¿Adiós al frío con El Niño? El mar peruano está hasta 6 °C más caliente de lo normal a días del invierno

El calentamiento anómalo del mar peruano continúa intensificándose y ya deja señales inusuales a pocos días del inicio oficial del invierno. Mientras el litoral norte registra temperaturas oceánicas hasta casi 6 °C por encima de lo normal, Lima y Callao acaban de experimentar la noche más cálida de 2026, un comportamiento que especialistas atribuyen directamente al actual episodio de fenómeno El Niño Costero.
El meteorólogo Abraham Levy advirtió que las condiciones observadas durante junio son consistentes con un evento de magnitud fuerte, escenario que también ha sido considerado por el ENFEN para los próximos meses. Según el especialista, el calentamiento del océano está alterando por completo el comportamiento habitual de la estación fría en la costa peruana.
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El mar sigue calentándose frente a la costa peruana
Los datos más recientes de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) muestran que las anomalías de la temperatura superficial del mar continúan elevadas a lo largo del litoral.
A través de sus redes sociales, Levy resumió la situación con una frase contundente: “El litoral se sigue calentando”. Además, señaló que la anomalía frente al área de Trujillo se aproxima a los 6 °C, un nivel poco frecuente para junio.
La situación más llamativa se registra en Salaverry, frente a La Libertad, donde el promedio diario del 15 de junio alcanzó una anomalía de +5,9 °C, la más alta de todas las estaciones monitoreadas. Le siguen Paita con +7,2 °C, Talara con +5,3 °C y la estación Lobos de Afuera con +5,0 °C.
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En el caso de Lima y Callao, la temperatura superficial del mar llegó a 21,8 °C, con una anomalía de +4,9 °C, mientras que frente a San Juan se registró una desviación de +4,1 °C respecto a los valores normales para esta época del año.
Lima tuvo una noche más propia del verano que del invierno
Las aguas cálidas no solo están modificando la temperatura del océano. También están elevando las temperaturas del aire en la costa central.
De acuerdo con Levy, Lima y Callao registraron el 15 de junio su noche más cálida del año, con una temperatura mínima de 22,5 °C.
El especialista calificó el registro como una situación extraordinaria debido a que el valor supera incluso las temperaturas máximas que normalmente se observan durante esta época del año.
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“Lo normal es tener 20,2 °C, pero de máxima”, explicó el meteorólogo al referirse a la magnitud de la anomalía térmica observada en la capital.
Según detalló, la temperatura mínima registrada se ubicó aproximadamente 5,5 °C por encima de los valores normales, fenómeno asociado al calentamiento del mar frente a la costa central.
¿Por qué el mar caliente impide que llegue el frío?
El mecanismo es relativamente sencillo. Cuando la superficie del mar presenta temperaturas muy superiores a las habituales, el océano transfiere calor al aire que circula sobre él.
Ese aire cálido es transportado hacia la costa mediante las brisas marinas, elevando tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas. Como consecuencia, las madrugadas dejan de enfriarse con normalidad y la sensación térmica se mantiene elevada incluso durante la noche.
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Por ello, especialistas han advertido que el invierno de 2026 podría desarrollarse con temperaturas significativamente superiores a los promedios históricos en Lima y gran parte de la costa peruana.
El ENFEN prevé un Niño Costero fuerte
La preocupación no se limita al presente. El ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y estima que el fenómeno podría mantenerse durante gran parte de 2026 e incluso extenderse hacia el verano de 2027.
Abraham Levy ha señalado que, de persistir las actuales condiciones oceánicas, el próximo verano podría presentar temperaturas excepcionalmente altas e incluso acercarse a récords históricos en algunos sectores de Lima y de la costa norte del país.
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Por ahora, los datos oceanográficos muestran que el calor acumulado en el mar peruano sigue lejos de disiparse. Con anomalías cercanas a los 6 °C en algunos puntos del litoral, el invierno que está por comenzar se perfila como uno de los más inusuales de los últimos años.
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