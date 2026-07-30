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Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 30 de julio de 2026

El reciente recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que incluyó el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, ha provocado un alza considerable en los precios de los combustibles en Lima y en todo el Perú

Una mano sostiene un teléfono móvil con una aplicación de comparación de precios de combustible. Al fondo, tres estaciones de servicio con sus carteles de precios.
Una mano sostiene un teléfono móvil con la aplicación Facilito que compara precios de combustible, mientras se ven varias estaciones de servicio en una avenida de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El conflicto armado en Medio Oriente disparó los precios internacionales del petróleo y generó un incremento inmediato en el costo de la gasolina en Lima y el resto de Perú. Los valores en grifos y plantas mayoristas aumentaron hasta un 30% en pocas semanas. Por ello es necesario el uso de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) permite corroborar diariamente los nuevos precios de combustibles a nivel nacional, ofreciendo transparencia sobre el impacto de la crisis internacional en el mercado local.

Evolución de los precios en Lima y principales provincias

El valor de los combustibles no solo varía a escala internacional por factores como el precio del petróleo y el tipo de cambio, sino que también responde a dinámicas locales. En Lima, los precios de la gasolina pueden cambiar considerablemente de un distrito a otro. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, el gasohol regular se ofrece desde 16,89 soles, mientras que en Villa El Salvador el precio inicia en 17,27 soles y en Los Olivos desciende hasta 17,38 soles. Esta dispersión obedece a la competencia entre grifos y a factores como el acceso logístico y la demanda de cada zona.

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En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.

  • Gasohol Regular (90 octanos): S/ 17,24 – S/ 21,49 por galón en Lima
  • Gasohol Premium: S/ 18,34 – S/ 22,49 por galón en Lima
  • Diésel B5 S-50 UV: S/ 20,40 – S/ 25,99 por galón en Lima
Letrero digital de precios de combustible con logos de Osinergmin y Facilito, varios surtidores y vehículos cargando en una estación de servicio.
Un cartel digital de Osinergmin Facilito muestra los altos precios de la gasolina, diésel y GLP en una estación de servicio de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:

  • En Cusco, el gasohol parte de S/ 18,67 y llega a S/ 21,99.
  • En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 17,29.
  • En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 18,89
  • En Tacna, el diésel está en S/ 22,10

Precio de la gasolina en principales grifos de Lima

La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 30 de julio de 2026:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,89
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,27
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 17,38
  • Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,19
  • San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 19,19
  • Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 18,08
  • Rimac: el Diésel está en S/ 21,99
  • Comas: el Diésel está en S/ 20,79
  • Carabayllo: el Diésel está en S/ 19,89
Pantalla digital de surtidor de combustible con precios 19.79, 17.59 y 9.85, y calcomanía con el logo de Osinergmin. Boquerel de combustible negro.
Un surtidor de combustible moderno en Lima muestra los precios de gasolina, diésel y GLP en su pantalla digital, con el logo de Osinergmin visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que determinan el precio de la gasolina en Perú

El valor que pagan los peruanos por la gasolina responde a una combinación de elementos internos y externos.

  • Precio internacional del petróleo crudo: El mercado global tiene un impacto inmediato en el costo de los combustibles. Cuando el precio del crudo sube, los combustibles refinados como la gasolina tienden a encarecerse en el mercado local.
  • Impuestos y aranceles: El gobierno peruano aplica tributos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV). Estos gravámenes afectan directamente el precio final al consumidor.
  • Costos de transporte y distribución: Perú posee una geografía extensa y compleja. El traslado del combustible desde puertos y refinerías hasta los grifos implica costos logísticos que varían según la región.
  • Márgenes de ganancia de las estaciones de servicio: Cada grifo puede establecer su propio margen de rentabilidad, lo que genera diferencias de precio, incluso en áreas cercanas.
Estación de servicio peruana con surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina. Tótems con logos de Osinergmin y marcas de combustible. Edificios urbanos al fondo.
Una estación de servicio peruana presenta sus surtidores de GNV, GLP, Diésel y Gasolina en un entorno urbano, reflejando la diversidad de opciones de combustible disponibles en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias recientes y volatilidad del mercado

Las tarifas de la gasolina y el diésel cambian todos los días. En las últimas semanas, se han observado incrementos en los precios internacionales del petróleo, un fenómeno que se traslada a los consumidores peruanos. Las proyecciones para el próximo trimestre indican que los precios podrían mantenerse elevados, en función de la evolución del mercado global y de la política fiscal interna.

