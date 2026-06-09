'La Granja VIP' cambia las reglas en su semana final y Paul Michael asegura inmunidad hasta la gran final

‘La Granja VIP’ de Panamericana Televisión entró este lunes 8 de junio en su semana decisiva con una novedad inmediata: Paul Michael ganó la primera competencia de la recta final y se convirtió en el último capataz del reality, asegurando así su pase directo a la gran final del sábado 13 de junio con inmunidad total.
El cantante y pareja de Pamela López es el primer finalista confirmado de la primera temporada del programa, que premia al ganador con S/100 000. Los seis semifinalistas que disputaron esa primera competencia fueron Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres, Cri Cri y Gabriela Herrera. La conductora Ethel Pozo explicó en el programa en vivo las nuevas reglas de la semana final, que introdujeron cambios respecto al formato habitual.
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El último eliminado del reality, Diego Chávarri, acudió al set como es tradición, pero en esta ocasión no tuvo la potestad de elegir a los participantes que competirían para convertirse en capataz: la dinámica fue “todo contra todos”.
Cómo se llegará a la gran final de ‘La Granja VIP’ del sábado 13 de junio
La mecánica de la semana final se desarrollará día a día con una combinación de competencias y careos de nominación. El martes 9 de junio habrá un careo en el que todos los participantes deberán nominar a alguien; el más votado por sus compañeros irá a la placa de eliminación del viernes.
El miércoles 10 de junio se disputará una nueva competencia al estilo de la del lunes, y el ganador será el segundo finalista con pase directo al sábado. El jueves 11 de junio habrá otro careo de nominación, del que saldrán dos participantes más hacia la placa.
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De esa forma, el viernes 12 de junio tres participantes estarán en placa de eliminación —uno elegido el martes y dos del jueves—. El público tendrá que votar y quien acumule menos votos quedará fuera del reality.
Solo cinco participantes llegarán a la gala final del sábado 13 de junio, donde se definirá al ganador de la primera temporada de ‘La Granja VIP’, a partir de las 8:00 p. m., vía Panamericana Televisión.
Cómo votar por tu participante favorito de ‘La Granja VIP’
Las votaciones del público están habilitadas desde este lunes 8 de junio y se acumularán hasta el sábado 13 de junio. El sistema opera a través de la plataforma oficial del programa y ofrece tres categorías de voto: Peón (10 votos gratuitos), Granjero (100 votos por S/4.99) y Capataz (S/10). Para emitir el voto, los usuarios deben ingresar a la página oficial de votaciones, registrarse o iniciar sesión con sus datos, y seleccionar al participante que desean apoyar.
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El reality arrancó el 16 de marzo de 2026 con 16 celebridades y una estructura basada en roles rotativos de peón, granjero y capataz. La conducción estuvo a cargo de Pozo y Yaco Eskenazi al inicio de la temporada, pero él fue reemplazado por Adolfo Aguilar. Tras casi trece semanas de convivencia, estrategias y eliminaciones, la competencia llega a su recta final con seis participantes en carrera por el premio mayor.
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