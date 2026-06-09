'La Granja VIP' cambia las reglas en su semana final y Paul Michael asegura inmunidad hasta la gran final

La semana decisiva de La Granja VIP Perú comenzó con seis semifinalistas: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera.

‘La Granja VIP’ de Panamericana Televisión entró este lunes 8 de junio en su semana decisiva con una novedad inmediata: Paul Michael ganó la primera competencia de la recta final y se convirtió en el último capataz del reality, asegurando así su pase directo a la gran final del sábado 13 de junio con inmunidad total.

El cantante y pareja de Pamela López es el primer finalista confirmado de la primera temporada del programa, que premia al ganador con S/100 000. Los seis semifinalistas que disputaron esa primera competencia fueron Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera. La conductora Ethel Pozo explicó en el programa en vivo las nuevas reglas de la semana final, que introdujeron cambios respecto al formato habitual.

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Ethel Pozo presentó en vivo las nuevas reglas de la semana final de La Granja VIP, que reemplazaron la dinámica habitual por un formato de todo contra todos.

El último eliminado del reality, Diego Chávarri, acudió al set como es tradición, pero en esta ocasión no tuvo la potestad de elegir a los participantes que competirían para convertirse en capataz: la dinámica fue “todo contra todos”.

Cómo se llegará a la gran final de ‘La Granja VIP’ del sábado 13 de junio

La mecánica de la semana final se desarrollará día a día con una combinación de competencias y careos de nominación. El martes 9 de junio habrá un careo en el que todos los participantes deberán nominar a alguien; el más votado por sus compañeros irá a la placa de eliminación del viernes.

El miércoles 10 de junio se disputará una nueva competencia al estilo de la del lunes, y el ganador será el segundo finalista con pase directo al sábado. El jueves 11 de junio habrá otro careo de nominación, del que saldrán dos participantes más hacia la placa.

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El público votará entre los tres participantes en placa el viernes 12 de junio y solo cinco llegarán a la final de La Granja VIP Perú a las 8:00 p. m. por Panamericana Televisión.

De esa forma, el viernes 12 de junio tres participantes estarán en placa de eliminación —uno elegido el martes y dos del jueves—. El público tendrá que votar y quien acumule menos votos quedará fuera del reality.

Solo cinco participantes llegarán a la gala final del sábado 13 de junio, donde se definirá al ganador de la primera temporada de ‘La Granja VIP’, a partir de las 8:00 p. m., vía Panamericana Televisión.

Paul Michael ganó la primera competencia de la semana final de La Granja VIP y aseguró su pase directo a la gran final del sábado 13 de junio.

Cómo votar por tu participante favorito de ‘La Granja VIP’

Las votaciones del público están habilitadas desde este lunes 8 de junio y se acumularán hasta el sábado 13 de junio. El sistema opera a través de la plataforma oficial del programa y ofrece tres categorías de voto: Peón (10 votos gratuitos), Granjero (100 votos por S/4.99) y Capataz (S/10). Para emitir el voto, los usuarios deben ingresar a la página oficial de votaciones, registrarse o iniciar sesión con sus datos, y seleccionar al participante que desean apoyar.

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El reality arrancó el 16 de marzo de 2026 con 16 celebridades y una estructura basada en roles rotativos de peón, granjero y capataz. La conducción estuvo a cargo de Pozo y Yaco Eskenazi al inicio de la temporada, pero él fue reemplazado por Adolfo Aguilar. Tras casi trece semanas de convivencia, estrategias y eliminaciones, la competencia llega a su recta final con seis participantes en carrera por el premio mayor.