¿Perú, país de emprendedores? 7 de cada 10 lo hace porque no encuentra trabajo, según nuevo informe mundial

El reporte de Núcleo indica que la urgencia de generar ingresos desplaza en Perú el emprendimiento por oportunidad y la innovación de mercado.

El último reporte nacional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026 revela que, aunque el Perú exhibe uno de los mayores niveles de reconocimiento cultural hacia el emprendimiento, la mayoría de quienes inician un negocio lo hace por necesidad ante la dificultad de encontrar empleo.

El estudio, gestionado localmente por Núcleo — Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, muestra que el 71.6 % de los emprendedores en etapa inicial lo hace porque no encuentra trabajo, lo que deja en evidencia que el motor principal del emprendimiento peruano es la falta de opciones laborales y no tanto la búsqueda de oportunidades atractivas.

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El informe del GEM señala que el 84.2 % de la población adulta en Perú percibe que existen buenas condiciones para emprender y el 78.2 % considera que tiene las capacidades necesarias.

Sin embargo, solo el 19.9 % expresa una intención efectiva de iniciar un negocio en los próximos tres años, lo que marca una brecha notable entre la percepción de oportunidades y la acción real. De cada cinco adultos que ven potencial para emprender, solo uno planea hacerlo.

Este fenómeno se explica por la alta tasa de emprendimientos por necesidad. Según el análisis de Núcleo, la motivación predominante para iniciar un negocio es la urgencia de generar ingresos ante la falta de empleo, por encima del deseo de aprovechar oportunidades o innovar en el mercado.

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La Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales alcanza al 12,8 % de la población adulta en Perú, pero solo el 5,3 % supera los 42 meses de vida.

Derribando mitos: alta mortalidad y escasa proyección internacional

El GEM detalla que, aunque la Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA) alcanza al 12.8 % de la población adulta —es decir, uno de cada ocho peruanos participa en la creación o gestión de nuevos negocios—, la supervivencia de estos emprendimientos es baja.

Solo el 5.3 % logra consolidarse y superar los 42 meses de vida, lo que implica que menos de la mitad consigue estabilidad y proyección a largo plazo. Esta alta mortalidad empresarial refleja las dificultades estructurales para transformar iniciativas en empresas sostenibles.

Otro rasgo destacado por el reporte es la limitada orientación internacional de los emprendimientos en Perú. Solo el 12.7 % de los nuevos negocios reporta ventas a clientes extranjeros y apenas el 6.1 % obtiene al menos una cuarta parte de sus ingresos fuera del país. El perfil predominante corresponde a microempresas y pequeños negocios enfocados en servicios y comercio para el mercado interno.

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El ecosistema emprendedor de Perú muestra debilidades en políticas públicas, financiamiento y transferencia de investigación y desarrollo.

Paridad de género y motivaciones de impacto social

El análisis sociodemográfico del GEM identifica un hecho poco habitual en América Latina: la tasa de emprendimiento temprano entre mujeres (13.3 %) es prácticamente igual a la de hombres (12.4 %). Esta paridad en la etapa inicial contrasta con la predominancia masculina observada en otros países de la región.

Además, el 63.4 % de los emprendedores en etapas iniciales manifiesta aspiraciones de impacto social, aunque solo el 32.5 % ha implementado acciones concretas en sostenibilidad ambiental o social en el último año.

La búsqueda de altos ingresos motiva al 85.9 % de quienes emprenden, pero la presión por la falta de empleo sigue siendo el factor determinante.

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¿Y qué más te queda? La tasa de emprendimiento temprano en Perú llega al 13,3 % entre mujeres y al 12,4 % entre hombres, una paridad poco habitual en América Latina.

Ecosistema institucional: fortalezas y debilidades

La Encuesta Nacional de Expertos (NES), incluida en el informe, otorga a Perú un Índice Nacional de Contexto Emprendedor (NECI) de 3.9 sobre 10, ubicando al país en la posición 46 de 53 economías analizadas.

Solo la infraestructura física, las normas sociales y culturales y la educación emprendedora post-escolar superan el umbral suficiente. Las principales debilidades son la fragmentación de las políticas públicas, la falta de financiamiento y las carencias en la transferencia de investigación y desarrollo.

El GEM concluye que el impulso emprendedor en Perú se sostiene en la iniciativa individual y la valoración social, pero enfrenta una falta de condiciones institucionales y de apoyo que limita la consolidación de negocios. El informe completo y la información metodológica están disponibles en gemperu.pe.

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