Dólar podría bajar hasta S/ 3,30 en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, según los expertos

Asimismo, resaltaron la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como un factor clave para moderar variaciones abruptas en el tipo de cambio. Foto: composición Infobae Perú/Reuters

El tipo de cambio continúa mostrando una tendencia a la baja y especialistas consultados por Infobae Perú consideran que un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría mantener esta dinámica debido a una mejora en las expectativas de los mercados y una menor incertidumbre política.

Los economistas explicaron que, bajo este escenario, el dólar podría acercarse a niveles de entre S/ 3,30 y S/ 3,35, aunque señalaron que existen factores internos y externos que podrían modificar su comportamiento. Además, destacaron el rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para evitar movimientos bruscos en la cotización.

Factores que podrían impulsar la caída del dólar

Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), indicó a Infobae Perú que, si bien el tipo de cambio ya rompió de manera puntual la barrera de los S/ 3,40, un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría consolidar un nivel de soporte técnico. En un escenario de mayor confianza económica, estimó que la moneda estadounidense podría ubicarse entre S/ 3,30 y S/ 3,35 en el corto plazo.

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“Bajar de ese nivel de manera sostenida es poco probable porque el Banco Central de Reserva (BCRP) suele intervenir —comprando dólares— para evitar una apreciación excesiva del sol que reste competitividad a nuestras exportaciones no tradicionales”, explicó.

Por su parte, Juan Acosta, docente de la carrera de Negocios Internacionales de la UPC, señaló a Infobae Perú, que durante los procesos electorales suele existir un componente especulativo que afecta la cotización del dólar. En esa línea, consideró que todavía existe espacio para una reducción que acerque el tipo de cambio a niveles de S/ 3,30 a S/ 3,35.

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En un discurso clave, Roberto Sánchez, en representación de su partido, se dirige a Keiko Fujimori para proponer una revisión conjunta y un reconteo total de los votos de la segunda vuelta electoral. El objetivo, según sus palabras, es garantizar la transparencia y legitimidad del proceso

El especialista también recordó que el BCRP intervino recientemente en el mercado cambiario mediante la compra de dólares para moderar una caída más pronunciada de la moneda estadounidense.

Expectativas económicas ante un eventual gobierno de Fuerza Popular

Ojeda explicó que la tendencia a la baja del dólar responde principalmente a las expectativas de los agentes económicos. Según señaló, un eventual gobierno de Fuerza Popular es interpretado por algunos inversionistas como una opción que mantendría la continuidad del modelo económico, la propiedad privada y la promoción de la inversión.

“Al disiparse la incertidumbre de un cambio radical en las reglas de juego, lo que técnicamente llamamos una reducción de la prima de riesgo político, se activa un doble mecanismo estructural”, sostuvo.

Entre estos mecanismos mencionó el retorno de capitales hacia activos en soles y un posible aumento de la inversión extranjera directa, especialmente en sectores como minería e infraestructura, lo que incrementaría el ingreso de divisas al país.

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Acosta coincidió en que la estabilidad macroeconómica y el respeto del marco legal son elementos relevantes para los inversionistas. En su opinión, mantener la institucionalidad del BCRP y las reglas económicas actuales genera mayor seguridad para quienes buscan invertir en el país.

Un eventual gobierno de Fuerza Popular es visto por algunos inversionistas como una continuidad del modelo económico y un entorno favorable para la inversión. Foto: captura TV Perú

El papel de Julio Velarde y el Banco Central

Sobre una eventual ratificación de Julio Velarde al frente del BCRP durante una presidencia de Keiko Fujimori, Ojeda consideró que su permanencia reforzaría la estabilidad y la previsibilidad del mercado cambiario.

“Su permanencia enviaría una señal contundente a las corporaciones y fondos internacionales de que la política monetaria del país seguirá estando blindada de los ciclos políticos y gestionada de manera técnicamente impecable”, afirmó.

El docente agregó que una eventual reducción del dólar bajo ese escenario no respondería a un movimiento desordenado, sino a la confianza en la política monetaria, las Reservas Internacionales Netas y el control de la inflación.

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Acosta señaló que todavía es temprano para medir el impacto de este factor en el tipo de cambio. Si bien destacó que una continuidad de Velarde ayudaría a mantener la disciplina monetaria, advirtió que elementos internacionales podrían presionar nuevamente al alza al dólar.

Beneficiados y perjudicados por un dólar más bajo

Una disminución del tipo de cambio tendría efectos distintos según el sector económico. Ojeda explicó que entre los beneficiados estarían los importadores, debido a que podrían adquirir productos, tecnología e insumos a un menor costo en soles.

La candidata presidencial Keiko Fujimori se refiere a las protestas poselectorales, afirmando el derecho de los ciudadanos a marchar y expresarse, siempre que sea dentro del marco de la ley y la Constitución.

También se favorecerían quienes tienen deudas en dólares y reciben ingresos en moneda nacional, además del Estado peruano, que podría reducir el costo asociado al pago de deuda externa denominada en dólares.

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En contraste, los exportadores y quienes reciben remesas desde el extranjero serían algunos de los más afectados, debido a que obtendrían menos soles por cada dólar recibido. Asimismo, el turismo receptivo podría perder competitividad frente a otros destinos regionales.

Acosta agregó que quienes reciben pagos en dólares también se verían perjudicados al realizar el cambio a soles. Mientras tanto, los importadores tendrían una ventaja, especialmente en productos relevantes para la economía peruana como el petróleo y otros bienes adquiridos del exterior.

¿Es posible que el dólar vuelva a estar por debajo de S/ 3?

Los especialistas consideraron poco probable que el dólar regrese a niveles inferiores a S/ 3 en el corto o mediano plazo. Ojeda señaló que para que esto ocurra tendría que presentarse una combinación excepcional de factores internacionales.

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Entre ellos mencionó un fuerte aumento del precio de los metales, una debilidad prolongada del dólar a nivel global y un incremento significativo de la inversión extranjera directa en el país.

“Es sumamente improbable que volvamos a ver un dólar por debajo de los S/ 3 el próximo año, ni en el mediano plazo estructural”, sostuvo Ojeda.

Acosta también descartó este escenario debido a la posibilidad de mayores tasas de interés internacionales y otros factores externos que podrían impulsar nuevamente al dólar. Además, mencionó que los conflictos internacionales y sus efectos sobre los precios energéticos podrían generar presiones adicionales.

Coyuntura local e internacional marcan el rumbo del dólar

Sobre los factores que actualmente influyen en la moneda estadounidense, Ojeda señaló que el escenario internacional tiene un peso importante debido a que la incertidumbre política interna se ha moderado frente a años anteriores.

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Destacó que las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre sus tasas de interés y el comportamiento de los precios internacionales de metales como el cobre y el oro son variables determinantes para el ingreso de divisas al Perú.

Acosta indicó que la coyuntura electoral sigue teniendo un impacto relevante en el mercado local, debido a la incertidumbre sobre el próximo gobierno y sus decisiones económicas. Sin embargo, también resaltó que factores externos, como una posible subida de tasas internacionales, podrían influir en la evolución del tipo de cambio.