peruano elogió al delantero argentino y le dejó un consejo para su retiro. (Video: L1 MAX / L1 Radio)
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La campaña de Sporting Cristal en la Liga 1 2026 ha tomado un nuevo impulso tras el reciente triunfo en casa ante Juan Pablo II, una victoria que marcó un hito especial: Hernán Barcos anotó su primer gol con la camiseta ‘celeste’ en el Torneo Clausura. El ‘Pirata’ no solo se ha consolidado como referente dentro del campo, sino que, además, su influencia trasciende lo futbolístico y se proyecta hacia el futuro del club y del propio deporte.

El técnico Roberto Mosquera no ocultó su satisfacción por el presente del delantero argentino y destacó su relevancia en el vestuario. En ese sentido, definió la experiencia de dirigir a Barcos como un hecho diferente a todo lo que había vivido en su trayectoria

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Es el liderazgo hecho jugador de fútbol. Llega a un lugar y no tiene que ganarse el respeto de nadie, no tiene que ganarse la admiración de nadie. Es una naturalidad el entregarle el corazón a él inmediatamente”, explicó en el programa L1 Radio.

Para Mosquera, el futuro del veterano artillero está íntimamente ligado a la dirección técnica. “Yo creo que va a ser un buen entrenador, porque le pregunté y no sé, ‘yo creo que sí vas a ser entrenador’”, relató, recordando cómo, en su propia juventud, el histórico Marcos Calderón le anticipó que terminaría como estratega, aunque en ese momento no lo creía posible.

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Roberto Mosquera reveló charla con Hernán Barcos sobre la posibilidad que sea entrenador tras su retiro.
Roberto Mosquera reveló charla con Hernán Barcos sobre la posibilidad que sea entrenador tras su retiro.

Roberto Mosquera resaltó que contar con una figura de la talla de Hernán Barcos, tanto en lo humano como en lo deportivo, es un privilegio para el club. “Nos sentimos muy felices de contar con una persona de una trayectoria limpia, como persona, como deportista, un gran ser humano”, comentó Mosquera.

El estratega de 70 años también hizo referencia al reciente gol y aclaró el trasfondo emotivo del festejo: “Algunos entendieron el gol como que lo lloraba por el partido y la emoción, y ahí tiene un problema con su mamita. Se lo digo a ustedes y les voy a pedir que me disculpen, pero jugar con esa carga, hay que ser un profesional 100 puntos”.

En la actualidad, el futbolista ‘gaucho’ se ha posicionado como una pieza clave en el esquema del conjunto ‘rimense’, no solo por su aporte goleador, sino por el ejemplo que transmite a los más jóvenes. Su desempeño en el campo y su liderazgo han sido determinantes para el crecimiento anímico del equipo en este tramo del Torneo Clausura.

Revive la jugada que terminó en el gol de Hernán Barcos. Tras un centro preciso, el delantero define y desata la euforia de los aficionados celestes. Una celebración que demuestra la pasión del fútbol. - Liga 1

Hernán Barcos sobre su retiro del fútbol profesional

El propio Hernán Barcos se refirió a su futuro en el programa Enfocados, donde abrió el juego sobre sus planes cuando finalice su etapa como jugador. Consultado sobre la posibilidad de ser asistente de Mano Menezes en adelante, el delantero respondió con humor y sinceridad: “¡Buena propuesta! Mira, tengo el curso de entrenador, pero me estoy formando más en gestión deportiva. Tengo algunos cursos, estoy haciendo maestrado. Sinceramente no tengo definido hacia dónde voy, pero si viene una oferta así, ¿cómo la rechazas?”.

A pesar de estar preparando el terreno para su futuro profesional, el ‘Pirata’ dejó en claro que su retiro aún no está en el horizonte cercano. “Voy a seguir un poco más. Hasta que me den las piernas, vamos a seguir. Yo creo que uno se da cuenta cuando ya no puede competir, y yo lo tengo vivo, lo disfruto. Me levanto todos los días a las siete de la mañana y lo disfruto. Lo voy a sufrir, yo creo, el día que no haga eso. Entonces cuando no lo disfrute y digo, ‘tengo que entrenar de nuevo, tengo que concentrar otra vez’... Lo que sí me rompe los huev... es la pretemporada (...). Pero esto hay que disfrutarlo, si te gustan los dulces, también lo salado...”.

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