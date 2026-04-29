App de Interbank inaccesible para cientos de usuarios: Reportes van acumulándose una semana

El aplicativo de Interbank no funciona para algunos usuarios. Llevan una semana así. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El aplicativo de la banca móvil de Interbank no funciona para cientos de usuarios (tal cual se puede comprobar en los comentarios en redes sociales de Interbank en Facebook, Twitter e Instagram). Si bien no se trataría de una caída masiva por ahora, sí es un problema que se puede ver por diferentes reportes, inclusive de usuarios que reportaron a Infobae Perú.

Los reportes vienen desde el pasado miércoles 22 de abril y si bien no son numerosos, se han ido sumando con los días, hasta tener su pico ayer 28 de abril. Ahora miércoles 29 de abril estos continúan.

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Los usuarios intentan ingresar a sus aplicativos de la banca móvil de Interbank, pero se llevan con la sopresa de que este no termina de abrir y se queda en la pantalla verde, que es el color característico del app del banco. Es decir, no pueden ingresar a sus movimientos, algo vital dado que se viene el pago de sueldo este fin de mes.

También algunos reportan que no se pueden hacer transferencias de otros bancos a Interbank. - Crédito Freepik

La respuesta de Interbank

Por lo pronto, aún Interbank no ha dado una respuesta pública sobre esta ‘aparente caída’. En sus redes sociales, sin embargo, los reportes de usuarios que no pueden ingresar a sus aplicativos siguen llegando.

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Ante esto, el banco se ha mantenido enviando mensajes para recolectar los casos que se van acumulando. “Queremos ayudarte con tu caso . Escríbenos por WhatsApp al 993119000, por inbox en nuestro perfil oficial de Facebook o llama a nuestra Banca Telefónica al (01) 3119000. Estamos listos para atenderte y resolver tus consultas”, señala uno de los mensajes predeterminados que se envían a través de Twitter.

Mientras, los usuarios esperan solución a sus casos, que podría no tener que ver con el mismo aplicativo del banco, sino con algún fallo con una actualización del sistema operativo del celular, u otro evento externo al banco. Sin embargo, aún no hay claridad en esto.

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Interbank ha tenido fallas en su aplicativo anteriormente. - Crédito Difusión

Casos anteriores de Interbank

Como se recuerda, en su momento la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó, en segunda instancia, una sanción total de 44,8 UIT (S/239 mil 680) contra el Banco Internacional del Perú S. A. A. (Interbank), por haber afectado los saldos disponibles de sus usuarios y no brindar información oportuna sobre un incidente ocurrido el 4 de mayo de 2024.

De acuerdo con el Colegiado, las fallas en sus sistemas conllevaron a que miles de consumidores tengan inconvenientes cuando pretendían disponer de los saldos de sus cuentas bancarias. Si bien el banco señaló haber informado lo ocurrido a través de sus canales oficiales, la Sala determinó que la comunicación fue tardía, dado que recién se difundió alrededor de la 1:00 p. m., pese a que identificó las causas del incidente y definió el plan de acción respectivo aproximadamente a las 8:30 a. m. del 4 de mayo. Es decir, el mensaje oficial y masivo llegó cerca de cinco horas después, incumpliendo el deber de brindar información clara, suficiente y de fácil acceso a los consumidores.

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En el año 2023, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró un promedio de 107 intentos de ciberataques por minuto.

Este caso se conoció dado que varios usuarios reportaron en redes sociales que las cuentas que tenían con el banco repentinamente aparecieron con un saldo de S/0,00, a pesar de que ellos mantenían su dinero resguardado en el banco y no lo habían retirado. Sin embargo, luego Interbank señaló que el incidente ocurrió el 4 de mayo de 2024, “afectando a un grupo reducido de clientes”. A su vez, refieren que no se trató de una falla masiva. “Fue solucionado y comunicado el mismo día utilizando nuestros canales de atención”, indicaron. “El banco ya cuenta con políticas y protocolos de actuación para estos casos”, agregaron entonces.