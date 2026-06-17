Fenómeno El Niño: distritos de Lima afrontan riesgo muy alto de inundaciones y huaicos, advierte Cenepred

El vocero del Cenepred, José Luis Epiquién Rivera, advirtió que el Fenómeno El Niño podría generar inundaciones en Lima y afectar a 12 distritos. Señaló que el riesgo se concentra en las cuencas del Chillón, Rímac y Lurín, donde las lluvias intensas podrían activar quebradas y causar daños en viviendas y vías. Fuente: Exitosa

El fenómeno El Niño elevó el nivel de alerta por lluvias intensas en la costa peruana y por la posibilidad de que esas precipitaciones activen quebradas y desencadenen inundaciones. José Luis Epiquién Rivera, vocero del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), advirtió que doce distritos de Lima quedaron en riesgo muy alto ante ese escenario.

El especialista sostuvo que el punto crítico en la capital está en las cuencas que concentran el drenaje y los desbordes cuando se incrementa el caudal: Chillón, Rímac y Lurín, además de la cuenca norte. “Son doce distritos los que estarían en riesgo muy alto en todo el departamento de Lima”, afirmó, al remarcar que el impacto puede presentarse tanto por desbordes como por el arrastre de lodo y piedras en zonas vulnerables.

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Epiquién precisó que, con lluvias más fuertes, el peligro no se reduce a aniegos: también se activan procesos de movimientos en masa. “La activación de quebradas, los flujos, los huaicos, las caídas de rocas, los deslizamientos”, enumeró, al explicar que estos eventos se desencadenan con rapidez y pueden afectar viviendas, vías e infraestructura pública.

Varias calles de Piura, Perú, amanecen inundadas afectando el tránsito vehicular tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del martes (Foto: Piura al Minuto Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

12 distritos de Lima podrían verse afectados por inundaciones

Epiquién indicó que en Lima el riesgo se concentra en doce distritos que podrían verse comprometidos por inundaciones y activaciones de quebradas, en especial en las principales cuencas del departamento. “En el caso de Lima, como ya conocemos, por temas de inundación, principalmente, son doce distritos”, afirmó en el diálogo con Exitosa Noticias.

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El vocero detalló que la preocupación se vincula con el comportamiento de las cuencas Chillón, Rímac y Lurín, además de la zona asociada a la cuenca norte, donde las lluvias intensas pueden impactar riberas, quebradas y puntos vulnerables de drenaje urbano. En ese marco, sostuvo que la exposición se incrementa cuando las precipitaciones ocurren en periodos cortos y con alta intensidad.

La advertencia, precisó, no se limita a aniegos. En Lima, las activaciones de quebradas pueden derivar en huaicos que afectan vías de comunicación, zonas residenciales ubicadas en laderas y sectores próximos a cauces, con consecuencias sobre la movilidad y el acceso a servicios esenciales.

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Residentes transportan un mototaxi a través de una zona inundada por efecto ciclón Yaku, en Piura, Perú, el 11 de marzo de 2023. REUTERS/Sebastian Castañeda

Posibles inundaciones amenazan a cientos de miles de personas en distintas zonas del país

El vocero de Cenepred señaló que la mayor exposición se concentra en los departamentos de la costa norte y centro, donde las lluvias pueden generar inundaciones y daños a la infraestructura. Al referirse a población en riesgo muy alto por inundaciones, destacó que Piura podría registrar 1.164.000 personas expuestas, seguido por La Libertad con 428.000 y Lambayeque con 309.000, de acuerdo con lo expresado durante la entrevista.

Piura también apareció como uno de los puntos más sensibles ante peligros vinculados a movimientos en masa. Epiquién afirmó que, en ese departamento, 312.000 personas podrían verse afectadas por activación de quebradas y eventos asociados, además de identificar 24 distritos con riesgo muy alto.

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Residents help a woman cross a flooded street after rivers breached their banks due to torrential rains, causing flooding and widespread destruction in Piura, Peru, March 27, 2017. REUTERS/Miguel Arreategui EDITORIAL USE ONLY NO RESALES NO ARCHIVES

En la franja andina y zonas de estribaciones, el riesgo se amplía por la interacción entre lluvias intensas y terrenos inestables. En esa línea, el especialista mencionó a Áncash con 41 distritos en riesgo muy alto y una población de 160.000 personas expuestas. En el caso de Lima, agregó, se estimó una población de 30.000 personas que podría verse afectada.

Cenepred advierte riesgos de inundaciones, huaicos y deslizamientos

Epiquién enumeró los principales peligros relacionados con el evento: inundaciones, huaicos, caídas de rocas y deslizamientos, agrupados dentro de los movimientos en masa que suelen activarse con lluvias intensas. A la par, advirtió que el fenómeno también puede provocar déficit de lluvias y sequías en el sur del país, con impactos diferenciados según región.

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En el plano de afectaciones, el vocero mencionó daños potenciales a la infraestructura —incluidos centros de salud e instituciones educativas— y a áreas agrícolas, donde las lluvias o la alteración del clima pueden modificar calendarios productivos. Sobre este último punto, sostuvo que un escenario de mayor intensidad podría retrasar procesos como la floración en zonas agrícolas de la costa.

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Durante la conversación, desde el programa también se planteó la preocupación por la salud pública, en particular ante enfermedades transmitidas por vectores en contextos de lluvias y acumulación de agua, una presión adicional para los servicios sanitarios en regiones vulnerables.

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Cenepred anuncia medidas de prevención ante lluvias intensas

El representante del Cenepred afirmó que el gobierno central y las instituciones técnicas realizaron acciones de monitoreo y emitieron herramientas para fortalecer la preparación. “Se está trabajando. Desde el gobierno central estamos haciendo los monitoreos”, indicó, al subrayar la necesidad de anticipación en la toma de decisiones.

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Entre las medidas mencionó capacitaciones y asistencias técnicas a autoridades subnacionales, además de intervenciones como limpieza de cauces y reforzamiento de riberas en cuencas de ríos principales. También señaló la existencia de mecanismos financieros para que gobiernos regionales accedan a recursos, en un proceso que describió como clave para la gestión del riesgo.

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El vocero añadió que los estudios técnicos se emiten con varios meses de anticipación —“seis, siete meses”— para sustentar decisiones de prevención y reducir el impacto sobre la población en caso de lluvias intensas y activación de quebradas.