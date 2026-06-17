Alcalde de Lima adviete a Juntos por el Perú frente a nueva movilización: “No vamos a darle ninguna tregua a los violentos”

Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JEE por presunta vulneración de neutralidad electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JP)

Juntos por el Perú (JP), que tiene como candidato a la presidencia a Roberto Sánchez, convocó una “gran movilización” en el Centro de Lima para este viernes 19 de junio.

El partido político exhorta a sus simpatizantes a salir a las calles “en defensa del voto, la victoria del pueblo y la democracia”, en un contexto en el que el recuento de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, celebradas el pasado domingo 7, dan como ganadora a Keiko Fujimori, de Fueza Popular, por más de 30 mil votos.

La organización política sostiene que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado”, y por ello pide a sus seguidores concentrarse en las principales plazas de diversas ciudades, especialmente en la capital.

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Las demandas del partido se centran en la falta de transparencia durante el conteo de votos, sobre todo en el extranjero, señalando supuestas “maniobras político mediáticas” que afectarían la soberanía popular.

Mitin de Roberto Sánchez - JP

Postura del alcalde Renzo Reggiardo

Ante la inminencia de la protesta, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, emitió un mensaje contundente dirigido tanto a los organizadores como a quienes participarán en la marcha. Reggiardo afirmó que su administración no otorgará “ninguna tregua a los violentos”, subrayando la decisión de mantener una política de principio de autoridad frente a cualquier intento de alterar el orden público.

Durante una actividad pública, el burgomaestre resaltó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) seguirá aplicando medidas de seguridad para impedir hechos de violencia, y justificó el cierre temporal del Centro Histórico como parte de las acciones preventivas.

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En palabras del alcalde: “No vamos a darle ninguna tregua a los violentos, a aquellos que quieren destruir nuestra ciudad capital porque de ninguna manera lo vamos a permitir en esta gestión”, una declaración recogida por Infobae.

Reggiardo insistió en que quienes deseen manifestarse podrán hacerlo fuera del perímetro restringido, advirtiendo que quienes insistan en ingresar al centro deberán asumir “las consecuencias” previstas por la normativa vigente.

El alcalde mencionó que se reforzarán los controles de acceso a la ciudad, especialmente en puntos estratégicos como los peajes de Punta Negra, Lurín y Puente Piedra, donde personal municipal supervisará los ingresos.

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Las medidas, explicó el alcalde, han demostrado su eficacia en días previos y serán intensificadas para evitar que se produzcan incidentes o infiltraciones que deriven en episodios de violencia. “Si fuera el caso que se infiltren y hagan eventos aislados violentos, los vamos a judicializar como se merecen”, sentenció Reggiardo.

Respuesta de la ONPE

Ante el pedido de JP de anular los votos emitidos en el extranjero por un supuesto mal manejo de las actas, la ONPE emitió un comunicado aclarando los fundamentos normativos y operativos del escrutinio exterior.

El organismo explicó que el marco legal para la participación de peruanos en el extranjero no ha sido modificado y que los lineamientos aprobados para la segunda vuelta tienen carácter operativo, sin contravenir la Ley Orgánica de Elecciones.

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La ONPE precisó que la medida de trasladar las actas físicas a Lima respondió a una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, manteniendo el sistema utilizado en procesos previos cuando no se habilitó el aplicativo digital.

Entre el 8 y el 10 de junio, el material electoral fue remitido bajo el protocolo habitual, acompañado de una rigurosa cadena de custodia y con la participación de las oficinas consulares.

El organismo recordó que desde 2016 emite directivas para organizar actividades electorales en el exterior, en coordinación con la Cancillería, y que estas disposiciones administrativas buscan garantizar la adecuada ejecución de los comicios fuera del territorio nacional.

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