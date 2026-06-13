Perú

Pago ONP a domicilio desde este lunes 15 de junio: El cronograma por distritos

El pasado miércoles se pago ya a los jubilados de la ONP sus pensiones, según las fechas del cronograma. Sin embargo, ahora le tocan a los que reciben este dinero en sus casas

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Ancianos peruanos con laptop y celular pidiendo pensiones
Ahora los jubilados podrán solicitar sus pensiones con un procedimiento más cómodo sin tener que presentarse presencialmente en las oficinas de la ONP. - Crédito Andina

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas iniciará este lunes 15 de junio el servicio gratuito del pago de las pensiones a domicilio, una medida que beneficiará a 10 mil pensionistas, quienes podrán cobrar de forma segura, sin salir de casa.

Según informó la ONP, las visitas se realizarán hasta el miércoles 24 de junio, de acuerdo con el cronograma establecido por zonas en Lima y el Callao.

  • Lima Norte, del lunes 15 al miércoles 17 de junio
  • Lima Sur, el jueves 18 y viernes 19 de junio
  • Lima Centro, del sábado 20 al lunes 22 de junio
  • La segunda visita se realizará el martes 23 y miércoles 24 de junio.
Jubilado cobrando su pensión en el Banco de la Nación
Conoce las fechas del cronograma de pagos de la pensiones ONP en el Banco de la Nación y otros bancos, así como las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

Los distritos que abarcan

¿No sabes en qué zona está incluido tu distrito? A continuación repasamos cada distrito de las zonas que serán visitadas por la ONP para hacer el pago de las pensiones:

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En Lima Norte (15 al 17 de junio):

  • Ancón
  • Bellavista
  • Callao
  • Carabayllo
  • Carmen de la Legua
  • Comas
  • Independencia
  • La Perla
  • La Punta
  • Los Olivos
  • Mi Perú
  • Magdalena
  • Pueblo Libre
  • Puente Piedra
  • San Martín de Porres
  • San Miguel
  • Santa Rosa
  • Santa Rosa de Quives
  • Ventanilla.

Para Lima Sur (18 y 19 de junio):

  • Barranco
  • Chilca
  • Chorrillos
  • Lurín
  • Miraflores
  • Punta Negra
  • San Borja
  • San Isidro
  • San Juan de Miraflores
  • Santiago de Surco
  • Surquillo
  • Villa El Salvador
  • Villa María del Triunfo.
Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

En Lima Centro (20 al 22 de junio):

  • Ate
  • Breña
  • Chaclacayo
  • Cieneguilla
  • El Agustino
  • Jesús María
  • La Molina
  • La Victoria
  • Lima
  • Lince
  • Lurigancho
  • Pachacamac
  • Ricardo Palma
  • Rímac
  • San Juan de Lurigancho
  • San Luis
  • Santa Anita
  • Santa Eulalia.

Asimismo, se realizará una segunda visita (23 y 24 de junio), dirigida solo a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha.

Los otros régimenes

También hay otros regímenes de pensiones que paga esta institución:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de junio. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 24 de junio.
Captura de El Peruano con el cronograma de pagos de pensiones de la ONP en 2026
Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

¿Cómo pedir el pago en casa?

Los pensionistas que deseen recibir su pensión en casa, pueden solicitar dicho servicio de manera gratuita a través de ONP Virtual.

La entidad precisó que los requerimientos registrados entre el 6 de junio y 10 de julio serán atendidos a partir de agosto, mes en el que los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir el pago de su pensión a domicilio.

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