Geógrafo advierte cambios extremos por El Niño y alerta que “el Perú está partido en dos” entre calor inusual y heladas severas

El geógrafo Ricardo Bohl explica en detalle el preocupante aumento de la temperatura del mar peruano. Mediante mapas comparativos, analiza cómo el Fenómeno del Niño ha pasado de moderado a fuerte, generando un escenario anómalo para la época invernal. Latina

Las señales que provienen del océano y de la atmósfera concentran la atención de la comunidad científica peruana ante la posibilidad de un evento climático de gran magnitud. Las temperaturas registradas frente a la costa del país muestran comportamientos fuera de los rangos habituales para esta época del año, situación que mantiene en alerta a instituciones especializadas y autoridades encargadas de la gestión del riesgo.

El análisis de estos cambios resulta especialmente relevante debido a sus posibles efectos sobre actividades económicas, condiciones ambientales y la vida cotidiana de millones de personas. En este contexto, especialistas insisten en la necesidad de observar la evolución de los indicadores científicos antes de establecer escenarios definitivos.

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Durante una entrevista, el geógrafo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ricardo Boll, explicó las características que presentan actualmente las aguas del litoral peruano y detalló las diferencias climáticas que se observan entre distintas regiones del país.

Temperaturas inusuales frente a la costa peruana

Según explicó Boll, la información utilizada para evaluar las condiciones del mar proviene de organismos especializados. El investigador señaló que los principales centros que emiten información son el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad que utiliza datos satelitales proporcionados por la NOAA.

Al comparar registros correspondientes al mes de junio de distintos años, el especialista indicó que el país ya atravesaba una situación anómala desde 2023. En ese sentido, sostuvo que podría considerarse la presencia de un fenómeno de El Niño con características intermitentes durante este periodo.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención en el análisis presentado por Boll corresponde a la desaparición del afloramiento marino que suele caracterizar a la costa peruana. El experto explicó que estas aguas frías ascienden desde el fondo del océano y contribuyen tanto a la regulación térmica como a la riqueza marina del país.

“En primer lugar, el afloramiento ha desaparecido”, afirmó el investigador al describir las condiciones observadas en las imágenes más recientes.

Un país con escenarios climáticos opuestos

El calentamiento del océano incrementa la evaporación y la humedad ambiental, especialmente en Lima. Composición: Infobae

De acuerdo con el especialista, las condiciones actuales muestran una marcada diferencia entre el norte y el sur del territorio nacional. Por esta razón, señaló que “el país está partido en dos”.

Mientras en la costa norte se registran temperaturas cercanas a los 27 grados, el sur enfrenta una realidad completamente distinta. Boll explicó que esta situación genera preocupación entre los científicos debido a que ocurre durante el invierno, periodo en el que normalmente deberían registrarse valores considerablemente menores.

El investigador indicó que, si las condiciones actuales persisten, el calentamiento podría intensificarse durante el verano. También recordó que las temperaturas habituales suelen ubicarse entre los 17 y 23 grados, dependiendo de la zona analizada.

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Frente a este panorama, remarcó la importancia de mantener una vigilancia constante debido a la naturaleza cambiante de los fenómenos atmosféricos y oceánicos.

La importancia del monitoreo científico

Boll destacó que el comportamiento del viento y del agua presenta altos niveles de variabilidad, razón por la cual consideró indispensable el seguimiento permanente de los indicadores climáticos.

El especialista sostuvo que el país necesita fortalecer la inversión en investigación científica para comprender con mayor precisión los cambios que se producen en cada región. Asimismo, señaló que existen instrumentos de observación como boyas oceánicas y estaciones meteorológicas, aunque consideró necesario ampliar esta red.

Según explicó, uno de los desafíos consiste en conocer mejor los microclimas del territorio peruano. Para ello, planteó la necesidad de contar con información más detallada sobre las condiciones particulares que se registran en distintos valles y localidades.

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Respecto a la sensación de calor percibida en Lima durante las últimas semanas, Boll relacionó este fenómeno con el incremento de la temperatura del mar y sus efectos sobre la atmósfera.

El investigador explicó que el aumento térmico favorece una mayor evaporación, lo que incrementa la humedad ambiental. Además, señaló que esta situación modifica algunos patrones habituales de precipitación.

Según indicó, se registraron episodios de lluvias propios del verano durante una época del año en la que normalmente predominan las lloviznas. Al mismo tiempo, precisó que estas últimas disminuyeron temporalmente.

Frío extremo en la sierra sur

Una mujer andina y dos niños se resguardan del frío extremo en la sierra sur de Perú, donde las temperaturas han caído hasta los -14°C, afectando a más de 600 mil personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el norte experimenta temperaturas elevadas, amplias zonas del sur enfrentan condiciones de frío intenso. Boll informó que varias regiones presentan valores por debajo de cero grados.

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El especialista mencionó que esta situación afecta sectores de Ayacucho, Puno, Moquegua y Tacna, donde se registran temperaturas cercanas a los siete grados bajo cero.

Asimismo, explicó que estos descensos térmicos pueden favorecer la presencia de nieve y granizo. Según señaló, ambos fenómenos representan riesgos para la agricultura y la ganadería, especialmente en áreas rurales donde las viviendas y la infraestructura no siempre cuentan con condiciones adecuadas para enfrentar eventos climáticos extremos.

Antecedentes y planes de prevención

Durante su intervención, Boll recordó que los fenómenos asociados a El Niño forman parte de la historia climática del país desde hace más de un siglo. Según indicó, existen registros documentados desde 1870 que muestran distintos episodios con características y consecuencias diversas.

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El investigador también señaló que cada evento presenta particularidades propias. Algunos generaron sequías en determinadas regiones, mientras otros provocaron impactos diferentes según las condiciones atmosféricas predominantes.

Sobre las perspectivas actuales, indicó que diversos científicos consideran posible la aparición de un evento de gran intensidad comparable con los registrados en 1972, 1983, 1998 o 2017.

Finalmente, destacó que las autoridades cuentan con estudios técnicos y planes de gestión del riesgo elaborados a escala regional, provincial y distrital. Según afirmó, esos documentos identifican zonas vulnerables, infraestructura expuesta y medidas de prevención previstas para distintos escenarios climáticos.