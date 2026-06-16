Segunda vuelta 2026: JEE admite apelación de Roberto Sánchez para anular 1.751 mesas en Lima Metropolitana

JEE admite apelación para anular 1.751 mesas de votación en Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará en segunda instancia un recurso presentado por el partido político Juntos por el Perú, que busca la nulidad de 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana correspondientes a la segunda vuelta electoral. La medida se da luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitiera la apelación presentada por la organización política tras haber sido inicialmente declarada improcedente.

Según información de Exitosa, el caso se origina en un pedido previo del partido que fue rechazado por el JEE debido a que no se había acreditado el pago de la tasa correspondiente, la cual superaba los dos millones de soles. Posteriormente, la agrupación política subsanó este requisito, lo que permitió que el recurso sea admitido a trámite.

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El recurso ahora será revisado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encabezado por Roberto Burneo, que deberá determinar si procede o no la solicitud de nulidad planteada por la organización política.

FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Nulidad alcanza 36 distritos de Lima

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, el pedido de nulidad presentado por Juntos por el Perú comprende mesas de sufragio ubicadas en 225 locales de votación distribuidos en 36 distritos de Lima Metropolitana. La organización sostiene que habrían existido presuntas irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral de la segunda vuelta del 7 de junio.

El planteamiento del partido busca anular el escrutinio de dichas mesas bajo el argumento de que estas habrían generado un presunto beneficio electoral para una de las organizaciones contendientes en el proceso. Sin embargo, estas afirmaciones serán evaluadas por la autoridad electoral en la instancia correspondiente.

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Juntos por el Perú deberá pagar S/176 mil por recibir aportes de origen prohibido en campaña 202. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Cuántos votos están en juego?

El recurso de nulidad presentado por Juntos por el Perú busca anular un total de 1.751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, lo que representa una cantidad significativa dentro del proceso electoral observado.

En el sistema electoral peruano, cada mesa de votación suele estar integrada aproximadamente por 200 a 300 electores habilitados, según estándares utilizados por la ONPE en procesos generales. Bajo ese rango, el impacto potencial de la solicitud se estima en aproximadamente entre 350.200 y 525.300 votos involucrados, dependiendo de la distribución exacta de electores por mesa en Lima Metropolitana.

En ese sentido, el pedido no solo se limita a un número de actas observadas, sino que abarca un bloque amplio del padrón electoral de Lima, lo que explica la relevancia del caso en la etapa de revisión que ahora deberá resolver el Jurado Nacional de Elecciones.

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El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

JNE revisará caso

Con la admisión de la apelación, el caso queda ahora en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre la solicitud de nulidad. Este paso marca el inicio de una revisión más amplia del expediente presentado por la organización política.

El recurso había sido previamente rechazado por el JEE de Lima Centro 1, que consideró que no se cumplían los requisitos formales en la presentación inicial. Sin embargo, tras la subsanación del pago de la tasa establecida, el expediente fue elevado a segunda instancia.

El JNE será el encargado de evaluar los argumentos presentados y determinar si existen fundamentos para proceder con la nulidad solicitada o si se ratifica la validez del proceso en las mesas observadas.

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Una sala de audiencia pública de recuento en un tribunal electoral peruano muestra gráficos de resultados en pantalla, mesa frontal con carpetas rojas, el logo del JNE y urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presuntas irregularidades

Juntos por el Perú sostiene que existieron presuntas “irregularidades” en el desarrollo de la segunda vuelta electoral, motivo por el cual solicitó la nulidad de las mesas de sufragio involucradas en el proceso.

La organización política mantiene su posición de cuestionamiento al resultado en los sectores observados, mientras espera el pronunciamiento del JNE en segunda instancia, que definirá el futuro del recurso presentado y su impacto en el proceso electoral.