Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE prevé récord con medio millón de candidatos en todo el país

El proceso electoral del 4 de octubre movilizará a 74 organizaciones políticas y definirá más de 13 mil cargos, con una cédula de votación sin precedentes y un sistema digital que agiliza la inscripción de postulantes

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Gráfico muestra una urna electoral con papeletas, la bandera de Perú, un mapa delineado del país y personas participando en un proceso de votación.
Representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú, mostrando una urna con papeletas, la bandera nacional y ciudadanos ejerciendo su derecho al voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anticipa la inscripción de cerca de medio millón de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, un proceso que marcará un récord de participación política en el país.

El organismo electoral proyecta que se elegirán más de 13.000 autoridades a nivel nacional, entre gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como miles de regidores y consejeros.

De acuerdo con la vocera del JNEGloria Rentería, los comicios del 4 de octubre permitirán a la ciudadanía seleccionar a sus representantes en 25 gobernaciones regionales y más de 1.800 alcaldías, además de otras autoridades locales.

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La dimensión del proceso se refleja en la cantidad de listas que se espera registrar: cerca de 14.000, impulsadas por 74 organizaciones políticas, de las cuales 41 son partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas electorales.

A pocos días del cierre de inscripciones, la secretaria general del JNEYessica Clavijo, señaló que la mayoría de las organizaciones ya trabaja en la carga de datos en la plataforma digital Declara +.

El sistema permite gestionar la inscripción de candidaturas tanto de manera virtual como presencial en los 91 jurados especiales electorales instalados en todo el territorio nacional.

Ilustración del mapa de Perú con colores de la bandera, mostrando urnas, un votante, un grupo de personas y el texto 'Elecciones Regionales y Municipales 2026'.
Esta ilustración muestra una representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales en Perú, destacando urnas, votantes y el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inscripción digital, advertencias automáticas y cédulas de votación de gran tamaño

El proceso de inscripción de candidatos para estas elecciones se apoya en una plataforma informática que agiliza la carga de información y advierte sobre requisitos faltantes. La herramienta Declara + notifica a los responsables de la postulación sobre documentos pendientes, cuotas de género por cumplir, o cualquier detalle necesario para completar la inscripción.

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Este sistema busca reducir errores y evitar observaciones por omisión, facilitando que las agrupaciones políticas finalicen el trámite dentro de los plazos establecidos.

El JNE amplió el plazo para la presentación de listas hasta el 19 de junio, con el objetivo de garantizar la participación y la adecuada representación política.

Sin embargo, la autoridad electoral advirtió que los hitos del calendario deben respetarse y recomendó no esperar hasta el último momento, ya que el sistema digital se cerrará a las 11:59 p.m. del 16 de junio para nuevos ingresos, aunque permanecerá habilitado para quienes hayan iniciado el trámite antes de ese horario, quienes podrán completarlo hasta el 17 de junio al mediodía.

El tamaño del proceso impacta también en la elaboración de las cédulas de votación, que serán de formato considerable para incluir los nombres y símbolos de todas las agrupaciones y candidatos habilitados.

Según explicó el especialista en derecho electoral José Tello Alfaro, la ciudadanía encontrará una cédula extensa, lo que exigirá atención y paciencia para marcar su preferencia correctamente. Las autoridades electorales recomendaron informarse con anticipación sobre los procedimientos para evitar errores y garantizar que cada voto sea válido.

La organización de estos comicios representa un reto logístico para el sistema electoral, que deberá administrar la participación masiva de postulantes y electores en una sola jornada. Las capacitaciones y la difusión de información sobre el uso del sistema digital y las características de la cédula buscan asegurar una experiencia transparente y accesible para la población.

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