Perú
Agregar Infobae enGoogle

Pronóstico del clima en Huancayo este domingo 2 de agosto: temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 2 de agosto, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Huancayo.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Huancayo es de 3% durante el día y del 12% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 10% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 15 grados y un mínimo de 3 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 9.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

PUBLICIDAD

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante todas las estaciones del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú: las predicciones del tiempo en Iquitos este 2 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: las predicciones del tiempo en Iquitos este 2 de agosto

Pronóstico del estado del tiempo en Arequipa para este 2 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Pronóstico del estado del tiempo en Arequipa para este 2 de agosto

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Lima este 2 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Lima este 2 de agosto

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este 2 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este 2 de agosto

Perú: las predicciones del tiempo en Cuzco este 2 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Perú: las predicciones del tiempo en Cuzco este 2 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori EN VIVO: la presidenta del Perú visitó el VRAEM y lamentó el accidente aéreo en Nasca que dejó 13 muertos

Keiko Fujimori EN VIVO: la presidenta del Perú visitó el VRAEM y lamentó el accidente aéreo en Nasca que dejó 13 muertos

Keiko Fujimori reveló que pidió a Marco Rubio integrar al Perú al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

Keiko Fujimori respalda libertad de Ollanta Humala: “Si mi caso se archivó, era lógico que ocurriera lo mismo con él”

Keiko Fujimori considera suspender temporalmente aeropuerto de Pisco tras tragedia aérea en Nasca que dejó 13 muertos: “Se está evaluando”

Denuncian penalmente a Patricia Benavides por ejercicio ilegal de la profesión de abogada

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón volvería con Youna en nuevo reality show ‘La Prisión de Destino’, según Jesús Barco

Samahara Lobatón volvería con Youna en nuevo reality show ‘La Prisión de Destino’, según Jesús Barco

Kenyi Succar debuta como solista con “Tengo Salud” tras vencer el cáncer de tiroides

La reacción de Nicola Porcella tras la salida de Ducelia Echevarría de ‘Guerreros Mundiales’

Lara Campos no se presentó en evento para niños del Jockey Plaza y padres la acusan de estafa

Youtuber Mario Colomina asegura que Daniela Darcourt no quiso bajarse del escenario en Barcelona: “Cantó dos a tres canciones más de las que le tocaba”

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Atlético 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Alianza Atlético 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol insólito y doblete de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos durante la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos