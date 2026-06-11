Perú

Sol peruano vuelve a ‘brillar’ en medio de la espera de los resultados de las elecciones

La moneda peruana logró ser de las monedas que más se apreciaron en la región, frente a la debilidad del dólar global

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moneda de 1 sol sostenida por dos dedos
El sol se ha apreciado y ha sacado provecho de la debilidad del dólar. - Crédito Captura de Andina

Ya en la sesión de hace unos días, con la caída del precio del dólar a S/3,390 (registrando una caída de 1.28% respecto al cierre anterior de S/ 3.4340), el sol peruano mostró la mayor apreciación entre las monedas de la región, mientras que otras divisas también cerraron con ganancias en un contexto de debilidad del dólar global (DXY).

Así lo señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, quien indicó que la volatilidad observada en el “USDPEN” se viene registrando desde el pasado viernes, tras la publicación de las últimas encuestas presidenciales. Asimismo, señaló que la estrecha diferencia entre los candidatos y la incertidumbre sobre sus políticas de gobierno continúan impulsando decisiones rápidas de cobertura entre los agentes económicos.

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Ahora el tipo de cambio cambio inició la sesión en S/3,380, nivel de apertura por debajo del cierre previo de S/3,410. “El sol recupera terreno en un contexto donde el dólar global registra un comportamiento levemente alcista”, refirió Kambista.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Los impactos de las Elecciones

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el avance del conteo electoral vuelve a captar la atención del mercado. “La candidata Keiko Fujimori mantiene una marginal ventaja de alrededor de 500 votos con el 98.4% del escrutinio contabilizado, mientras que la bolsa local apertura al alza”, indicó.

En el ámbito internacional, las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan marcando el comportamiento de los mercados. Huayta señaló que los últimos datos de inflación al productor (PPI) en Estados Unidos, correspondientes a mayo, se ubicaron por encima de lo esperado por el consenso del mercado, reflejando los riesgos inflacionarios asociados al conflicto en Medio Oriente.

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Asimismo, el especialista destacó que las divisas de la región iniciaron la jornada con ganancias, acompañadas por un sol fortalecido. Los niveles actuales del tipo de cambio vuelven a testear zonas mínimas observadas antes de la primera vuelta electoral.

mano con dolares en Perú
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Cierre del jueves 11 de junio

Este jueves 11 de junio en Perú, el tipo de cambio ha cerrado con caída a S/3,3910, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Como se recuerda, en la sesión anterior el dólar tuvo un alza, y temprano, la moneda estadounidense había llegado hasta S/3,3775, según reportó Bloomberg.

Estos valores se dan tras los resultados electorales que se conocen de la ONPE. Ya Roberto Sánchez no lidera el conteo de la ONPE al 98,236 % de actas contabilizadas, y según Alfredo Torres de Ipsos, Keiko Fujimori tiene altas probabilidades que acabar adelante con los votos del extranjero.

Keiko Fujimori está cerca de la presidencia del Perú. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque
Keiko Fujimori está cerca de la presidencia del Perú. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

Sin embargo, aún falta que se resuelvan las cerca de 1.623 actas observadas, que tendrían aún miles de votos por definirse, que, se espera, en mayor medida, vayan hacia Keiko Fujimori.

Sin embargo, ya se ha señalado que la resolución de estas tomará todavía unas semanas, para que con la suma de las faltantes, se de el resultado de la votación total y final, y se de el anuncio del nuevo presidente del Perú para el periodo 2026 al 2031. Por ahora, Keiko Fujimori va más adelante tan solo por 859 votos.

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