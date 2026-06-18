Dólar caería más este 2026 y se mantendría en valor bajo en 2027: La proyección del BBVA

Si bien no se puede predecir al dólar, el BBVA Research estima esta proyección para2026 y 2027. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Perú aún espera los resultados oficiales de las Elecciones general 2026, las cuales vieron una segunda vuelta reñida entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Finalmente, la primera es la que lidera las votaciones y, si la situación no cambia con los votos observados e impugnaciones posibles (ya el mercado asume que Keiko ha ganado), la hija del exdictador Alberto Fujimori será la mandataria que jure el próximo 28 de julio.

Dado que los mercados e inversionistas han puesto su confianza en Keiko —cabe recordar el dinero que ha sido donado a la lideresa de Fuerza Popular de Credicorp, una de las más grandes empresa del país— la Bolsa de Valores de Lima ha visto grandes alzas los días luego de los primeros resultados que daban como primer lugar a Fujimori, y el sol volvió a apreciarse y cayó el dólar —se debe tener en cuenta el impacto de los grandes capitales que mueven tanto dinero como que impacta en estos indicadores—.

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Así, en un gobierno ya de Keiko Fujimori, Infobae Perú había revelado con expertos que se espera una caída grande del dólar. Ahora, BBVA Research se une a estas proyecciones y ve que en 2026 el dólar cerraría en un rango entre S/3,20 y S/3,30.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar bajaría

“En lo que va del segundo trimestre, la dinámica cambiaria ha reflejado la incertidumbre por los acontecimientos en Medio Oriente y sus potenciales impactos sobre la actividad global, inflación y tasas de interés, y las elecciones generales”, sostiene el informe de BBVA Research.

Es cierto. La expectativa por la votación de la segunda vuelta, inclusive ya en la primera vuelta se notaba el impacto, logró empujar al dólar a valores de S/3,4740, que ya se habían sentido durante la crisis de la gasolina en los últimos meses en el país.

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Tras los resultados que dieron mayores esperanzas al mercado de que Keiko Fujimori sería elegida presidenta, el dólar empezó a bajar (por el impacto de inversionistas que decidieron mantener su dinero en el país).

La foto del momento. Así se cotiza el dólar. - Crédito Captura del BCRP

Ahora, BBVA Research ve que en un gobierno de Fujimori se fortalecería la moneda peruana. Es lo que esperan también los mercados, un cambio que promueva mayores inversiones en el país y pueda significar una época de bonanza para ellos.

El informe del banco apunta a cuatro elementos que inducirán un fortalecimiento de la moneda peruana hacia adelante:

La distensión en Medio Oriente y gradual descenso del precio del petróleo

La disipación de la incertidumbre por el resultado electoral (y de las dudas sobre la continuidad en el tipo de conducción macroeconómica del país)

El superávit comercial

El influjo de capitales en un entorno de renovada confianza

“El Banco Central continuará interviniendo en el mercado cambiario para graduar descenso del tipo de cambio”, agrega el informe.

El BCRP volvió a comprar dólares, tras los resultados de la segunda vuelta electoral. - Crédito Andina

El rango del dólar

Así, hacia adelante, este año se espera que el dólar baje de precio. “El USDPEN cerrará 2026 en un rango entre 3,20 y 3,30 soles por dólar”, proyecta el BBVA.

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Además, este rango se mantendría para el siguiente años: “A fines de 2027, con la tasa Fed en su nivel neutral, el tipo de cambio se ubicará en un rango similar”.