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¿Qué es Facilito y para qué sirve?

Facilito es una herramienta digital desarrollada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a información actualizada sobre los precios de combustibles en todo el país. Esta plataforma recopila datos que los propios grifos reportan diariamente, permitiendo comparar precios y localizar los establecimientos con las tarifas más convenientes.

Estación de servicio Petroperú con surtidores de gasolina, diésel, GLP y GNV. Paneles digitales muestran los precios. Cuatro vehículos en fila.
Una estación de servicio Petroperú en Perú indica los precios de la gasolina, diésel, GLP y GNV para los diferentes vehículos que se abastecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar Facilito: guía práctica para nuevos usuarios

Para quienes desean empezar a consultar los precios de la gasolina y otros combustibles a través de Facilito, estos son los pasos básicos:

  • Acceder a la plataforma desde la web oficial: Facilito o descargar la aplicación móvil disponible para Android y iOS.
  • Seleccionar el tipo de combustible de interés: gasolina, diésel, gas natural vehicular o gas licuado de petróleo (GLP).
  • Ingresar la ubicación o permitir la geolocalización para detectar automáticamente los grifos más cercanos.
  • Revisar la lista de precios actualizados para cada estación de servicio, ordenados desde el más bajo al más alto.
  • Consultar información adicional sobre horarios, servicios y métodos de pago ofrecidos por cada grifo.
  • Seleccionar el establecimiento de preferencia y consultar la ruta para llegar desde la ubicación actual.
  • Explorar comparativas de precios en diferentes distritos y periodos para identificar las mejores oportunidades de ahorro.
Cartel digital de estación de servicio con logo Osinergmin y precios de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP, GNV. Surtidores y autos. Cielo nublado.
Un cartel digital de Osinergmin Facilito exhibe los precios actualizados de Gasolina 95, Gasolina 90, Diésel, GLP y GNV en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas de utilizar Facilito

  • Permite comparar precios en tiempo real sin necesidad de recorrer físicamente distintas estaciones.
  • Facilita la identificación de grifos con tarifas más bajas en cualquier ciudad o región de Perú.
  • Ofrece información sobre otros combustibles, como GLP y gas natural vehicular, ampliando las opciones de consulta.
  • Contribuye a una mayor transparencia en el mercado, al incentivar la competencia entre estaciones de servicio.

Estrategias para ahorrar en combustible

Ante la constante variación de los precios, algunos consejos prácticos pueden ayudar a reducir el gasto:

  • Consultar los precios cada vez que se requiera cargar combustible, ya que las diferencias pueden ser significativas incluso en zonas cercanas.
  • Preferir cargar en grifos con precios bajos y buenas referencias de servicio.
  • Mantener el vehículo en buen estado, ya que un motor afinado y neumáticos con la presión adecuada consumen menos combustible.
  • Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, prácticas que aumentan el consumo de gasolina.
Mapa de Perú con pines de precios de combustible, flecha roja ascendente, logo de Osinergmin y aplicación Facilito en un teléfono móvil con listado de precios.
Un mapa estilizado de Perú muestra los precios de combustibles en varias ciudades, reflejando el aumento mediante una gráfica ascendente y la aplicación Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer ante una variación inesperada en los precios?

  • Revisar la aplicación Facilito para confirmar si el incremento es generalizado o puntual en una estación específica.
  • Comparar precios en diferentes distritos para decidir dónde abastecerse.
  • Considerar alternativas como el uso de GLP o gas natural vehicular si el vehículo lo permite.

Recomendaciones

El monitoreo constante de los precios y el uso de aplicaciones digitales se ha vuelto indispensable para los conductores en Perú. La diferencia entre el precio más alto y el más bajo del mercado puede superar los cinco soles por galón, lo que representa un ahorro relevante para quienes utilizan el vehículo de manera frecuente.

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