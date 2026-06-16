Juntos por el Perú pidió ayuda para pagar tasas electorales, pero ahora deberá rendir cuentas ante la ONPE, según experto

En un intento por mantener sus esperanzas en el conteo de votos de la segunda vuelta, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió a sus seguidores ayuda para financiar el pago de las tasas administrativas para proceder con los pedidos de nulidad. Aunque no se llegó a la meta esperada, las donaciones hechas ahora representan un nuevo reto para el partido político, pues deberán rendir cuentas ante la ONPE por estos aportes

Según José Tello, experto en temas electorales, afirmó en Exitosa que el dinero recibido por Juntos por el Perú debería ser declarado porque constituye un aporte al partido político. Si esos recursos fueron usados para pagar tasas, explicó, dejan de ser un aporte dinerario y pasan a ser un aporte en especie, aunque de todos modos deben quedar rendidos ante la autoridad electoral.

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“Ese dinero tiene que ser reportado porque es un aporte a al partido político y definitivamente es un aporte que tiene que estar rendido ante la ONPE (...) La tesorera puede haber recibido, pero en todo caso, si pagó las tasas, se convierte un aporte en especie, ya no un aporte dinerario. También tiene que ser presentado ante la autoridad electoral”, afirmó Tello.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, solicita en conferencia de prensa la colaboración de la ciudadanía para recaudar fondos y poder cubrir el pago de las tasas necesarias para los procesos ante el Jurado Nacional de Elecciones. | Exitosa

El experto sostuvo que la impugnación presentada para anular mesas en Argentina dentro del proceso electoral carece de sustento jurídico porque no incluye elementos probatorios que acrediten fraude o direccionamiento del voto. Además que la solicitud alcanzaba a entre 292 y 294 mesas y que, como la nulidad debe plantearse mesa por mesa y no de forma agrupada.

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El experto en temas electorales afirmó al medio Exitosa que el problema central no es solo el monto, sino el contenido del escrito. “No tiene asidero jurídico. Por una sencilla razón: no hay medios probatorios”, dijo Tello al medio Exitosa.

También rechazó el argumento sobre un supuesto cambio de reglas no comunicado a los partidos. Según señaló al medio Exitosa, los ajustes operativos correspondieron a la ONPE, fueron puestos en conocimiento de los personeros y estaban previstos en el plan de operaciones electorales para las elecciones generales de 2026.

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 declaró improcedente la solicitud de nulidad de 647 mesas de sufragio en Estados Unidos, presentada por el personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Adeval Zafra Flores. | Canal N

Nulidades fueron presentadas sin pruebas

Tello afirmó al medio Exitosa que las causales de nulidad están claramente delimitadas y que, en este caso, no aparecen acreditadas. Enumeró cuatro supuestos: instalación injustificada fuera de horario o de lugar, direccionamiento del voto por miembros de mesa, impedimento para votar a un elector habilitado junto con el ingreso de alguien fuera del padrón, y fraude.

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“¿Dónde están probando el fraude? ¿Dónde están probando ese contubernio entre el personal consular y personas que estén vinculadas con Fuerza Popular?”, dijo Tello a Exitosa. Además, sostuvo que tampoco se presentaron registros que sostengan la acusación y remarcó que no existe “ni siquiera un video, una grabación”.

Interpretó que parte de las acciones vistas durante la contienda tuvieron una lógica menos jurídica que política. “Algo que caracterizó este proceso electoral son los recursos legales que no son del todo eso, recursos legales, sino políticos, básicamente”, dijo Tello al medio Exitosa.