Perú realiza su segundo simulacro multipeligro de 2026: evento evaluará comportamiento de la población ante emergencias naturales

Cientos de ciudadanos y personal de emergencia participan en un simulacro de evacuación por sismo en una plaza del centro de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El próximo viernes 14 de marzo a las 15:00, Perú realizará su segundo simulacro nacional multipeligro de 2026, una jornada coordinada para evaluar la capacidad de respuesta de la población ante emergencias como sismos, inundaciones, huaicos y otros fenómenos naturales. Este ejercicio, previsto en la resolución 001-2026 de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, busca medir la preparación y la articulación de los distintos actores involucrados en la gestión de desastres en todo el país. De acuerdo con una entrevista concedida a Radio Nacional, la jornada tomará en cuenta las particularidades geográficas y los riesgos predominantes en cada región.

El primer simulacro nacional del año se realizó el 29 de mayo, también con carácter multipeligro. Ahora, el enfoque estará puesto en mejorar la capacidad de reacción de la ciudadanía y las instituciones. Luego de este ejercicio quedará pendiente una tercera jornada, programada para la madrugada, con el objetivo de ensayar respuestas en diferentes horarios y escenarios, adaptándose a la vida cotidiana de los peruanos.

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Una persona en silla de ruedas con mochila de emergencia y su acompañante con un perro se dirigen a un punto de reunión para un simulacro nacional multipeligro.

Enfoque territorial y zonas prioritarias

La planificación del simulacro contempla zonas focales para el despliegue principal. Entre estas áreas destacan el centro de Lima y la región de Piura, seleccionadas por su exposición a amenazas diferenciadas. Mientras Lima representa un punto estratégico por su densidad poblacional y su vulnerabilidad ante sismos, Piura ha sido considerada debido a la relación directa con los riesgos generados por el fenómeno de El Niño, como lluvias intensas y activación de quebradas.

La decisión de priorizar Piura responde a la necesidad de observar cómo la población y las autoridades locales organizan la respuesta frente a escenarios de inundaciones y emergencias climáticas. El simulacro no será idéntico en todo el territorio: cada gobierno regional tendrá autonomía para elegir el peligro más frecuente o más probable en su jurisdicción, ajustando el ejercicio a la realidad local.

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Personal de las Fuerzas Armadas guía a un grupo de personas con chalecos salvavidas a través de una calle anegada en un simulacro de inundación en Piura, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversidad de riesgos según la región

El carácter multipeligro del simulacro parte de una premisa territorial. En la costa peruana, el escenario habitual suele estar ligado a sismos, aunque en esta ocasión se recomienda que los ejercicios incorporen la experiencia adquirida ante los efectos de El Niño. En las regiones de la sierra, el foco se pondrá sobre inundaciones, derrumbes, deslizamientos y huaicos, mientras que en la selva la atención se centrará en los desbordes de ríos. En el sur del país, el friaje constituye un peligro adicional a considerar.

Las autoridades han subrayado la importancia de que el simulacro reproduzca la amenaza más cercana a cada población. El propósito va más allá de la evacuación: se busca consolidar la coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Participarán organismos como los bomberos, las Fuerzas Armadas, el sector Salud y la Policía Nacional, definidos como entidades de primera respuesta.

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Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Articulación institucional y respuesta inmediata

El rol de los organismos de primera respuesta será clave durante el simulacro. El despliegue de estos equipos permitirá ensayar la coordinación inmediata frente a emergencias, con la meta de reducir la pérdida de vidas y daños materiales. Según lo relatado, la intervención conjunta busca fortalecer la capacidad operativa del país ante eventos de gran magnitud.

Uno de los objetivos centrales de la jornada es reforzar la preparación dentro de los hogares. La participación ciudadana ha ido en aumento, aunque las autoridades insisten en que el 100% de la población debe asumir que Perú es un país expuesto a múltiples peligros naturales. Se ha recalcado que, a diferencia de las lluvias estacionales, sismos, erupciones volcánicas y tsunamis no pueden predecirse, lo que obliga a desarrollar rutinas y planes de acción familiares.

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Un brigadista de INDECI dirige a personas (incluyendo niños) a tomar resguardo bajo una mesa durante un simulacro sísmico, practicando protocolos de evacuación y seguridad en un entorno de oficina o aula en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación familiar y participación ciudadana

El vocero de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres destacó que la preparación previa resulta fundamental ante la imposibilidad de anticipar ciertos desastres. La recomendación oficial es identificar con anterioridad las zonas seguras dentro de cada vivienda y consensuar un plan de acción para saber qué hacer en caso de emergencia.

Para quienes residen en edificios altos, la indicación es clara: quienes se encuentren en pisos superiores deben dirigirse a la zona segura interna del inmueble, ubicada junto a columnas y vigas, o próxima al ascensor en algunos casos. Durante la entrevista, se enfatizó que ante un sismo el tiempo de reacción es mínimo y no existe aviso previo, por lo que se exhorta a revisar herramientas como el plan familiar disponible en la página de Indeci.

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Una familia peruana prepara su plan de emergencia observando un mapa de rutas de evacuación y una mochila de supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas y recursos para la emergencia

La preparación familiar debe contemplar situaciones cotidianas, como padres fuera de casa por trabajo, hijos en el colegio o adolescentes al cuidado de sus hermanos menores. En este contexto, se recordó la existencia del 119, un sistema de mensajería de voz que permite dejar aviso sobre el estado de una persona en caso de desastre y facilita la comunicación entre familiares.

El simulacro busca no solo crear conciencia sobre los riesgos, sino también fortalecer la cultura de la prevención y la resiliencia. Las autoridades reiteran que la colaboración entre la ciudadanía y el Estado es imprescindible para enfrentar eventos adversos de distinta magnitud e intensidad, según la región.

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Personal del COEN supervisa el desarrollo del II Simulacro Nacional 2025 desde la central, en coordinación con autoridades regionales y sectoriales.

Próximos pasos y desafíos

Tras el ejercicio de este viernes, quedará pendiente un simulacro adicional en horario nocturno, destinado a evaluar la capacidad de respuesta en condiciones distintas a las habituales. Las autoridades esperan que la experiencia acumulada en estos ejercicios permita ajustar protocolos y mejorar la coordinación interinstitucional en el futuro cercano. El reto sigue siendo alcanzar una participación masiva y sostenida de la población en todas las regiones del país.