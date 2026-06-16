Juntos por el Perú presenta demanda ante el PJ para anular votos del extranjero: “Se hizo con una norma que nunca debió existir”

La nueva estrategia del partido de Roberto Sánchez para revertir los resultados consiste en buscar que el PJ anule la resolución bajo la cual se llevaron a cabo las elecciones en el extranjero. Video: Canal N

Malos perdedores. Walter Ayala, vocero de Juntos por el Perú, anunció que interpuso una demanda de amparo ante el Poder Judicial para anular la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, que reguló las actividades electorales en el extranjero para la segunda vuelta presidencial de 2026.

La medida busca anular los votos emitidos en el exterior bajo la referida norma, que —según Ayala— nunca debió promulgarse. Lo hizo en el marco de los cuestionamientos de Juntos por el Perú a los resultados de la segunda vuelta, en la que Keiko Fujimori obtuvo el 65% de los votos en el extranjero frente a Roberto Sánchez.

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“Bajo esa norma se han llevado elecciones en el extranjero y al declararse nula esa norma, todo se cae. Roberto Sánchez ganó en el Perú”, sostuvo. Inmediatamente se le indicó a Ayala que Fujimori contó con un mayor respaldo del voto de peruanos en el exterior.

Ayala reconoció la derrota de Sánchez en el extranjero, pero alegó que “justamente esa votación deviene nula porque ha sido llevada por una norma que nunca debió existir. (...) Lo que yo digo es lo que dice la ley. En todo casos rompamos la ley y no hagamos caso a nada”.

Juntos por el Perú organiza marcha tras perder ventaja en el conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)

El vocero de Juntos por el Perú argumentó que desde que Dina Boluarte promulgó el decreto de elecciones en 2025, ninguna norma debió modificar las reglas del proceso hasta la segunda vuelta. “Acá no se ha respetado la intangibilidad normativa”, dijo.

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Ayala rechazó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenga la última palabra en materia electoral. “Acá ninguna institución está libre de control constitucional”, dijo.

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez por más de 30.000 votos

Con el 99,033% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acumula el 50,090% de los votos válidos —equivalente a 9.123.301 sufragios— frente al 49,910% de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que suma 9.090.392 votos. La diferencia entre ambos asciende a 32.909 votos, ocho días después de la segunda vuelta del 7 de junio.

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, anticipó que la ventaja final podría ubicarse “entre 40 y 45 mil votos”, según declaraciones a RPP. “Es la mayor diferencia que las elecciones del 2021 y el 2016, que fue por cuarenta y pico”, señaló el dirigente, quien informó además que Fujimori prevé regresar al país este miércoles 17 de junio tras un viaje familiar.

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FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

El resultado coloca a Fujimori a un paso de convertirse en la primera mujer elegida presidenta de Perú por voto directo, en su cuarto intento consecutivo. El escrutinio, sin embargo, aún no es definitivo: quedan cerca de un millar de actas observadas por resolver, principalmente de la capital, donde la candidata de Fuerza Popular concentra su mayor respaldo.

Sánchez, quien compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, cuestionó los resultados al señalar presuntas irregularidades en el voto exterior y propuso un recuento conjunto que Fujimori rechazó. El Jurado Electoral Especial (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declararon improcedentes todos los recursos presentados por Juntos por el Perú, al no cumplir los requisitos normativos ni aportar pruebas de irregularidades. El secretario general de esa agrupación, Ernesto Zunini, reconoció el resultado favorable para Fujimori, aunque subrayó que el proceso “aún no termina”.

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