Incluso con Keiko Fujimori como presidenta, el economía peruana no crecería más de 3,5 %

El dólar bajaría con respecto al sol peruano, pero la economía no se movería en mayor medida. - Crédito Paolo Aguilar/EFE/EFE

Nuevo informe de BBVA Research ya considera a Keiko Fujimori como presidenta para hacer sus estimaciones del crecimiento de la economía peruana en los siguientes años.

“La economía peruana crecerá 3,1 % en 2026″, estima el informe Situación Perú elaborado por BBVA Research. “La previsión mejora en dos décimas de punto porcentual respecto a la estimación realizada en marzo, y se apoya en el buen desempeño que mostró la actividad económica durante el primer trimestre del año y en la expectativa de que la próxima administración gubernamental genere un entorno más favorable para la inversión y los negocios”, aclara el la unidad del banco.

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Asimismo, si bien esta previsión ha crecido, y para 2027 ahora se espera un PBI de 3,5 % (antes de 3,1 %), esto no supone un mayor avance que en los últimos años. Como se recuerda, en 2024 el PBI llegó a 3,5%, en 2025 fue de 3,4 %. ¿Por qué a pesar de que se espera que el gobierno de Keiko Fujimori mantenga la conducción macroeconómica de los últimos 30 años no se vería mayor aumento en la economía peruana?

La economía peruana seguiría estancada sin alcanzar ni si quiera el 4%. - Crédito Andina/Carlos Lezama

PBI solo al 3,1 % para 2026

“La economía peruana inició este año con un desempeño mejor al previsto, impulsada por la fortaleza del gasto privado y en un contexto externo relativamente favorable a pesar del aumento del precio del petróleo”, señala BBVA Research en su informe.

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Asimismo, si bien añade que “la previsión de crecimiento para este año se ha revisado al alza, recogiendo ese buen comportamiento y anticipando que la administración gubernamental entrante propiciará un mejor entorno para los negocios”, aún persisten factores que generan incertidumbre, “como por ejemplo cómo responderá el precio del petróleo en los próximos meses y el impacto que tendrán las anomalías del clima”.

Si bien no se puede predecir al dólar, el BBVA Research estima esta proyección para2026 y 2027. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Así, a pesar de que se considere en el aumento del PBI que Keiko Fujimori será presidenta y esto es considerado como más favorable para la inversión privada, hay otros factores que traen abajo un mayor aumento del PBI.

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Se considera un aumento de 0,40% del PBI por el escenario político local. “Se asume que Keiko Fujimori gana la segunda vuelta electoral (confianza, mejora el ambiente para los negocios”

Se considera 0,25% por la Ejecución del 1T26

Un 0,16 % subiría el PBI considerando el impacto de la ampliación presupuestal que viene solicitando el gobierno y los rezagos usuales en la ejecución del gasto público

Se considera -0,50%, por el conflicto en Medio Oriente: más persistente, descenso gradual del precio del petróleo; tasas de interés más altas, menor crecimiento global. Sin embargo, el impacto puede ser menor si se anuncia un acuerdo que establezca condiciones de paz duradera, con lo que el impacto podría menor en una 3 décimas.

-0,6 % por impacto total en el año. “Sin embargo, informe ENFEN del 15/06 muestra un deterioro mayor de condiciones climáticas, por lo que el impacto puede ser mayor en unas 3 o 4 décimas”, aclara el informe.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

¿Y el dólar?

El sol peruano se vería beneficiado. El conflicto en Medio Oriente y el proceso electoral local generaron volatilidad en el mercado cambiario peruano, la que ha venido siendo contenida por la intervención del Banco Central.

“En el escenario base, el impacto cambiario de estas tensiones será transitorio. Tras el proceso electoral, que asumimos desembocará en un nuevo Gobierno que mantendrá el tipo de conducción macroeconómica de los últimos 30 años, con el conflicto en Medio Oriente en proceso de resolución, y con cuentas externas que se mantendrán holgadamente superavitarias, la moneda local tenderá a fortalecerse”, señala el informe.

Así, en proyección, el tipo de cambio cerrará 2026 en un rango entre 3,20 y 3,30 soles por dólar (como promedio diario para diciembre). En 2027 finalizará en un rango similar.

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