Pago ONP a domicilio desde este lunes 15 de junio: El cronograma por distritos

Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas iniciará este lunes 15 de junio el servicio gratuito del pago de las pensiones a domicilio, una medida que beneficiará a 10 mil pensionistas, quienes podrán cobrar de forma segura, sin salir de casa.

Según informó la ONP, las visitas se realizarán hasta el miércoles 24 de junio, de acuerdo con el cronograma establecido por zonas en Lima y el Callao.

Lima Norte, del lunes 15 al miércoles 17 de junio

Lima Sur, el jueves 18 y viernes 19 de junio

Lima Centro, del sábado 20 al lunes 22 de junio

La segunda visita se realizará el martes 23 y miércoles 24 de junio.

Conoce las fechas del cronograma de pagos de la pensiones ONP en el Banco de la Nación y otros bancos, así como las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

Los distritos que abarcan

¿No sabes en qué zona está incluido tu distrito? A continuación repasamos cada distrito de las zonas que serán visitadas por la ONP para hacer el pago de las pensiones:

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En Lima Norte (15 al 17 de junio):

Ancón

Bellavista

Callao

Carabayllo

Carmen de la Legua

Comas

Independencia

La Perla

La Punta

Los Olivos

Mi Perú

Magdalena

Pueblo Libre

Puente Piedra

San Martín de Porres

San Miguel

Santa Rosa

Santa Rosa de Quives

Ventanilla.

Para Lima Sur (18 y 19 de junio):

Barranco

Chilca

Chorrillos

Lurín

Miraflores

Punta Negra

San Borja

San Isidro

San Juan de Miraflores

Santiago de Surco

Surquillo

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo.

Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

En Lima Centro (20 al 22 de junio):

Ate

Breña

Chaclacayo

Cieneguilla

El Agustino

Jesús María

La Molina

La Victoria

Lima

Lince

Lurigancho

Pachacamac

Ricardo Palma

Rímac

San Juan de Lurigancho

San Luis

Santa Anita

Santa Eulalia.

Asimismo, se realizará una segunda visita (23 y 24 de junio), dirigida solo a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha.

Los otros régimenes

También hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

¿Cómo pedir el pago en casa?

Los pensionistas que deseen recibir su pensión en casa, pueden solicitar dicho servicio de manera gratuita a través de ONP Virtual.

La entidad precisó que los requerimientos registrados entre el 6 de junio y 10 de julio serán atendidos a partir de agosto, mes en el que los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir el pago de su pensión a domicilio.

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