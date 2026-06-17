JEE admite apelación de Roberto Sánchez para anular 647 mesas de votación en EE.UU. durante segunda vuelta

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 concedió el recurso de apelación presentado por el partido político Juntos por el Perú, que solicita la nulidad de los resultados de 647 mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos. | Canal N

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 concedió el recurso de apelación presentado por el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Zafra Flores, en representación del candidato presidencial Roberto Sánchez, para que se evalúe el pedido de nulidad de mesas de sufragio instaladas en Estados Unidos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

La resolución dispone elevar el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que será la encargada de revisar los argumentos presentados por la organización política y emitir una decisión sobre la solicitud. Con ello, el caso pasa a una etapa superior del procedimiento electoral, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del pedido de nulidad.

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De acuerdo con el documento emitido por el JEE de Lima Centro 2, también se ordenó notificar la resolución al personero legal de Juntos por el Perú y proceder con su publicación, conforme a las disposiciones establecidas en la normativa electoral vigente.

Admiten apelación de Juntos por el Perú para anular 647 mesas en Estados Unidos. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Visuales IA)

JNE evaluará pedido

l recurso de apelación fue presentado por Carlos Zafra Flores, personero legal titular de Juntos por el Perú, luego de que la agrupación política solicitara la nulidad total de los resultados correspondientes a 647 mesas de votación habilitadas en diversas ciudades de Estados Unidos durante la segunda vuelta electoral. Entre las jurisdicciones comprendidas en el pedido figuran mesas instaladas en Nueva York, Carolina del Norte y Salt Lake City, donde sufragaron ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

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Con la admisión de la apelación, el expediente será evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones, que deberá determinar si corresponde o no declarar la nulidad solicitada por Juntos por el Perú. Hasta que esa instancia emita un pronunciamiento definitivo, el procedimiento continuará conforme a lo establecido en la legislación electoral vigente.

Una sala de audiencia pública de recuento en un tribunal electoral peruano muestra gráficos de resultados en pantalla, mesa frontal con carpetas rojas, el logo del JNE y urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo votaron los peruano en EE.UU.?

De acuerdo al conteo oficial de la ONPE, en Estados Unidos se emitieron 61.790 votos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. De ese total, 59.572 fueron votos válidos, mientras que se registraron 174 votos en blanco y 2.044 votos nulos, según los resultados oficiales.

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La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo 45.544 votos, equivalente al 76,452 % de los votos válidos y al 73,708 % de los votos emitidos. En tanto, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, alcanzó 14.028 votos, lo que representa el 23,548 % de los votos válidos y el 22,703 % de los votos emitidos.

De esta manera, la lidereza de Fuerza Popular obtuvo una amplia ventaja entre los peruanos residentes en Estados Unidos al imponerse por más de 31.500 votos sobre Roberto Sánchez. Los resultados reflejan una diferencia de 52,904 puntos porcentuales en votos válidos entre ambos candidatos.

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Así votaron los peruanos en Estados Unidos durante la segunda vuelta. (Foto: ONPE)

JP también busca eliminar votos en Lima

Juntos por el Perú (JP) presentó un recurso de nulidad ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 para anular 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, correspondientes a la segunda vuelta electoral del 7 de junio. El pedido fue admitido a trámite luego de que la organización política subsanara un requisito formal pendiente: el pago de una tasa que superaba los dos millones de soles, cuya falta de acreditación había motivado el rechazo inicial del recurso.

El alcance del pedido abarca 225 locales de votación distribuidos en 36 distritos de Lima Metropolitana. Dado que cada mesa del sistema electoral peruano integra entre 200 y 300 electores habilitados, la solicitud involucraría entre 350.200 y 525.300 votos. El partido sostiene que en esas mesas se habrían producido presuntas irregularidades durante el proceso y que estas habrían generado un beneficio electoral para la organización contendiente.

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JEE admite apelación para anular 1.751 mesas de votación en Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Con la admisión de la apelación, el expediente pasa ahora al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido por Roberto Burneo, que deberá determinar si existen fundamentos para proceder con la nulidad o si ratifica la validez del proceso en las mesas observadas. El JNE emitirá el pronunciamiento definitivo sobre el recurso.