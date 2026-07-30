Malú Costa impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión

Aldo Olcese y el ampay con Malú Costa | Magaly TV. ATV

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La historia de Malú Costa estuvo marcada por el éxito, la polémica y una caída que cambió por completo el rumbo de su vida. Durante los primeros años de la década del 2000, la actriz y modelo fue una de las figuras más mediáticas del espectáculo peruano. Sus participaciones en exitosas producciones nacionales, sumadas a los constantes titulares que protagonizaba por su vida personal, la convirtieron en uno de los rostros más conocidos de la farándula. Sin embargo, un proceso judicial terminó alejándola de la televisión y modificando para siempre su trayectoria.

Hoy, a sus 46 años, la exfigura de la pantalla chica reapareció mostrando una realidad muy distinta a la que alguna vez vivió. Lejos de las cámaras, los escándalos y los programas de entretenimiento, Malú Costa decidió reinventarse y construir una vida marcada por la discreción y el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

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La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

Malú Costa fue una de las figuras más polémicas de la televisión peruana

Durante varios años, Malú Costa fue protagonista habitual de los programas de espectáculos y de las portadas de los diarios de entretenimiento. Su carrera como actriz despegó gracias a su participación en exitosas producciones nacionales como ‘Mil oficios’ y ‘Así es la vida’, donde logró ganarse el cariño del público.

La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

Paralelamente, su vida sentimental también captaba la atención de la prensa. Su nombre estuvo vinculado a distintos romances y fue protagonista de sonados ampays, entre ellos el recordado episodio que involucró al exfutbolista Aldo Olcese, uno de los casos más comentados de aquella época.

La combinación de su carrera artística y la exposición constante de su vida privada hizo que se convirtiera en una de las celebridades más mediáticas del país durante la primera década del siglo XXI.

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La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

La detención que cambió por completo su vida

El momento más difícil para Malú Costa llegó en octubre de 2005, cuando fue detenida junto a quien era su pareja en ese entonces, Juan José Gazzo, en un caso relacionado con tráfico ilícito de drogas.

La noticia tuvo un enorme impacto en el espectáculo nacional debido a la popularidad que había alcanzado la actriz. Tras el desarrollo del proceso judicial, la exmodelo fue condenada a 33 meses de prisión en el penal Santa Mónica, además del pago de una reparación civil de S/30.000.

Aquella sentencia marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Mientras permanecía recluida, su carrera quedó completamente paralizada y, al recuperar su libertad, optó por tomar una decisión que sorprendió a muchos: desaparecer del mundo del espectáculo.

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La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

Malú Costa decidió alejarse definitivamente de la televisión

Una vez cumplida su condena, muchos pensaron que la actriz buscaría regresar a las producciones nacionales o retomaría su carrera como modelo. Sin embargo, ese esperado retorno nunca llegó.

Lejos de intentar recuperar el espacio que alguna vez ocupó en la televisión, Malú Costa prefirió mantenerse alejada del ambiente artístico y reconstruir su vida desde un perfil mucho más reservado.

Aunque en 2023 tuvo una breve aparición en la película ‘El caso Monroy’, esa participación no significó un regreso definitivo a la actuación. Desde entonces, ha permanecido prácticamente alejada de los proyectos televisivos y de las constantes apariciones públicas que marcaron sus primeros años de fama.

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La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

La nueva faceta de Malú Costa en 2026

En la actualidad, Malú Costa encontró una nueva forma de mantenerse vigente sin necesidad de volver a la televisión.

La exmodelo decidió incursionar como creadora de contenido digital, utilizando principalmente Instagram para compartir algunos momentos de su vida cotidiana. A diferencia de la intensa exposición mediática que vivió durante los años de mayor popularidad, ahora mantiene un perfil mucho más discreto.

Su comunidad en redes sociales todavía es reducida, con alrededor de 2.000 seguidores, pero ese detalle parece no preocuparle. En sus publicaciones prioriza mostrar aspectos personales y familiares, dejando atrás la imagen de figura polémica que durante años ocupó titulares en la prensa de espectáculos.

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Las fotografías y videos que comparte reflejan una etapa completamente distinta, enfocada en la tranquilidad y en disfrutar de una vida lejos de la constante atención mediática.

La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

Una vida muy distinta a la que llevaba en la farándula

Quienes siguieron la carrera de Malú Costa recuerdan que durante varios años estuvo involucrada en numerosos escándalos, romances y polémicas que alimentaban los programas de entretenimiento.

Hoy, la situación es completamente diferente. La actriz ha optado por mantenerse alejada de cualquier controversia y limitar sus apariciones públicas.

Su decisión de permanecer fuera del foco mediático ha permitido que reconstruya su vida con mayor privacidad, evitando participar en conflictos o declaraciones que vuelvan a colocarla en el centro de la atención.

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Precisamente, esa transformación es la que más ha llamado la atención de quienes recuerdan a la modelo como una de las figuras más comentadas de la televisión peruana.

La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

El dolor que vivió su familia durante su ingreso a prisión

Tras recuperar su libertad, Malú Costa decidió hablar públicamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida. En una entrevista recordó el enorme sufrimiento que atravesaron sus padres mientras ella permanecía en prisión.

La exmodelo confesó que esa experiencia la marcó profundamente y que uno de los aspectos que más le dolió fue ver el impacto que tuvo la situación en su familia, especialmente en su padre. “Mi padre y mi mamá son una bendición. Mi padre no dejó de ir un solo sábado a verme. Mi papá es lo máximo.”

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La actriz también reconoció sentirse profundamente culpable por el sufrimiento que ocasionó a sus seres queridos. “Me he sentido muy culpable por todo lo que les hice sufrir. Perdió 10 kilos de peso y eso me hacía sentir pésimo.”

Durante la entrevista recordó uno de los momentos más dolorosos que vivió mientras cumplía su condena: el delicado estado de salud de su padre. “Lloré cuando mi papá estaba en la clínica, porque sentía que estaba solo y creía que tenía que estar con él porque soy su hija.”

La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.

Malú Costa eligió comenzar de nuevo lejos de los reflectores

Han pasado más de dos décadas desde que Malú Costa ocupaba diariamente titulares por sus romances, sus apariciones televisivas y las controversias que rodeaban su vida personal. Hoy, la historia es distinta. La actriz ha optado por mantenerse alejada de la televisión, priorizando la tranquilidad y una vida mucho más reservada.

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Aunque muchos seguidores aún recuerdan sus participaciones en exitosas producciones nacionales y esperaban verla nuevamente en la pantalla chica, la exmodelo parece haber encontrado un nuevo equilibrio lejos de la farándula. Su breve participación en ‘El caso Monroy’ fue una excepción dentro de una etapa marcada por la discreción.

Actualmente, Malú Costa continúa compartiendo pequeños momentos de su día a día a través de las redes sociales, donde muestra una faceta más cercana y familiar. Su historia refleja cómo una de las figuras más mediáticas de la televisión peruana decidió reinventarse tras enfrentar uno de los episodios más difíciles de su vida, apostando por un camino completamente distinto al que la llevó a la fama.

La nueva vida de Malú Costa: del éxito en la TV a reinventarse tras salir de prisión. Captura: Instagram.