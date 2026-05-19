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Es oficial: MEF descarta demanda de inconstitucionalidad y habilita primer pago de gratificaciones CAS en 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró su apertura al diálogo con organizaciones sindicales para diseñar mecanismos de mejora gradual en el sector público

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MEF - Ministerio de Economía y Finanzas
MEF. La Ley 32563 otorga gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios a más de 373.000 trabajadores CAS del sector público en Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado para asegurar que no presentará demandas de inconstitucionalidad contra las normas aprobadas por el Congreso relacionadas con mejoras remunerativas y derechos laborales en el sector público.

La cartera reiteró su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y a los espacios de negociación colectiva establecidos en la Constitución y las leyes vigentes.

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Además, el MEF reconoció la labor de los servidores públicos y reafirmó su disposición al diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales.

MEF pone fin a la incertidumbre sobre gratificaciones para CAS

La aclaración del MEF llega una semana después de que el ministro Rodolfo Acuña manifestara que el Ejecutivo evaluaba acudir al Tribunal Constitucional por leyes que incrementan el gasto público, aunque subrayó que cualquier decisión se tomaría después de la segunda vuelta electoral.

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En esa oportunidad, el titular del MEF expresó su inquietud por la ampliación de beneficios a los trabajadores del régimen CAS, como la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), señalando vacíos normativos y la ausencia de gradualidad en la implementación de dichas medidas.

PCM - MEF
Rodolfo Acuña, titular del MEF, enfatiza la importancia de implementar mejoras laborales de manera progresiva para evitar riesgos fiscales.

Como se recuerda, la promulgación de la Ley 32563 permitirá que los más de 373.000 trabajadores CAS del sector público reciban gratificaciones (julio y diciembre) y CTS. Sin embargo, esto genera un fuerte impacto económico estimado en más de S/3.000 millones anuales

En aquella ocasión, Acuña sostuvo que, aunque el Ejecutivo no se opone a la ampliación de derechos laborales, sí cuestiona que las nuevas obligaciones presupuestales carecen de pautas claras para su aplicación y podrían generar incertidumbre jurídica y fiscal.

En diálogo con RPP Noticias, el ministro remarcó que cualquier ajuste tendría que realizarse de forma progresiva y ordenada, buscando no afectar la estabilidad de las finanzas públicas. Ahora, el discurso oficial cambia.

Consejo Fiscal alerta sobre riesgos a mediano plazo

En paralelo, el Consejo Fiscal, bajo la presidencia de Alonso Segura, ha advertido un efecto acumulativo de las leyes aprobadas por el Congreso que incrementan el gasto público y reducen los ingresos estatales.

Desde ese organismo se señala que el conjunto de iniciativas legislativas, como aumentos de pensiones y beneficios salariales, suma decenas de miles de millones de soles no previstos en los presupuestos actuales y podría ampliar el déficit y elevar la deuda.

Tribunal Constitucional
El equilibrio fiscal y la estabilidad económica nacional enfrentan nuevos desafíos ante el crecimiento de las obligaciones salariales estatales en Perú.

El Consejo Fiscal remarca que la acumulación de medidas sin financiamiento ni sustento técnico compromete la sostenibilidad de las cuentas fiscales y la posición de crédito del país.

Además, subraya la importancia de detener la aprobación de nuevas normas con alto costo fiscal y la necesidad de fortalecer el proceso de consolidación fiscal para preservar la confianza en la economía nacional.

¿El MEF recula ante las iniciativas de gasto del Congreso?

El MEF, en su comunicado, reitera su voluntad de mantener el diálogo permanente con los sindicatos y trabajar junto a los sectores involucrados para encontrar mecanismos sostenibles que permitan mejoras graduales en las condiciones de los servidores públicos.

Al mismo tiempo, enfatiza en su comunicado la obligación de preservar el equilibrio fiscal y la estabilidad económica, ante el actual contexto de presión sobre las finanzas públicas.

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